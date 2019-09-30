На ВДНХ возвращаются бывшие советские республики

Отгремел масштабный 80-летний юбилей ВДНХ. Было время, когда в ее павильонах демонстрировали последние достижения народного хозяйства. Но сейчас главная выставка страны превратилась в огромный центр досуга, образования и культуры.

Ее преображение после круглой даты не завершилось. А это значит, что посетителям покажут еще массу интересных проектов.

Продолжается также благоустройство территории. Восстанавливают цветники, зоны отдыха и пешеходные зоны.

- Сейчас исторический облик возвращают многим павильонам, в том числе № 14 «Вычислительная техника и автоматика», № 11 «Металлургия», № 4 «Биология». Кстати, реставрацию первых двух планируют завершить до конца года, - рассказал «Комсомольской правде» Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия Москвы.

Павильон № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанская ССР») - торгово-выставочный центр Азербайджана. Фото: Пресс-служба ВДНХ

ЧТО БЫЛО - ЧТО БУДЕТ

1. Павильон № 11 «Металлургия» (бывший «Казахская ССР») - торгово-выставочный центр Казахстана.

От убранства павильона «Казахстан» практически ничего не осталось уже в 1964 году, когда его переименовали в «Металлургию» и сменили тематику экспозиции. Новый фасад напоминал бетонную коробку. В 90-е годы его заняли магазины, офисы.

- Хорошо, что казахские мотивы оказались скрыты за щитами из нержавеющей стали. Нам удалось восстановить облик здания 1954 года: фасады, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитную лестницу главного входа, скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы, - рассказывают реставраторы.

В павильоне в ближайшее время откроется торгово-выставочный центр Казахстана. Тут будут проходить выставки, ярмарки, разместят офисы и ресторан национальной кухни.

Реставрация павильона проводится за счет средств Республики Казахстан.

2. Павильон № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанская ССР») - торгово-выставочный центр Азербайджана.

В конце 60-х годов павильон осовременили при помощи навесных коробок-фасадов.

- Мы восстанавливали узнаваемые восточные мотивы, выполненные из майолики, аккуратно дополненные советской символикой, - красными звездами, серпами и молотами, - говорят реставраторы.

Уж готов сталактитовый полукупол в нише над входной дверью, он украшен виноградными гроздьями. А также окна, выполненные в традиционной азербайджанской технике шебеке (ажурная рама из орехового дерева без клея и гвоздей).

- По найденным в Баку авторским гипсовым слепкам были изготовлены копии бронзовых скульптур чабана и женщины с книгой, - рассказали в Департаменте культурного наследия.

После завершения работ (ориентировочно в конце 2019 года) в нем планируют открыть торгово-выставочный центр Азербайджана.

РЕСТАВРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Павильон № 4 «Биология» (бывший «Эстонская ССР»).

Мастера расчистили лепной декор, воссоздали барельефы и скульптуру в виде снопа сена, а на главном фасаде выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки. Почти спустя 50 лет вернулась пара полутораметровых рыб.

Дальнейшее назначение павильона пока неизвестно.

- Павильон № 15 «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»).

В 60-е годы фасады в стиле сталинского ампира разобрали, частично закрыли барельефы. Павильон, отделанный штампованным алюминием и стеклом, стал напоминать гигантский радиоприемник. На крыше разместили мачту высотой 57 метров с антенной для цветного телевидения, появившегося впервые в Советском Союзе именно на ВДНХ. И только в 2014 году облицовка здания была снята. За несколько лет по фотографиям реставраторы вернули павильону исторический облик: раскрыли оконные проемы, воссоздали скульптуры, витражи и фронтон с надписью «Поволжье».

Дальнейшее назначение павильона пока неизвестно.

ЧТО ЕЩЕ

«Главтабак» превратят в кафе

В запрудной зоне есть два объекта, которые своим внешним видом умоляют их спасти - павильон «Главтабак» и ресторан «Золотой колос». Они закрыты строительными лесами, но реставрация из-за частой смены подрядчика заморожена.

Ресторан «Золотой колос» находится возле одноименного фонтана и недалеко от Дома кино. До 1954 года он был главным рестораном ВДНХ.

- Он был таким же престижным, как «Прага» и «Москва». В 70-е годы «Золотой колос» превратился в закрытое заведение - запись была на полгода вперед.

Ресторан хотели отремонтировать в 80-е годы, вялые работы затянулись до распада СССР, а вплоть до 2013 года его использовали как склад.

Павильон «Главтабак» практически сосед ресторана. И ему тоже пока не везет с реставрацией. Хотя в январе 2019 года Департамент культурного наследия согласовал проект работ. Подрядчики не могут справиться с восьмиугольником, окруженным открытой галереей. На фасадах множество декоративных деталей - тут и восточный колорит, и приемы русского зодчества, изображения цветов табака, стилизованные под хохлому. В 2000-е годы в павильоне была сауна, вставили пластиковые окна. Восстанавливать нужно все, в том числе дубовые двери и декоративные элементы шпиля. После реставрации здесь планируется открыть кафе.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

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Идем смотреть часы космонавтов

В центре «Космонавтика и авиация» началась выставка «Время и космос», где можно увидеть маятник Галилея, изобретенный почти 400 лет назад, складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем. Всего более 120 уникальных экспонатов.

Выставочный зал с часами находится в левой части павильона «Космос». Экскурсоводы расскажут о часах Сергея Королева, вы сможете увидеть часы летчика-космонавта Федора Юрчихина, находившиеся на рукаве его скафандра «Сокол» во время старта и посадки корабля, а также часы, которые были с ним во время выхода в открытый космос.

На выставке - наручные часы первого космонавта Юрия Гагарина, а также модели марок «Космос», «Полет», «Ракета».

Где: c 28 сентября 2019-го по 12 января 2020-го.

Когда: ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 22.00.

Стоимость: входной билет в центр «Космонавтика и авиация» - 500 руб., экскурсия по выставке - 150 руб.