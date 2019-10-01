«Доступное жилье в столице: 10 причин купить квартиру в Новой Москве»

В Москве прошла выставка «Недвижимость от лидеров». Это крупнейшее в стране мероприятие, на котором более 200 строительных и девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков представили новостройки Москвы и Подмосковья. Мы изучили предложения застройщиков и нашли один из самых привлекательных вариантов на сегодняшний день – это первый на территории Новой Москвы жилой комплекс бизнес-класса «Румянцево-Парк».

И вот почему, на наш взгляд, стоит выбрать квартиру именно здесь:

1 — Это доступно.

Цены на жилье здесь пока еще выгодно отличаются от стоимости недвижимости в любом другом районе столицы, например, в ЖК «Румянцево-Парк» можно найти свою квартиру дешевле чем за 4 млн рублей в первом корпусе жилого комплекса, сдача которого назначена уже на II квартал 2020 года. При этом застройщик также предложит место для машины и кладовку для хранения вещей в подземном паркинге со скидкой. А со вчерашнего дня здесь начались продажи последнего третьего корпуса в составе комплекса, и можно купить квартиру всего за 3,3 млн рублей.

2 – Это московская прописка.

Новая Москва — это не пригород и уж тем более не загород, а один из районов столицы. Соответственно владельцы этой недвижимости имеют право получить московскую прописку для всей семьи, а это и повышенные пособия по уходу за детьми, и возможность получать образование в столице, и московские пенсии для родителей, и бесплатное медицинское обслуживание, и другие всевозможные льготы москвича.

3 – Это близко.

Новая Москва, хоть и расположена за МКАДом, по своей инфраструктуре ничем не отличается от любого другого района столицы, а иногда и превосходит их. Здесь уже работает 8 станций метро, а в будущем их количество будет только расти – в планах у градоначальников построить здесь более 30 станций, две из которых – «Саларьево» и «Румянцево» находятся рядом с ЖК «Румянцево-Парк». Кроме того, всего в 2 километрах от ЖК расположена железнодорожная станция Новопеределкино, а от нее до станции метро Киевская всего 23 минуты, и электрички ходят каждые 10-15 минут. Ну, а на своей машине до центра Москвы по скоростному Киевскому шоссе можно домчаться за 25 минут.

4 – Это свежий воздух.

Ценителям экологичной жизни Новая Москва придется по душе – воздух здесь свежее, чем в центральных районах столицы, ведь здесь кругом лес и благоприятная роза ветров. К тому же застройка здесь не такая плотная, как в других районах Москвы, поэтому жилые дома окружены парками и лесопарками. Рядом с ЖК «Румянцево-Парк», например, удачно расположился Ульяновский лесопарк. В нем обустроена сеть дорожек для пробежек, велопрогулок, а также прогулок с маленькими детьми. Малышам будет особенно интересно знакомиться с живой природой — в лесопарке живет более 20 видов птиц, в том числе и редкий краснокнижный пёстрый дятел. Кроме того, здесь есть конеферма и благоустроенный пруд «Чайка», на берегу которого будет так приятно отдыхать всей семьей. К тому же, в самом жилом комплексе будет свой ландшафтный парк площадью около 2 гектаров.

5 – Это садики и школа во дворе.

В ЖК «Румянцево-Парк» запроектированы сразу два детских сада и школа. Каждый садик рассчитан на 200 мест, а школа на 1 000 детей. Новые яркие детские учебные учреждения построят по индивидуальному проекту, который учитывает современные стандарты, а также воплощает в жизнь самые передовые технологии. При этом и школа, и детские сады располагаются рядом с жилыми домами, так что родителям не придется беспокоиться о безопасности детей, отпуская их в школу без сопровождения.

6 – Это уютное пространство для качественной жизни.

Архитектурная концепция «Румянцево-Парк» позволит его жителям наслаждаться уютом и комфортом жилья бизнес-класса. Три монолитных дома авторской концепции создают закрытое личное пространство для жизни и отдыха. Ландшафтный дизайн внутренних дворов дает возможность жителям активно и комфортно проводить время на территории комплекса и при этом не мешать друг другу — территория зонирована, так что людям разных возрастов и интересов найдется свое место.

Внутренний двор закрыт от машин и случайных прохожих, а домофоны в доме оснащены системой ip-домофонов, в холлах и на парковке комплекса работает видеонаблюдение, а безопасность обеспечивает надежная охрана. Подземный паркинг отапливается, а попасть на его территорию можно на лифте прямо из подъезда. Кроме того, для удобства жителей здесь работает автомойка и шиномонтаж.

7 – Это возможность жить и работать в одной локации.

Внешняя инфраструктура «Румянцево-Парк» предполагает наличие современных бизнес и торговых центров, которые предлагают рабочие места для людей самых разных профессий. По заявлению властей к 2035-му в Новой Москве планируется создать порядка 1 миллиона рабочих мест. Это должно обеспечить работой до 70% жителей ТиНАО. Причем не менее трети рабочих мест - в инновационных отраслях, каждое девятое рабочее место будет высокотехнологичным, а каждое третье - высокопроизводительным. Именно для новой Москвы разработана структура занятости населения на ближайшие 20 лет.

8 – Это выгодное вложение.

Только за последний год жилая недвижимость в Новой Москве подорожала более чем на 20%. Квадратные метры в этом районе растут в цене и сейчас, эксперты прогнозируют стабильный рост стоимости в течение ближайших лет. Так что покупка квартиры в ЖК «Румянцево-Парк» – это еще и грамотная инвестиция.

9 – Это масштабно.

С тех пор, как в 2012 году территория Новой Москвы присоединилась к столице, увеличив ее площадь почти в 2,5 раза, городские власти уделяют повышенное внимание развитию этой локации. Концепция застройки ТиНАО и реализация каждого проекта находится под строгим контролем градоначальников, поэтому смело можно сказать, что Новая Москва никогда не станет очередным спальным районом на отшибе столицы. Это самый масштабный проект застройки в новейшей истории страны.

10- Это престижно.

Юго-запад Москвы по праву считается самым быстро развивающимся районом, он уже побил все рекорды по количеству инвестиций. С момента образования в него вложили более 1,3 триллионов рублей. Здесь находится крупнейший в Европе логистический узел, два международных аэропорта – Внуково и Остафьево. Проходят железнодорожные пути Киевского и Курского направления и Большой окружной Московской железной дороги. Кроме того, сейчас здесь активно строится метро – уже в этом году запланировано открытие еще двух станций…