Обновленная площадь Киевского вокзала: Что изменилось для москвичей и приезжих

В столице после масштабной переделки открылся обновленный транспортный хаб - на площади перед Киевским вокзалом и окрестных улицах. Теперь здесь поменяли маршруты как для водителей, так и для пешеходов. Перекрестки и стоянки привели в порядок. На проезжей части появились островки безопасности. Тротуары расширили, а вокруг высадили еще больше деревьев и кустарников. Недалеко от Дорогомиловского рынка между Дохтуровским переулком и Студенческой улицей открылась новая пешеходная зона.

МАШИНЫ НА ДОРОГАХ ПОЕДУТ МЕДЛЕННО

В первую очередь реконструкция коснулась автомобилистов. Разрешенную скорость движения снизили до 40 километров в час на таких улицах района: Можайский Вал, 2-й Брянский пер., Брянская ул., Студенческая ул., Киевская ул., Можайский пер., 6-й Можайский пер., Дохтуровский пер., Платовская ул., Резервный пр., ул. Дунаевского, Кутузовский пер.

В ближайшее время на отдельных участках Смоленской улицы запустят новые выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, рядом появятся стоянки для туристических автобусов. При этом поворот налево со Смоленской улицы на Плющиху сохранится только для общественного транспорта.

На Большой Дорогомиловской улице разворот в сторону области передвинули ко 2-му Брянскому переулку и поставили там светофор. Почти по всей улице скоро появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Помимо этого, для парковки и съездов во дворы здесь обустроили дублер. Между встречными полосами движения поставят разделители.

Еще появился новый проезд к вокзалу с Бережковской набережной. Благодаря этому некоторые автобусы в часы пик приезжают сюда быстрее примерно на 15 минут.