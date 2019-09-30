Наше Подмосковье: Весь цвет русской живописи

У этой картины на входе на несколько минут залипают почти все. Хрестоматийное полотно Виктора Васнецова «Витязь на распутье». Знакомый каждому сюжет: конный воин в кольчуге у дорожного камня. «Как пряму ехати - живу не бывати…» Это самый первый вариант картины, написан Васнецовым в 1878 году. На нынешнюю выставку его привезли из постоянной экспозиции Серпуховского художественного музея - об этом говорится на висящей рядом табличке. Многие удивляются: картина действительно хранится в Серпухове, а не в Эрмитаже, не в Третьяковке? И удивляются еще больше, когда узнают, что там, в Серпухове, собрали еще и уникальную коллекцию полотен самой выдающейся русской авангардистки Натальи Гончаровой... И это далеко не единичный случай. Жемчужинами русского изобразительного искусства могут похвастаться многие музеи и галереи Московской области…

28 сентября в Истринском МВК «Новый Иерусалим» открылась выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

Эта выставка уникальна - лучшие картины из 11 музеев Московской области впервые собраны в одну экспозицию.

Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина объясняет, что одна из задач выставки - рассказать о художественном разнообразии подмосковных музеев.

- Выставку с удовольствием поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Экспозиция позволяет не только изучить признанные шедевры искусства, но и ближе познакомиться с музеями Московской области, - говорит Наталья Галкина.

На картинах - весь цвет русской живописи начиная с XVIII века до начала XX. Маринист Иван Айвазовский, авангардистка Наталья Гончарова, мастер исторической живописи Василий Суриков, пейзажист Иван Шишкин, футурист Давид Бурлюк, баталист Василий Верещагин и еще десятки имен.

- На выставке представлены самые разные жанры, художники разных эпох, - говорит руководитель выставочного отдела музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко. - Но мы сформировали экспозиции, отталкиваясь от цвета, с которым работали художники. В том числе мы объясняем, каким жанрам присущи те или иные цвета и как они влияют на настроение людей.

Это действительно нужно видеть! Праздник красного на полотнах меняется в соседнем зале солнечным желтым, а затем - умиротворяющими оттенками голубого. И дальше, дальше - к строгости черного, к буйству зеленого…

- Мы покажем интересные вещи, связанные с образовательными программами. Мультимедийные инсталляции будут представлены в нескольких залах. Детям расскажут об истории цвета, как они смешиваются и меняются. Будет интересно, - пообещал директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» продлится до 29 марта 2020 года.

Гончарова Н.С. «Бабы с граблями», 1909. Серпуховский историко-художественный музей. Фото: Павел ПОПОВ

КСТАТИ

3 октября в 12 государственных музеях Подмосковья пройдет День открытых дверей, посвященный 90-летию Московской области. В этот день их можно будет посетить бесплатно. Помимо «Нового Иерусалима», в акции примут участие литературный Музей-заповедник А. С. Пушкина (Одинцово), Музей-заповедник П. И. Чайковского (Клин), музей-заповедник «Зарайский кремль», музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» (Чехов), Музей военной техники в Черноголовке, Серпуховский историко-художественный музей, Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске, Сергиево-Посадский музей-заповедник, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева» (Пушкино), Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и Музей народных художественных промыслов в Мытищах.

КОНКРЕТНО

Адрес музея «Новый Иерусалим»: Городской округ Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

Как добраться из Москвы: электричками Рижского направления до станции Истра, далее автобусами № 32, 33 до остановки «Музей» либо автобусом № 372 от станции метро «Тушинская» до станции Истра, а оттуда автобусами

№ 32, 33 до остановки «Музей».

Телефон для справок:

+7 (498) 314-02-36.