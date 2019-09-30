В московском каршеринге "Яндекс.Драйв" появились электромобили

Пользователи каршеринга "Яндекс.Драйв" теперь могут прокатиться на электрокаре. На дороги Москвы вышли 30 новеньких Nissan Leaf. На запуск приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- 90% всех экологичных проблем Москвы связаны не с фабриками и заводами, а с обычными автомобилями, которые миллионами выезжают на наши дороги каждый день. Важно, чтобы менялось топливо, чтобы оно становилось экологичным. Изменить ситуацию можно только, отказавшись от моторных двигателей, и перейти на электромобили. Москва в массовом порядке покупает электробусы, они выходят на улицы. Постепенно мы вообще откажемся от двигателей внутреннего сгорания на нашем общественном транспорте, - сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что правительство будет всевозможными способами поощрять внедрение электрического транспорта. В частности, электрокары будут внедряться в сферу ЖКХ. Уже закуплена первая партия электромотоциклов для столичной полиции. Плату за парковку для электрокаров уже отменили. Важно развивать инфраструктуру - зарядки. В ближайшие четыре года их станет больше - будет 300 новых зарядных станций на территории Москвы. Пользоваться зарядными станциями смогут как владельцы электромобилей, так и пользователи электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов.

- В ближайшее время внесем в Мосгордуму закон об освобождении от налога на транспорт на электромобили и увеличим субсидии для каршеринга, - добавил Сергей Собянин.

Электромашины, выбранные для сервиса "Яндекс.Драйв", безопасны для окружающей среды, бесшумны и преодолевают без подзарядки 270 км. Такую машину можно взять в аренду на полчаса, 1 час или 1,5 часа, чтобы ее не пришлось заряжать.

Если автомобиль нужен совсем ненадолго, то лучше выбрать тариф "Фикс", который позволит арендовать машину ровно на время поездки, цена которой определяется заранее. Стоит отметить, что цена использования электрического автомобиля не выше, чем обычного.

Ездить на электроавто можно по всему городу, но вернуть внутри Садового кольца. А как подзарядить машину? Об этом водителю думать не придется, заряжать машины будет команда сервиса.

- Сервис покажет, что вы не доедете до желаемой точки и предложит доехать до ближайшей парковки. И даже, если машина неожиданно разрядится, то клиенту предложат такси, а авто заберет эвакуатор, - рассказали в компании "Яндекс".

Как взять электромашину в "Яндекс.Драйве"?

- скачать приложение в соцсетях,

- пользователи должны быть не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет,

- если вы злостный нарушитель (много штрафов), то вам могут не открыть доступ к авто,

- в приложении среди 12 тысяч каршеринговых авто обнаружить электрическую машину можно с помощью фильтра "молния".

Интересно знать

Электротранспорт в Москве:

- зарегистрировано порядка 2500 единиц транспорта с электрическими двигателями;

- 210 электробусов "Мосгортранса" перевозят более 100 000 пассажиров в день по 14 маршрутам городского пассажирского транспорта. К концу 2019 г. количество электробусов вырастет до 300 штук;

- в городе работают 40 зарядных станций для электромобилей и 90 – для электробусов.