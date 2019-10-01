Секрет долголетия московских пенсионеров: Творчество, образование, искусство и спорт

Мы побеседовали с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой о том, что нового ждет москвичей старшего возраста в осенне-зимнем сезоне, и о том, как развивается проект.

- Анастасия Владимировна, проект «Московское долголетие» стал уже синонимом активности в старшем возрасте - как вы оцениваете его значимость?

- Мы рады, что этот проект так полюбился москвичам. Сейчас с нами 160 тысяч постоянных участников. Важно, что проект стал поистине общегородским: участвуют не только госучреждения, но и коммерческий сектор, который с удовольствием включает наших пенсионеров в активный досуг.

Средняя продолжительность жизни в Москве постоянно растет и уже сейчас составляет 78 лет. Пенсионеров в столице - три миллиона, а через несколько лет будет уже четыре. Этот процесс накладывает на наш город дополнительные обязательства.

В Москве всегда был хороший набор материальных мер соцподдержки, и эту систему мы продолжаем развивать. Например, с сентября в Москве выросла социальная доплата к пенсии, сейчас она составляет 19 500 рублей. Пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом на транспорте и целым рядом других льгот.

Анастасия РАКОВА: - Главное для нас - вовлекать в проект новых участников, которые по каким-то причинам пока не могут переломить в себе стереотипы.

Активная жизнь

Но какой бы продуманной и эффективной ни была система выплат и льгот, крайне важен в пожилом возрасте аспект общения, совместных активностей и времяпровождения. Это подтверждают врачи-геронтологи. И именно в этом ценность проекта «Московское долголетие». Отсутствие одиночества, социализация, возможность оставаться включенным в общественную жизнь и в простые человеческие отношения. А наравне с этим удается еще обрести новый навык, позаботиться о здоровье и реализовать мечту.

- Анастасия Владимировна, откуда вообще взялась идея делить занятия в проекте «Московское долголетие» на сезоны?

- Мы проанализировали итоги посещаемости за год работы проекта, отзывы участников, всю нашу внутреннюю статистику и пришли к выводу, что в разное время года у людей разные потребности. Летом, безусловно, все хотят проводить больше времени на природе, на солнце, поэтому возрастает посещаемость на таких направлениях, как скандинавская ходьба, гимнастика в парках, различные уличные активности. Кроме того, большинство школ, где проводятся занятия для старшего поколения, уходит на каникулы. Поэтому этим летом мы сделали акцент именно на организации занятий на открытых площадках. Инфраструктура городских парков позволяет проводить мероприятия разного масштаба и формата. И мы видим результат - более 200 мероприятий для старшего поколения прошло этим летом в парках с общим охватом участников около 200 тысяч человек. В проекте зарегистрировано 8 новых рекордов, начиная от самой массовой зарядки с гимнастическими палками в парке «Музеон» и заканчивая самым массовым уроком рисования в Парке «Зарядье». А самым масштабным летним проектом стал 10-часовой танцевальный марафон в «Сокольниках», который впервые вышел за рамки Москвы. В режиме телемоста к танцевальному марафону присоединились представители 19 городов России.

Доступность и разнообразие

- Не секрет, что многие участники проекта - заядлые дачники и летом занятиям по компьютерным технологиям предпочитают выращивание цветов на своем участке. Как планируете возвращать дачников на уроки?

- Конечно, невозможно не замечать дачную миграцию в проекте, и это еще одна причина появления сезонов в «Московском долголетии». Мы сейчас еженедельно фиксируем цифры тех, для кого дачный сезон уже завершен, и они вновь возвращаются на свои любимые занятия, в свои группы по интересам. Только за последнюю неделю порядка 4 тысяч человек вернулись с летних каникул и вновь приступили к регулярным занятиям. До середины октября, думаю, группы будут вновь укомплектованы. Нам не приходится убеждать тех, кто уже в проекте, в его ценности и пользе. Они уже это все почувствовали на себе. Главное для нас - вовлекать в проект новых участников, которые по каким-то причинам пока не могут переломить в себе стереотипы, что в 60 лет жизнь не может быть насыщенной и активной. Поэтому мы постоянно расширяем количество занятий, которые будут интересны новым участникам, ищем новых поставщиков. При этом соблюдаем один из главных принципов - занятия должны быть доступны в каждом районе, рядом с домом.

- Мэр Москвы заявил о появлении новых направлений активностей в проекте в новом сезоне. Они тоже будут доступны всем москвичам?

- Действительно, в новом осенне-зимнем сезоне мы открываем несколько новых направлений - это спортивные игры, лыжи и коньки, интеллектуальные клубы в вузах - и существенно расширяем театральное направление, которое появилось в проекте только весной. Запись на эти занятия уже открыта и доступна для жителей всех районов. Конечно, на занятия в МГУ, например, придется ехать, но это уникальная возможность снова сесть за парты главного университета страны и вновь окунуться в студенческую жизнь.

- А какими спортивными играми смогут заняться московские пенсионеры?

- Всего занятия будут организованы по 24 видам спортивных игр. Самые популярные - это футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. Но есть и специальные кружки, например, по фехтованию, гольфу, стрельбе и даже керлингу. Наверняка в Москве найдутся поклонники этих видов спорта. По итогам посмотрим, что пользуется спросом, а что не очень, и на следующий год, возможно, пересмотрим набор активностей. Мы очень рассчитываем на то, что спортивные игры заинтересуют мужскую часть населения столицы, которые пока не очень активно включились в проект. Среди участников «Московского долголетия» мужчин не более 15%. А занятия по футболу, баскетболу, волейболу, надеюсь, позволят им перейти из разряда заядлых болельщиков в статус активных участников.

- Вы сказали, что будут организованы занятия по лыжам и конькам. Не опасно это для пенсионеров?

- Прежде чем принимать какие-то решения, мы всегда советуемся со специалистами. В частности, мы советовались с врачами по поводу зимних видов спорта. Они в один голос говорят, что занятия на свежем воздухе для пожилых людей очень полезны даже в зимний период. Это способствует нормализации сна, давления, улучшает общее самочувствие. К тому же тренеры разработали программы с учетом возрастных особенностей. Так что ждем наших серебряных фигуристов и лыжников в 14 столичных парках на лыжных тренировках и в 17 парках, где будут проходить занятия на катках. Так как количество мест ограничено, лучше записываться уже сейчас.

В проекте сейчас действует около 70 театральных студий. Фото: Михаил САЗОНОВ

Университет единомышленников

- В «Московском долголетии» уже давно существует «Серебряный университет», где пенсионеры и предпенсионеры могут пройти переобучение и получить новую профессию. Чем это отличается от интеллектуальных клубов в вузах, о которых вы говорили?

- Основное отличие в том, что в «Серебряном университете» выпускник проходит обучение, получает документ и больше не может ходить на занятия, поскольку определенный курс обучения завершен. Клубы в вузах человек может посещать неограниченное количество раз. Это не образование в классическом понимании, хотя преподавание ведут профессора университетов, это именно клуб по интересам, где человек находит своих единомышленников. Мы с большим воодушевлением смотрим, как все больше московских вузов присоединяется к нашему проекту. Сейчас занятия организованы уже в 26 ведущих учебных заведениях, среди которых Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГСУ, Московский государственный университет пищевых производств и многие другие. Кроме стандартных направлений, таких как информационные технологии и английский язык, здесь организованы курсы по психологии, ландшафтному дизайну, пчеловодству, занятия по бизнесу, овощеводству и даже курсы сомелье. Проект дает возможность тысячам старших москвичей снова почувствовать себя студентами и получить практические навыки, которые будут полезны в жизни.

На сцене

- В этом году в проекте появилось новое театральное направление. Сохранится оно в будущем, когда в России закончится Год театра?

- Конечно! Любительские театры, где занимаются пенсионеры, всегда существовали в Москве, но только благодаря проекту «Московское долголетие» появилась возможность вести эту работу системно, с привлечением лучших специалистов. В проекте сейчас действуют около 70 театральных студий, в которых занятия для старшего поколения ведут заслуженные артисты, телеведущие, лауреаты премии ТЭФИ и даже народный артист РФ Владимир Стеклов, который проводит занятия в Музее-театре «Булгаковский дом». Это направление становится все более востребованным, в нем уже более 2 тысяч человек. Часто нам приходится слышать мнения о том, как человек всю жизнь мечтал играть на сцене и только сейчас смог наконец эту мечту осуществить. Это дает вдохновение и вселяет уверенность в правильности наших решений.

СПРАВКА

Проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года по инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня в Москве открыто более 13 000 групп, в которых на регулярной основе занимаются около 160 тысяч москвичей старшего возраста. Занятия организованы в каждом районе в шаговой доступности от дома. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Участники проекта могут посещать бесплатные занятия по нескольким направлениям: информационные технологии, английский язык, общая физическая подготовка, танцы, фитнес и тренажеры, гимнастика, скандинавская ходьба, художественно-прикладное творчество, пение, рисование, шахматы и шашки, цикл лекций «Здорово жить».

В новом осенне-зимнем сезоне проекта «Московское долголетие» для москвичей старшего возраста открылись еще четыре направления: спортивные игры, лыжи/коньки, интеллектуальные клубы в вузах и театральное направление.