В киосках печати разрешат продавать воду и булочки

ВСЕ, КРОМЕ ЗАПРЕЩЕНКИ

В сфере предпринимателей, которые торгуют прессой, произошла настоящая сенсация. Точнее, скоро произойдет. Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться развитием НТО (нестационарных торговых объектов. - Ред.). Тех самых киосков возле метро, в которых мы покупаем газеты. Сейчас ассортимент их товаров крайне ограничен. И предприниматели порой даже в плюс не выходят. Не справляются с арендой, которую сами же и назначают во время торгов (НТО предоставляют тем, кто готов платить наибольшую сумму). Отсюда закрытые киоски. И жалобы со стороны населения. Например, в районе Выхино-Жулебино газету можно купить лишь в одной точке (супермаркеты не в счет, потому что в них почти не бывает ежедневных изданий). Исторический центр вообще отрезан от свежих новостей. Можно часами петлять по переулкам и не наткнуться ни на один киоск. А ведь дело не только в печатной продукции. В таких точках продается много всякой мелочи, которую удобно покупать на бегу (товары импульсного спроса), а не искать в крупных магазинах: блокноты, ежедневники, шариковые ручки, сборники рецептов, клей, скрепки, скотч...

Скоро этот список расширится. По поручению Путина правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров (именно в таких НТО).

По словам гендиректора компании «Кардос» Олега Бережного, в европейских странах такой проблемы нет. Мелкие точки торгуют практически всем, чем хотят (кроме запрещенки, конечно). От купальных костюмов до косметики.

У нас послабления должны коснуться безалкогольных напитков, кондитерских изделий и бакалейки. То есть, вполне возможно, уже скоро мы сможем купить в киосках макароны, гречку, пирожные.

ЧИТАЮТ ПРО КИРКОРОВА И БУЗОВУ

После того как в Москве прошла реформа торговли и все самострои со старыми палатками снесли, размещением НТО занялись столичные власти. Решили ставить равномерно, чтобы газету можно было купить не только возле метро, но и в спальных районах. Однако предприниматели идут туда без особого рвения (да, аренда там меньше, но и прибыль тоже). Вот и получается: на бумаге - картина маслом, а на деле - киоски лопаются как мыльные пузыри. На многих висят объявления «требуется продавец» (а ведь попробуй еще найди его - на зарплату 30 тысяч рублей и с графиком с семи утра до восьми вечера).

Бывает и наоборот - перебор. Например, возле станции метро «Ясенево» сразу семь киосков! Два самых дальних из них - в пяти минутах ходьбы. Даже если два закроются, останется еще пять. Такое ощущение, что здесь живут сплошные читари, журналочеи и газетофилы. Я поспрашивал - компании разные. И доход есть, раз до сих пор работают.

Другое место. Станция метро «Краснопресненская». Та самая, возле которой зоопарк. Людей - тьма. Однако, по словам продавца Ларисы, объем продаж тает с каждым днем. А потому расширение ассортимента придется очень кстати.

Я решил провести эксперимент. И пошел наугад по улице в поисках другого киоска. Вывод неутешительный. У нас в городе (согласно бесконечным вывескам) можно без проблем подстричься, вылечить зубы, обзавестись бриллиантами, проверить сердце, поесть тайского супа, пообщаться с логопедом, поменять шины на автомобиле, сделать ставки на футбольный матч... но только не купить газету.

Эксперимент закончился возле газетного киоска на Новинском бульваре. Продавец Вадим Федотов заметно скучал. И это несмотря на то, что рядом Новый Арбат.

- Народ берет про одних и тех же звезд. Киркоров, Бузова, - признался продавец.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Жители могут сами выбрать место для павильона

- В Москве сейчас работает около двух тысяч объектов прессы различного формата, - сообщил «КП» вице-президент Союза предприятий печатной индустрии ГИПП Александр Оськин. - Их число превышает норматив, установленный правительством РФ (исходя из численности населения). Мы выступаем за их дальнейшее развитие. Например, за то, чтобы в столице появились мультимедийные павильоны, которые не только продавали бы газеты, но и предоставляли различные информационные услуги. И предлагали - в том числе - расширенный ассортимент сопутствующих товаров. Вообще я считаю, что Москва в этом смысле должна пойти на революционные перемены. Надо снять все ограничения на товары импульсного спроса в НТО «Печать». В интересах москвичей и гостей столицы в них надо торговать всем, что не запрещено законом, с учетом того, чтобы печатной продукции было не менее 50% в обороте. Спрос должен рождать предложение.

- Почему в одних районах киосков печати почти нет (например, в Выхино-Жулебине), а в других стоят один на одном (скажем, возле метро «Ясенево»)?

- В каждом районе есть свои особенности, связанные с политикой муниципалитетов, местных депутатов и условиями размещения киосков прессы. Нам как общественной организации приходилось вступать в переписку с районными властями, отстаивая необходимость установки киосков. Важно, чтобы они были востребованы жителями и рентабельными в работе. Жители, кстати, могут сами обратиться с коллективным письмом в Мосгорпечать или Департамент СМИ и рекламы города Москвы с просьбой установить торговую точку. Ее формат и объем определит Мосгорпечать, а отраслевые общественные организации этому казенному предприятию помогут. Сейчас прорабатывается вопрос об установке так называемых социальных НТО - на льготных условиях, с доступными ценами и востребованным сопутствующим товаром.