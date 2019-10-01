Бесплатные развлечения на ВДНХ: Кинопоказы, спортивные тренировки и детский городок

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт выставка дизайн решений для мегаполисов «Город: детали». Вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте или на месте - в 75-м павильоне ВДНХ.

На экспозиции покажут городские новинки - скамейки, фонари, игровые и спортивные площадки от ведущих российских и зарубежных компаний.

Для детей и взрослых каждый день будут проводить бесплатные экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты и кинопоказы. Ещё здесь можно сделать моментальное фото на память, поиграть в футбол, баскетбол, сходить на площадку паркура и фитнеса, позаниматься на тренажёрах.

Экскурсии по выставке стартуют каждые полчаса (начало первой прогулки в 10.30, последней – в 19.30). Желающие могут поучаствовать в викторине о городе и получить сувенир.

Мастер-классы устроят в «Амфитеатре». К примеру, 3 октября в 17.00 travel-блогер и профессиональный фотограф Айгуль Вишня расскажет, как сделать креативные фотографии на улицах столицы. А вечером здесь можно послушать концерт или посмотреть фильмы о Москве: «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», «За витриной магазина», «Девушка без адреса», «Подкидыш», «Черемушки».

В «Детском городке» можно построить собственный «город» из картона - с домами, деревьями, детскими площадками, фонарями и скамейками. Или вместе с аниматорами поиграть в «Ручеек» или «Море волнуется раз».

Дети от 6 до 10 лет в «Школе вождения» проедут на самокатах по импровизированной улице с перекрестками, светофорами и знаками дорожного движения.

В спортивной зоне устроят мастер-классы по паркуру и воркауту, открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу. В «Сквере настольных игр» можно поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах.

Для перекуса в буфете выставки – сытные бейглы и легкие сэндвичи, азиатские супы и вегетарианские блюда, стрит-фуд от популярных кафе, лимонады и горячий какао.

Где: ст. м. "ВДНХ", пр-т Мира, вл. 119, павильон 75 на ВДНХ.

Когда: 3 и 4 октября - с 10.00 до 20.00, а 5 октября – с 10.00 до 16.00.

Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться или заранее на официальном сайте (http://mrexpo.ru/visitor#register), или на месте – в 75-м павильоне ВДНХ.

ИДИ И СМОТРИ

3 октября

14.00 — 15.00 Концерт Алины Ос

17.00 — 18.00 Мастер-класс «Идеи и секреты креативных фотографий в реалиях большого города — секреты мастерства от ТОП travel-блогера и профессионального фотографа Айгуль Вишни».

18.00 — 19.00 Концерт Нины Карлсон

19.00 — 20.00 Бесплатный кинопоказ

4 октября

18.00 — 19.00 Концерт Эрики Лундмоен со специальной программой для выставки

19.00 — 20.00 Бесплатный кинопоказ

5 октября

13.00 — 14.00 Концерт Жени Любич

14.00 — 15.00 Бесплатный кинопоказ

15.00 — 16.00 Бесплатный кинопоказ

Детская программа с 3 по 5 октября ежедневно:

Секция «Детская площадка»

10.00 — 20.00 Строительство детского городка из картона

10.00 — 19.00 Мастер-классы для взрослых и детей от 10 лет «Чудо-город». Участники смогут собрать для города своей мечты красивые деревья, скамейки, фонари, светофоры.

10.00 — 20.00 «Школа вождения» для малышей». Занятия для самых маленьких на велосипедах, самокатах, электросамокатах и гироскутерах. Каждое занятие длится 40 минут и включает теоретическую, практическую и игровую часть.

Детская площадка, игровая секция:

10.00 —20.00 Работают аниматоры, дети играют в коллективные игры.

12.00 Флешмоб «Море волнуется раз».

15.00 Флешмоб «Ручеек».

17.00 Эстафеты с мячами.

Спортивная и игровая программа с 3 по 5 октября ежедневно:

Зона «Территория спорта»

10.00 —10.40 «Бодрая зарядка». Утренняя функциональная тренировка.

11.00 — 19.00 тренировки по паркуру и воркауту*

11.30 — 19.30 тренировки по фитнесу*

12.00 — 20.00 тренировки по баскетболу и футболу*

* стартуют в начале или в середине каждого часа

Зона «Городской сквер»

11.00 —12.00 Турнир по шахматам

12.00 —14.00 Турнир по шашкам

14.00 — 16.00 Турнир по домино

16.00 — 18.00 Турнир по нардам

18.00 — 20.00 Турнир по шашкам .