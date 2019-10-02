Верховный суд постановил рассмотреть резонансное дело в условиях полной объективности

Апелляцию по делу юриста Кантемира Карамзина будет рассматривать Московский областной суд, хотя первоначально бумаги находились в Черемушкинском районном суде Москвы. Решение о переносе дела было принято Верховным судом после того, как поступило заявления Генеральной прокуратуры и УФСБ.

В середине сентября начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал Алексей Дорофеев направил прокурору Московской области письмо. По информации РБК, в нем генерал рассказал об «устойчивых связях» Карамзина с судьями Мосгорсуда. В результате Балашихинская прокуратура обжаловала решение Черемушкинского суда, а два дня спустя заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев обратился в верховный суд с предложением передать дело в Мособлсуд. По его словам, апелляционное слушание в Мосгорсуде будет необъективным в связи с наличием у Карамзина связей с «рядом столичных служителей Фемиды».

- Карамзин, находясь в дружеских отношениях с рядом должностных лиц правоохранительных органов, федеральных судей и руководителями Мосгорсуда, осуществлял неоднократные попытки повлиять на ход следствия, - цитирует Пономарева РБК.

Именно связями Карамзина прокурор объяснил тот факт, что Черемушкинский суд признал возбуждение дела против него незаконным. Действовал задержанный преимущественно по одной и той же схеме – подделывал документы и с помощью связей в судебной системе добивался вынесения решений в свою пользу.

Напомним, юриста Кантемира Карамзина обвиняют в покушении на мошенничество. Дело возбудили еще весной 2019, а в мае юрист был арестован. Согласно версии следствия, несколько лет назад он одолжил журналисту Олегу Блоцкому порядка 80 тысяч евро. Блоцкий заявляет, что все вернул, а Карамзин, по его словам, составил поддельный договор займа, с которым пошел в суд и потребовал вернуть деньги с процентами — всего 115 тысяч евро.

Карамзину предъявили и ряд других обвинений, в том числе связанных с попыткой рейдерского захвата ДСК- 1. Следствием было установлено, что Карамзин вместе с соучастниками составил подложные документы – договоры купли-продажи акций ДСК-1 и добился взыскание через третейский суд с бывшего владельца ДСК-1 Владимира Копелева 15 млрд рублей. «Комсомолка» уже готовила материал на эту тему.