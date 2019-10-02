Как я ходила в бесплатную городскую стоматологию в Москве

Большинство моих знакомых – молодые парни и девушки. Речь о стоматологии заходит редко, но бывает всякое. На днях знакомая Настя говорит: «Ходила в частную клинику и предложили вырвать зуб мудрости за 10 тысяч рублей. Передумала. Поеду к родителям в Самару, там и вырву за 500-700 рублей». Конечно, я поинтересовалась, почему она не пойдет в городскую стоматологию, на что получила ответ: «Посмотри, какие там цены. Я даже не регистрировалась».

Прикрепили через два часа

Удивилась я и пошла прикрепляться к ближайшей стоматологии, хотя с зубами все хорошо. Регистрация довольно простая. Нашла на сайте mos.ru страничку «Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике». Пользоваться услугами могут жители Москвы: совершеннолетние, имеющие полис ОМС московского региона и паспорт гражданина РФ. В заявлении на сайте указываю паспортные данные, номер полиса ОМС, адрес проживания, дату рождения и выбираю клинику (всего доступных 41).

- Уведомление о прикреплении придет в течение 3-х рабочих дней, - пришло мне уведомление на электронную почту.

А по факту к поликлинике №12 меня прикрепили через два часа. И я сразу же стала выбирать удобное время для записи. Читаю отзывы о врачах, не все положительные. Ладно, решаюсь пойти к стоматологу, у которой ни одного плохого отзыва – к Ноне Авакян.

Стоматологическая поликлиника с новым ремонтом, приятная зона регистратуры, все чистенько. Людей возле регистратуры - никого. Пока снимаю верхнюю одежду, влетает парень лет 35 и говорит, что ему срочно нужна помощь – «ноющая боль». Администратор ему выдала талон.

Состояние «спокойное»

В лифте приклеено объявление «Подарочный сертификат. Белоснежная улыбка (чистка зубов ультразвуком, Air-Flow, полировка пастой) на 3000 рублей». Еще одно – «Подпишись на нас в социальных сетях и получи скидку 5% на платные лечебно-хирургические услуги». Приехали. Это же бесплатная поликлиника?

- Положите свой талон в кабинете на стол. Там есть коробочка, - советует мужчина возле кабинета.

- Я по записи на 17.00, - отвечаю.

- Ну, и что. Тут на месте «живая» очередь.

Удивляюсь. Продолжаю читать послания и объявления на стенах, одно из них «говорит» о том же, что и мужчина возле кабинета. Пока у меня есть 20 минут, смотрю по сторонам. Вывеска «туалет» ведет к двери «WC». Вижу стеклянную дверь с надписью «Отделение платных услуг».

- Здесь отделение бесплатных услуг, а там частная клиника? – спрашиваю.

- Типа того, - отвечает женщина, которая заполняет от руки какую-то анкету.

Вскоре такую же анкету «Добровольное информированное согласие на проведение медицинского вмешательства. Терапевтическое лечение зубов» получила и я. Первый вопрос: ваше эмоциональное состояние? Варианты ответов: спокойное, тревожное, страх перед лечением.

- Вам сейчас на рентген и укол, - доносится из кабинета.

Пишу, что состояние «спокойное», но уже похоже на «тревожное». А впереди еще 27 пунктов мелким шрифтом, как на последней странице кредитного договора. Вот для кого так мелко? Анкету сдала, но в 17.00 к врачу позвали не меня, а некого Антонова. Того самого с «ноющей болью».

- Просто мне в субботу в Таиланд улетать. Можете убрать мышьяк. Не могу в пятницу, у меня нет даже профиля на портале данных. Некогда мне, я улетаю в Таиланд. Можно сегодня? – доносится из-за двери.

Это прямо такой лайфхак: хотите попасть к врачу без очереди и записи – притворитесь сильно больным. Ему в Таиланд, а я жду 16 минут.

Цены дешевле

- У вас какие проблемы? – спрашивает у меня стоматолог Нона Авакян.

- Почему сразу проблемы? Никаких. Я на профосмотр, как во всех рекламах и советах, раз в полгода, - говорю.

- Правильно. Когда были последний раз у стоматолога?

- В мае.

Врач осмотрела зубы и сказала, что хорошие. Посоветовала следить за двумя «семерками», так как пломбы там начинают «проседать».

- Потом нужно будет пломбировать. Бесплатные пломбы – отечественные, а ультрасветовые – по 3500 рублей и 150 рублей за полировку, - говорит Нона Авакян.

- Ого, дорого. А можете пока сделать профессиональную чистку, убрать зубные камни, налет?

- Вам пока не нужно. Но, если сильно хотите, то идите вниз и оплачивайте 4200 рублей (из расчета 150 рублей за один зуб).

- То есть и это не бесплатно?

- Увы.

Отказываюсь. Внизу у администраторов спрашиваю: «А чем отличается поликлиника от любой частной стоматологии?»

- Наверное, цены дешевле, - говорит женщина в регистратуре.

Прошу список бесплатных услуг. «Смена резиновой тяги», «иссечение капюшона», «вскрытие пародонтального абсцесса» и так далее. Может кому-то понятно, а мне нет. Вырвут ли зуб бесплатно? Не смогла ответить и администратор. Окончательно запуталась.

Какие услуги бесплатно

Ответ нашла в столичном Департаменте здравоохранения. Итак, бесплатно в стоматологиях Москвы: терапия в ограниченном объеме – химические пломбы, преимущественно отечественные материалы, удаление зубов, анестезия – только лидокаин. Все остальное – платно.

Сравним

Какие цены в частных поликлиниках Москвы:

- центр «Улыбка»: бесплатная консультация, профессиональная чистка – 300 рублей за зуб, пломба – около 5500 рублей;

- стоматология «ПрезиДент»: консультация – 300 рублей, удаление зуба – от 2000 рублей, лечение кариеса – от 4500 рублей;

- стоматология «НоваДент»: консультация – бесплатно, пломба – от 4300 рублей; полировка зуба – 250 рублей.

Лайфхаки при лечении по ОМС:

- в поликлинике вам обязаны предоставить бесплатные обезболивающие средства и использовать бесплатные пломбировочные материалы. Однако вы имеете право заплатить за другой вид обезболивающего или пломбу (по вашему решению);

- профессиональную чистку зубов (удалить зубной камень) могут сделать бесплатно, но механическим способом (крючком), а за чистку ультразвуком придется заплатить;

- зуб мудрости также должны удалить бесплатно. Вы можете выбрать более комфортный тип анестезии (может быть платный). Если врач отказывается делать услугу бесплатно, то позвоните в свою страховую компанию (где вы оформляли полис) и уточните, относится ли интересующая вас услуга к бесплатным по полису ОМС.