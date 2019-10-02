Учиться, чтобы не отставать от времени

К программе профессионального обучения и дополнительного образования по международным стандартам WorldSkills, которая стартовала весной 2019 года, уже подключились практически все регионы... Ежегодно 25 тысяч граждан предпенсионного возраста будут получать новые навыки и знания. Бесплатно!

-Программы, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда, или даже «перезагрузить» личную карьеру, - рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, - Многие работодатели, которые ищут сотрудников, устанавливают возрастные ограничения. А ведь профессионализм от возраста никак не зависит – во многих сферах деятельности люди, которые имеют достаточно большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и голодные до побед.

Обучение проходят люди, которые хотят оставаться активными и востребованными, а не считают дни до пенсии. Одни хотят обогатить свои навыки, другие - изменить профессиональную траекторию и реализовать давнюю мечту, третьи – превратить хобби в источник дохода.

Тимур Орлов этой зимой перебрался из Петербурга в Москву. По его словам, устал работать с «коммерсантами» - никогда не знаешь, выполнят ли они договоренность. В северной столице Орлов занимался перепланировкой небольших объектов, проводил согласования. По сути, был главным инженером проекта.

Тимур Орлов уже использует на практике полученные знания.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В Москве он работает в одном из культурных центров. В его обязанности входит поддержание исторического здания в рабочем состоянии, решение вопросов, связанных с текущим и капитальным ремонтом. Казалось бы, есть спокойная и стабильная работа – что еще нужно 58-летнему мужчине? Да и знания с опытом за годы работы накоплены такие, что не каждый из молодых и дерзких сможет с ним конкурировать (у Тимура Орлова дипломы по специальностям художественное конструирование и индустриальный дизайн).

Тимур Орлов не из тех, кто довольствуется тем, что накопил. И записался на курсы по компетенции «Графический дизайн».

-Для того, чтобы соответствовать требованиям времени, надо совершенствовать инструментарий. Я давно хотел освоить Adobe Illustrator, потому что он дает больше возможностей, чем программы, на которых я работал до этого, - рассказывает Тимур Орлов, - Наша группа занималась два раза в неделю несколько месяцев. Схема преподавания была выстроена довольно верно. За такое время сложно изучить глубоко эшелонированную программу, поэтому Ольга Анатольевна Кабинова давала основные знания: вот продукт, который надо создать – этикетка, упаковка, фирменный стиль. На практических примерах она объясняла, что и как можно сделать. Главное, что я получил новый инструментарий, с которым могу сделать то, что не мог позволить себе раньше.

У большинства участников программы ожидания совпали с тем, что они получили, хотя все они были с разным уровнем знаний и разных профессий.

-Всех студентов объединяет живое любопытство, искреннее желание получить знания, чтобы реализовать себя, - рассказала Ольга Кабинова, - Да, мы даем не углубленные знания, а базовый инструментарий, который позволяет студентам овладеть минимумом профессиональных навыков и возможность совершенствоваться в этом направлении.

Кстати, Тимур Орлов уже осваивает полученные знания. Одна его знакомая создает сайты, а он их оформляет иллюстрациями. Приятелю, который создает нестандартные вещи из металла и стекла для интерьеров, помогает разработать оригинальную и неповторимую упаковку.

В планах у Тимура Орлова - освоение компьютерной анимации и 3D печати.

-Эпоха индустриального общества закончилась. Поэтому, если ты хочешь занимать какое-то место в жизни, то должен всегда узнавать новое - и не важно, в какой сфере. Если раньше ты мог стать токарем 6-го разряда и всю жизнь работать им, то сейчас этого мало. В экономике главным становится отдельно взятый индивидуум - человек и его возможности. А если ты ничего не делаешь, то даже своим детям не будешь интересен, - объяснил пользу программы Тимур Орлов.

Фото предоставлено Союзом "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

В этом году к программе могут присоединиться мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, и те, кто имеет право на досрочную пенсию (за 5 и менее лет до выхода). Регистрация проходит на сайте https://50plus.worldskills.ru/, где надо оставить информацию о себе и номер СНИЛС, чтобы подтвердить право на бесплатное обучение. На сайте представлен список из 122 компетенций - можно выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.