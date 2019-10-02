Собянин рассказал о подготовке к открытию МЦД-1

Новый пригородный павильон и дополнительные платформы открыли на Белорусском вокзале 2 октября мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- Мы полным ходом продолжаем работать, чтобы в конце ноября запустить первые два центральных диаметра - МЦД-1 и МЦД-2. Совместно с коллегами из РЖД и области утвердили тарифы. Коллеги обкатывают новые поезда "Иволга", идут полным ходом работы по инфраструктуре и благоустройству. Как раз здесь, на Белорусском вокзале, сейчас запущены две платформы - они важны для запуска МЦД на этом участке, - сказал Сергей Собянин.

Один из поездов "Иволга", которые будут курсировать по МЦД.Фото: Алиса ТИТКО

Движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) планируют запустить в ноябре этого года. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги.

Белорусский вокзал станет одной из самых востребованных станций МЦД-1. Железнодорожники уже сделали много, в частности, открыли новый пригородный павильон, дополнительные железнодорожные пути и платформы – по сути, мини-вокзал на старом вокзале. Здесь есть билетные кассы и автоматы, турникеты, электронные информационные табло.

Движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) планируют запустить в ноябре этого года.Фото: Алиса ТИТКО

Сюда будут переведены ускоренные поезда до Усова и Одинцова. А освободившиеся транзитные пути Белорусского вокзала будут отданы в распоряжение поездов МЦД.

Плюсы создания МЦД:

- на первом этапе, благодаря запуску первых двух диаметров, общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей более 45 районов Москвы и 6 городов Московской области – Лобня, Одинцово, Нахабино, Подольск, Долгопрудный и Красногорск;

- в поездах появится почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки, разгрузятся вылетные магистрали, свободнее станет и в метро, ведь МЦД сможет забрать часть пассажиропотока на себя.

Конкретно

МЦД-1

Соединит Одинцово и Лобню. Общая протяженность маршрута составит 52 км. Время в пути – 80 минут. На маршруте будет 28 станций, с 12 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Диаметр улучшит транспортную доступность 48 школ, 23 парков, 16 музеев и 26 институтов.

МЦД-2

Соединит Нахабино и Подольск. Общая протяженность диаметра составит 80 км. Время в пути - 116 минут. Будет 38 станций, с 15 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Диаметр улучшит транспортную доступность 45 школ, 31 парка, 22 музеев и 16 институтов.

В планах

Реализация всех пяти диаметров улучшит текущую транспортную ситуацию в Москве, разгрузив 9 линий метро и МЦК до 20%, а инфраструктуру столицы в целом на 10-12%.