В Москве трое семиклассников устроили побег после того, как их застукали с вэйпом в школьном туалете

Всю московскую полицию поставили на уши трое учеников 7 класса школы №1788, расположенной в Новой Москве. Мальчишки пропали прямо из школы днем во вторник, 1 октября. Тревогу забили родители, когда дети не вернулись домой. Каких только версий не напридумывали перепуганные мамы и папы. Вот только исчезновение школьников очень похоже на банальный побег.

- Учителя застукали их в школьном туалете во время курения вэйпа. После этого мальчишки сбежали, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас их ищет полиция и волонтеры. Отрабатывают район аэропорта Внуково, где живут и учатся ребята. Где школьники провели минувшую ночь, пока остается загадкой.

- Мы просим всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильного – 112), - обратились к москвичам в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

«Комсомолка» публикует приметы пропавших школьников.

Карманов Денис Андреевич

Приметы : на вид 13 лет, плотного телосложения, рост 150 см, глаза голубые, волосы темно-русые.

Был одет : джинсы темные, куртка темная, кроссовки черного цвета.

Гула Александр Ярославович

Приметы : на вид 13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет : черная куртка, темно-синие брюки, черные ботинки.

Пасюков Артур Витальевич

Приметы : на вид 13 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза карие.

Был одет : куртка сине-серого цвета, брюки серые, черные кроссовки.