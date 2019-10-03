Выставка новинок ЖКХ в Москве: Урна-мишень для мусора, скамейки из "камней" и гигантская сосновая шишка на газоне

Сегодня, 3 октября, на ВДНХ в павильоне № 75 открылась выставка дизайн решений для мегаполисов «Город: детали». Она продлится по 5 октября включительно. Вход бесплатный.

Свои идеи и проекты для городских районов предложили российские и зарубежные дизайнеры, архитекторы, студенты школ дизайна и архитектурные бюро. Это представители 11 стран, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Венгрию и Казахстан. Площадь интерактивной экспозиции - более 15 000 квадратных метров. Здесь можно увидеть образцы уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и навигации. Среди них - фонари с датчиками движения, скамейки с зарядкой на солнечных батареях для гаджетов и Wi-Fi, эко-лавочки в виде огромных камней, парковки для колясок с крышами, световые тоннели, украшение в виде гигантской сосновой шишки для газона, деревянная пергола с сиденьями «Теремок».

Украшение в виде гигантской сосновой шишки для газона.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во время деловой программы выставки состоятся несколько сессий. Среди спикеров - известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитекторы Смадар Эфрати, Сергей Кузнецов, Дмитрий Буров, Александр Фронтов, Мария Помелова и Михаил Беляков, урбанист Петр Кудрявцев, руководители департаментов правительства Москвы и префекты столичных округов.

Эко-лавочки в виде огромных камней.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Лучшие новинки ЖКХ будут выбирать профессиональное жюри и сами москвичи во время голосования на выставке. Победителей назовут 4 октября в трех номинациях - «Уличная мебель», «Детская площадка», «Арт-объект». Участники прислали варианты «умных» скамеек, фонарей, велопарковок, уличных модулей для раздачи Wi-Fi, спортплощадок. Всего более 250 идей для улучшения города. Те, что больше всего понравятся посетителям экспозиции, в скором времени появятся в некоторых столичных районах - в парках, во дворах и в пешеходных зонах. Кроме того, предложения дизайнеров планируют использовать в программе «Мой район».

Например, участник выставки Никита Асадов из Москвы предложил устроить на городских улицах "Урнобол". Вместо обычных урн для мусора ставить конструкцию с мишенью, под которой укреплен контейнер для отходов.

Участник выставки Никита Асадов из Москвы предложил устроить на городских улицах "Урнобол".Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Это мусорная и ещё немного спортивная площадка, которая мотивирует собирать, а не разбрасывать мусор, - объясняет автор проекта.

Вместо обычных уличных ограждений ещё один участник экспозиции, москвич Александр Новоселов придумал ставить "Незабор". К примеру, такой стеной с прорезанными в ней "окнами" можно отделить прогулочную зону от зеленой. И никаких глухих заборов!

А Дарья Ефремова из Екатеринбурга нарисовала проект детской площадки "Гнезда". Лазалки и горки спрятаны в огромных коконах-гнёздах. Все сделано из экологичных и натуральных материалов - дерева, веревочных лестниц.

Дарья Ефремова из Екатеринбурга нарисовала проект детской площадки "Гнезда".Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дизайнеры архитектурного бюро "Вещь" из Пензы предлагают просто запустить в столичных парках светящуюся лестницу в небо. Вот такой арт!

Производители детских площадок показали на выставке интерактивную игровую зону. Под аркой на специальном прорезиненном покрытии с электронной начинкой нарисовано поле с цифрами. Как только на него наступает ребёнок или взрослый, площадка включается и подаёт звуковые команды для игры.

Производители детских площадок показали на выставке интерактивную игровую зону.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПУЛЬТ ДЛЯ ДИДЖЕЯ ПОСТАВЯТ В ПАРКАХ

Все экспонаты выставки можно потрогать, посидеть на них, полежать, «примерить» на себя и представить, как все это будет выглядеть около вашего дома или в соседнем парке.

Среди новинок ЖКХ немало полезных вещей для молодежи и любителей спорта. Например, разработчики из Нидерландов привезли в Москву всесезонный уличный DJ-пульт Fono. Конструкция антивандальная - из ударопрочных материалов, экологичная - питается от солнечных батарей. Такой пульт можно поставить на специальной площадке в парке. Чтобы начать сводить треки, нужно лишь подключить к нему свой смартфон.

Или вот мировая спортивная новинка - текбол. Напоминает настольный теннис, только с футбольным мячом и по футбольным правилам. Вместо поля - стол с изогнутыми бортами. Такая конструкция нужна для правильного отскока мяча, а также защищает игроков от травм. Подачи разрешается отбивать любыми частями тела, кроме рук. Играть можно вдвоем, вчетвером или даже большой компанией. Один матч в текбол равен долгой функциональной тренировке с акцентом на координацию и технику.

Возможно, скоро увидим на улицах столицы и живые скульптуры в стиле пин-арт. Это объемные изображения, которые создаются из множества металлических стерженьков-гвоздиков. Достаточно приложить к ним, например, ладонь или любые предметы. Такую арт-конструкцию Fast Sculpt высотой 2,5 метра могут потрогать посетители выставки на ВДНХ.

Возможно, скоро увидим на улицах столицы и живые скульптуры в стиле пин-арт. Это объемные изображения, которые создаются из множества металлических стерженьков-гвоздиковФото: Светлана ВОЛКОВА

СТРОИМ ГОРОД ИЗ КАРТОНА И СМОТРИМ КИНО О МОСКВЕ

Каждый день на выставке для детей и взрослых проводятся развлекательные и познавательные программы. В афише - бесплатные экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты и кинопоказы. Еще здесь можно сделать моментальное фото на память, поиграть в футбол, баскетбол, сходить на площадку паркура и фитнеса, позаниматься на тренажерах.

Экскурсии по выставке стартуют каждые полчаса (начало первой прогулки в 10.30, последней – в 19.30). Желающие могут поучаствовать в викторине о городе и получить сувенир.

В «Амфитеатре» по вечерам можно послушать концерт или посмотреть фильмы о Москве - «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», «За витриной магазина», «Девушка без адреса», «Подкидыш», «Черемушки».

Лучшие новинки ЖКХ будут выбирать профессиональное жюри и сами москвичи во время голосования на выставке.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В «Детском городке» - построить собственный «город» из картона - с домами, деревьями, детскими площадками, фонарями и скамейками. Или вместе с аниматорами поиграть в «Ручеек» или «Море волнуется раз». В «Школе вождения» дети от 6 до 10 лет проедут на самокатах по импровизированной улице с перекрестками, светофорами и знаками дорожного движения. На игровой площадке - горки и веревочные паутинки, огромный пиратский корабль, качели, танцевальная видеоплощадка.

В спортивной зоне - мастер-классы по паркуру и воркауту, открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу. В «Сквере настольных игр» можно поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах.

В буфете - сытные бейглы и легкие сэндвичи, азиатские супы и вегетарианские блюда, стрит-фуд от популярных кафе, лимонады более десяти сортов и горячий какао.

Где: ст. м. "ВДНХ", пр-т Мира, вл. 119, павильон № 75 на ВДНХ.

Когда: 3 и 4 октября - с 10.00 до 20.00, а 5 октября - с 10.00 до 16.00. Вход для посетителей закрывают за 45 минут до окончания выставки.

Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться или заранее на официальном сайте, или на месте – в 75-м павильоне ВДНХ.

ИДИ И СМОТРИ

3 октября

14.00 - 15.00 Концерт Алины Ос

17.00 - 18.00 Мастер-класс «Идеи и секреты креативных фотографий в реалиях большого города - секреты мастерства от ТОП travel-блогера и профессионального фотографа Айгуль Вишни».

18.00 - 19.00 Концерт Нины Карлсон

19.00 - 20.00 Бесплатный кинопоказ

4 октября

18.00 - 19.00 Концерт Эрики Лундмоен со специальной программой для выставки

19.00 - 20.00 Бесплатный кинопоказ

5 октября

13.00 - 14.00 Концерт Жени Любич

14.00 - 15.00 Бесплатный кинопоказ

15.00 - 16.00 Бесплатный кинопоказ

Детская программа с 3 по 5 октября ежедневно:

Секция «Детская площадка»

10.00 - 20.00 Строительство детского городка из картона

10.00 - 19.00 Мастер-классы для взрослых и детей от 10 лет «Чудо-город». Участники смогут собрать для города своей мечты красивые деревья, скамейки, фонари, светофоры.

10.00 - 20.00 «Школа вождения» для малышей». Занятия для самых маленьких на велосипедах, самокатах, электросамокатах и гироскутерах. Каждое занятие длится 40 минут и включает теоретическую, практическую и игровую часть.

Детская площадка, игровая секция:

10.00 - 20.00 Работают аниматоры, дети играют в коллективные игры.

12.00 Флешмоб «Море волнуется раз».

15.00 Флешмоб «Ручеек».

17.00 Эстафеты с мячами.

Спортивная и игровая программа с 3 по 5 октября ежедневно:

Зона «Территория спорта»

10.00 - 10.40 «Бодрая зарядка». Утренняя функциональная тренировка.

11.00 - 19.00 тренировки по паркуру и воркауту*

11.30 - 19.30 тренировки по фитнесу*

12.00 - 20.00 тренировки по баскетболу и футболу*

* стартуют в начале или в середине каждого часа.

Зона «Городской сквер»

11.00 - 12.00 Турнир по шахматам

12.00 - 14.00 Турнир по шашкам

14.00 - 16.00 Турнир по домино

16.00 - 18.00 Турнир по нардам

18.00 - 20.00 Турнир по шашкам.