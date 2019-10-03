Выставка новинок ЖКХ в Москве: Урна-мишень для мусора, скамейки из "камней" и гигантская сосновая шишка на газоне
Сегодня, 3 октября, на ВДНХ в павильоне № 75 открылась выставка дизайн решений для мегаполисов «Город: детали». Она продлится по 5 октября включительно. Вход бесплатный.
Свои идеи и проекты для городских районов предложили российские и зарубежные дизайнеры, архитекторы, студенты школ дизайна и архитектурные бюро. Это представители 11 стран, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Венгрию и Казахстан. Площадь интерактивной экспозиции - более 15 000 квадратных метров. Здесь можно увидеть образцы уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и навигации. Среди них - фонари с датчиками движения, скамейки с зарядкой на солнечных батареях для гаджетов и Wi-Fi, эко-лавочки в виде огромных камней, парковки для колясок с крышами, световые тоннели, украшение в виде гигантской сосновой шишки для газона, деревянная пергола с сиденьями «Теремок».
Украшение в виде гигантской сосновой шишки для газона.Фото: Светлана ВОЛКОВА
Во время деловой программы выставки состоятся несколько сессий. Среди спикеров - известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитекторы Смадар Эфрати, Сергей Кузнецов, Дмитрий Буров, Александр Фронтов, Мария Помелова и Михаил Беляков, урбанист Петр Кудрявцев, руководители департаментов правительства Москвы и префекты столичных округов.
Эко-лавочки в виде огромных камней.Фото: Светлана ВОЛКОВА
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Лучшие новинки ЖКХ будут выбирать профессиональное жюри и сами москвичи во время голосования на выставке. Победителей назовут 4 октября в трех номинациях - «Уличная мебель», «Детская площадка», «Арт-объект». Участники прислали варианты «умных» скамеек, фонарей, велопарковок, уличных модулей для раздачи Wi-Fi, спортплощадок. Всего более 250 идей для улучшения города. Те, что больше всего понравятся посетителям экспозиции, в скором времени появятся в некоторых столичных районах - в парках, во дворах и в пешеходных зонах. Кроме того, предложения дизайнеров планируют использовать в программе «Мой район».
Например, участник выставки Никита Асадов из Москвы предложил устроить на городских улицах "Урнобол". Вместо обычных урн для мусора ставить конструкцию с мишенью, под которой укреплен контейнер для отходов.
Участник выставки Никита Асадов из Москвы предложил устроить на городских улицах "Урнобол".Фото: Светлана ВОЛКОВА
- Это мусорная и ещё немного спортивная площадка, которая мотивирует собирать, а не разбрасывать мусор, - объясняет автор проекта.
Вместо обычных уличных ограждений ещё один участник экспозиции, москвич Александр Новоселов придумал ставить "Незабор". К примеру, такой стеной с прорезанными в ней "окнами" можно отделить прогулочную зону от зеленой. И никаких глухих заборов!
А Дарья Ефремова из Екатеринбурга нарисовала проект детской площадки "Гнезда". Лазалки и горки спрятаны в огромных коконах-гнёздах. Все сделано из экологичных и натуральных материалов - дерева, веревочных лестниц.
Дарья Ефремова из Екатеринбурга нарисовала проект детской площадки "Гнезда".Фото: Светлана ВОЛКОВА
Дизайнеры архитектурного бюро "Вещь" из Пензы предлагают просто запустить в столичных парках светящуюся лестницу в небо. Вот такой арт!
Производители детских площадок показали на выставке интерактивную игровую зону. Под аркой на специальном прорезиненном покрытии с электронной начинкой нарисовано поле с цифрами. Как только на него наступает ребёнок или взрослый, площадка включается и подаёт звуковые команды для игры.
Производители детских площадок показали на выставке интерактивную игровую зону.Фото: Светлана ВОЛКОВА
ПУЛЬТ ДЛЯ ДИДЖЕЯ ПОСТАВЯТ В ПАРКАХ
Все экспонаты выставки можно потрогать, посидеть на них, полежать, «примерить» на себя и представить, как все это будет выглядеть около вашего дома или в соседнем парке.
Среди новинок ЖКХ немало полезных вещей для молодежи и любителей спорта. Например, разработчики из Нидерландов привезли в Москву всесезонный уличный DJ-пульт Fono. Конструкция антивандальная - из ударопрочных материалов, экологичная - питается от солнечных батарей. Такой пульт можно поставить на специальной площадке в парке. Чтобы начать сводить треки, нужно лишь подключить к нему свой смартфон.
Или вот мировая спортивная новинка - текбол. Напоминает настольный теннис, только с футбольным мячом и по футбольным правилам. Вместо поля - стол с изогнутыми бортами. Такая конструкция нужна для правильного отскока мяча, а также защищает игроков от травм. Подачи разрешается отбивать любыми частями тела, кроме рук. Играть можно вдвоем, вчетвером или даже большой компанией. Один матч в текбол равен долгой функциональной тренировке с акцентом на координацию и технику.
Возможно, скоро увидим на улицах столицы и живые скульптуры в стиле пин-арт. Это объемные изображения, которые создаются из множества металлических стерженьков-гвоздиков. Достаточно приложить к ним, например, ладонь или любые предметы. Такую арт-конструкцию Fast Sculpt высотой 2,5 метра могут потрогать посетители выставки на ВДНХ.
Возможно, скоро увидим на улицах столицы и живые скульптуры в стиле пин-арт. Это объемные изображения, которые создаются из множества металлических стерженьков-гвоздиковФото: Светлана ВОЛКОВА
СТРОИМ ГОРОД ИЗ КАРТОНА И СМОТРИМ КИНО О МОСКВЕ
Каждый день на выставке для детей и взрослых проводятся развлекательные и познавательные программы. В афише - бесплатные экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты и кинопоказы. Еще здесь можно сделать моментальное фото на память, поиграть в футбол, баскетбол, сходить на площадку паркура и фитнеса, позаниматься на тренажерах.
Экскурсии по выставке стартуют каждые полчаса (начало первой прогулки в 10.30, последней – в 19.30). Желающие могут поучаствовать в викторине о городе и получить сувенир.
В «Амфитеатре» по вечерам можно послушать концерт или посмотреть фильмы о Москве - «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», «За витриной магазина», «Девушка без адреса», «Подкидыш», «Черемушки».
Лучшие новинки ЖКХ будут выбирать профессиональное жюри и сами москвичи во время голосования на выставке.Фото: Светлана ВОЛКОВА
В «Детском городке» - построить собственный «город» из картона - с домами, деревьями, детскими площадками, фонарями и скамейками. Или вместе с аниматорами поиграть в «Ручеек» или «Море волнуется раз». В «Школе вождения» дети от 6 до 10 лет проедут на самокатах по импровизированной улице с перекрестками, светофорами и знаками дорожного движения. На игровой площадке - горки и веревочные паутинки, огромный пиратский корабль, качели, танцевальная видеоплощадка.
В спортивной зоне - мастер-классы по паркуру и воркауту, открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу. В «Сквере настольных игр» можно поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах.
В буфете - сытные бейглы и легкие сэндвичи, азиатские супы и вегетарианские блюда, стрит-фуд от популярных кафе, лимонады более десяти сортов и горячий какао.
Где: ст. м. "ВДНХ", пр-т Мира, вл. 119, павильон № 75 на ВДНХ.
Когда: 3 и 4 октября - с 10.00 до 20.00, а 5 октября - с 10.00 до 16.00. Вход для посетителей закрывают за 45 минут до окончания выставки.
Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться или заранее на официальном сайте, или на месте – в 75-м павильоне ВДНХ.
ИДИ И СМОТРИ
3 октября
14.00 - 15.00 Концерт Алины Ос
17.00 - 18.00 Мастер-класс «Идеи и секреты креативных фотографий в реалиях большого города - секреты мастерства от ТОП travel-блогера и профессионального фотографа Айгуль Вишни».
18.00 - 19.00 Концерт Нины Карлсон
19.00 - 20.00 Бесплатный кинопоказ
4 октября
18.00 - 19.00 Концерт Эрики Лундмоен со специальной программой для выставки
19.00 - 20.00 Бесплатный кинопоказ
5 октября
13.00 - 14.00 Концерт Жени Любич
14.00 - 15.00 Бесплатный кинопоказ
15.00 - 16.00 Бесплатный кинопоказ
Детская программа с 3 по 5 октября ежедневно:
Секция «Детская площадка»
10.00 - 20.00 Строительство детского городка из картона
10.00 - 19.00 Мастер-классы для взрослых и детей от 10 лет «Чудо-город». Участники смогут собрать для города своей мечты красивые деревья, скамейки, фонари, светофоры.
10.00 - 20.00 «Школа вождения» для малышей». Занятия для самых маленьких на велосипедах, самокатах, электросамокатах и гироскутерах. Каждое занятие длится 40 минут и включает теоретическую, практическую и игровую часть.
Детская площадка, игровая секция:
10.00 - 20.00 Работают аниматоры, дети играют в коллективные игры.
12.00 Флешмоб «Море волнуется раз».
15.00 Флешмоб «Ручеек».
17.00 Эстафеты с мячами.
Спортивная и игровая программа с 3 по 5 октября ежедневно:
Зона «Территория спорта»
10.00 - 10.40 «Бодрая зарядка». Утренняя функциональная тренировка.
11.00 - 19.00 тренировки по паркуру и воркауту*
11.30 - 19.30 тренировки по фитнесу*
12.00 - 20.00 тренировки по баскетболу и футболу*
* стартуют в начале или в середине каждого часа.
Зона «Городской сквер»
11.00 - 12.00 Турнир по шахматам
12.00 - 14.00 Турнир по шашкам
14.00 - 16.00 Турнир по домино
16.00 - 18.00 Турнир по нардам
18.00 - 20.00 Турнир по шашкам.
ИСТОЧНИК KP.RU