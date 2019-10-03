Полумарафон «Моя столица» изменит движения авто в районе Воробьевых гор

Покорить столицу бегом предлагают всем желающим уже в эти выходные – 6 октября пройдет полумарафон «Моя столица».

- Все, кто выйдут на старт, получат в награду прекрасный вид на центр Москвы. Участниками также станут знаменитости спорта и телевидения, будут подготовлены интерактивные площадки с мастер-классами, - рассказывают организаторы полумарафона.

Всего дистанций будет три: 3 км, 10 км, 21,1 км. Маршруты будут проложены вдоль Воробьевской и Андреевской набережных. В связи с этим в районе Воробьевых гор временно изменят схему движения транспорта.

Какие перекрытия будут:

- 5 октября (с 12.00) и 6 октября (до 20.00) будет недоступен парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина;

- 6 октября с 8.00 до 20.00 перекроют участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина;

- 6 октября с 8.00 до 18.00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Университетского проспекта.