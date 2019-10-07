Участница телешоу «Россия рулит!» Алиса Петрова: «С будущим мужем мы познакомились в чате Яндекс.Такси»

На канале НТВ стартовал новый проект «Россия рулит!» - первое в мире шоу автомобильных талантов. Каждую субботу за героями программы с замиранием сердца следят ее ведущие — шоумен (и известный автолюбитель) Николай Фоменко и актриса Полина Максимова. Не щадя покрышек, участники шоу исполняют головокружительные трюки, которые можно увидеть разве что в кино. И это при том, что за рулем сидят не профессиональные гонщики, а самые обычные водители. «Россия рулит!» - действительно народное шоу, и конкурсантов для него набирали буквально с улицы.

Из тысячи претендентов со всей страны кастинг прошли только 70 человек. Им предстоит сразиться за звание лучшего водителя России. Впереди у конкурсантов три этапа, во время которых они будут выполнять различные задания и доказывать, что они - асы, достойные получить главный приз - автомобиль. Трюки участников шоу оценивает жюри: судьями проекта стали первый российский пилот «Формулы 1», пилот программы SMP Racing, мастер спорта Виталий Петров и чемпион СССР по автогонкам, мастер спорта Михаил Горбачёв.

Сложно ли будет конкурсантам шоу пробиться в финал? Не то слово! Впрочем, упорства и стремления к победе им не занимать. Вот, например, одна участниц шоу — Алиса Петрова из Красногорска. В свои 28 лет девушка может похвастаться званием лучшего таксиста Подмосковья. В 2018 году она завоевала первое место на конкурсе «Лучший таксист Московской области». Уже шесть лет Алиса работает с сервисом Яндекс.Такси. За это время в ее работе встречались самые разные ситуации — и сложные, и веселые, и требующие мгновенной реакции. Мы поговорили с Алисой и узнали, почему она решила участвовать в шоу «Россия рулит!».

«ДЕТЯМ С ВНУКАМИ БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ, КАКАЯ Я БЫЛА КРУТАЯ»

- Алиса, на съемочной площадке вам приходится выполнять сложнейшие трюки. Не страшно?

- Нет, потому что интересно. Я считаю, такой шанс выпадает немногим — поучаствовать в телешоу и посмотреть, как всё это выглядит изнутри, как снимается программа. От этого не отказываются, если есть такая возможность. Детям с внуками буду потом рассказывать, какая я была крутая!

- Сможете победить?

- Не сказала бы, что прямо хочу выиграть. У меня нет настроя, что я должна победить любой ценой. Считаю, что главное не победа, а участие.

- Кто вас поддерживает в конкурсе?

- Мама, папа, мой любимый человек и дочка. Они приезжали на съемки и болели за меня.

СТАЛА ВОДИТЕЛЕМ, ПОТОМУ ЧТО… СЛОМАЛА НОГУ

- Давно вы водите?

- Права получила 8 лет назад. Как только села за руль ВАЗ-2105 — сразу смогла тронуться с места, с первого раза. Мне это так понравилось!

- Женщины-таксисты у нас в России пока еще редкость. Как вы пришли в профессию?

- До того, как стать водителем такси, я работала диспетчером у себя в Красногорске в нашей местной компании. Но фирма начала разваливаться, и нам перестали платить зарплату. Мама сказала: «Ну ты же любишь машины водить? Иди работать в такси». Я попыталась найти машину в аренду, но никто не хотел мне её давать - мне было всего 22 года. Поэтому я пошла работать в пиццерию доставщиком пиццы. Потом появилась хорошая вакансия, но за два дня до собеседования я сломала ногу и попала в больницу. Когда вышла, знакомый спросил: не хочу ли я поработать трезвым водителем. Оказалось, что это работа в службе такси. Так я начала работать — сначала только по заказам диспетчеров, а через несколько месяцев нас подключили к Яндекс.Такси.

- Часто сталкивались со стереотипами, что таксистом должен быть непременно мужчина?

- Раньше клиенты удивлялись, спрашивали: «А вам не страшно работать в такси? Особенно ночью? Особенно, когда вы — девушка?» Сейчас уже почти все нормально реагируют.

- За день вы сталкиваетесь с разными людьми. Как справляетесь со сложными ситуациями?

- У меня к этому уже выработался иммунитет. Часто приходится спокойно объяснять одно и тоже по нескольку раз. Например, бывало так, что ты приезжаешь на заказ, а там люди с ребёнком. Я начинаю объяснять, что не смогу возить ребёнка без детского кресла, потому что это нарушение закона. В ответ — недовольство. Хотя я ведь права.

- То есть таксисту нужно иметь железные нервы?

- В эту профессию стоит идти, если вы готовы к сложным клиентам и понимаете, что это непростой труд. А так требования стандартны: соблюдать правила дорожного движения, аккуратно водить машину, быть терпимее и терпеливее.

«ТАКСИ — ЭТО РОМАНТИКА: ОДИН РАЗ ПОПРОБУЕШЬ, И УЖЕ НЕ ОТПУСКАЕТ»

- С эпохой гаджетов и мобильных приложений таксистам стало проще?

- Да, сейчас очень изменился принцип работы. Раньше мы долго ждали клиентов от диспетчеров, а сейчас заказы прилетают один за одним. В последнее время я в основном работаю персональным водителем - вожу детей. Но скучаю по работе в такси, поэтому периодически выхожу на линию. Хочется какой-то романтики - пассажиры, заказы, ночные дороги… Наши ребята говорят, что такси — это такая вещь, что один раз попробуешь и всё, не забудешь.

- С любимым мужчиной вы, случайно, не в такси познакомились?

- Да, точно! Кстати, на свадьбу придёте? Мы познакомились в чате Яндекс.Такси. Я тогда еще работала диспетчером. Мы общались в чате где-то год, причем я со всеми одинаково ровно переписывалась, мужа не искала. И получилось так, что он мне дал телефон, а я ему позвонила — чисто по работе. Мы начали общаться, он стал интересоваться, как у меня дела. Уже четыре года, как мы вместе. Планируем скоро сыграть свадьбу. Можно сказать, что Яндекс.Такси объединяет не только пассажиров и водителей, но ещё и объединяет сердца!