Надежда на тепло

Тема теплоснабжения особенно актуальна накануне уже совсем уже близких холодов. Горячая вода и теплые батареи в домах, школах и детских садах – вопрос, который осенью особенно беспокоит всех жителей московского региона.

В начале октября ООО «ТСК Мосэнерго», обеспечивающая теплом и горячей водой Зеленоградский округ Москвы и ряд подмосковных городов (в их числе Химки, Электрогорск, Дзержинский, Котельники и др), обновило традиционный Антирейтинг управляющих компаний – должников за тепловую энергию (его можно посмотреть на сайте компании http://www.tsk-mosenergo.ru/debtors/).

Сенсаций нет – список основных организаций-должников фактически не меняется, а общая задолженность 10 компаний-лидеров по долгам за тепловую энергию превысила 2,6 млрд рублей. Обновленный Антирейтинг привычно возглавляют МП «ДЕЗ ЖКУ» (г. о. Химки) с долгом в размере 692,1 млн рублей, ДМУП «ЭКПО» (г. о. Дзержинский) – 568,1 млн рублей и МУЖКП «Котельники» – 351,4 млн рублей.

Отсутствие платежей за поставленные ресурсы (которые в том числе являются источником финансирования работ и по подготовке, и по обеспечению отопительного сезона) создает проблемы для теплоэнергетиков, и не только для них. Недостаток средств очевидно ведет к возникновению угрозы надежного теплоснабжения в холодный период.

Но сегодня есть и хорошие новости – финансовая дисциплина понемногу стала улучшаться. Как заявляют сами энергетики, за первое полугодие 2019 года некоторые крупные должники выплатили даже немного больше запланированного. Например, благодаря произведенным оплатам задолженность ДМУП «ЭКПО» за первое полугодие этого года снизилась на 40 млн рублей, а задолженность МУЖКП «Котельники» снижена на 82 млн рублей.

Одна из причин позитивного сдвига – теплоэнергетики из «ТСК Мосэнерго» смогли найти общий язык и наладить взаимодействие с Правительством Московской области и, разумеется, муниципалитетами-должниками. Например, Межведомственная комиссия по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы в сфере коммунального комплекса в он-лайн режиме контролирует выполнение поручений по графикам погашения задолженности.

Минэнерго области в постоянном режиме координирует работу по плановым заданиям для муниципалитетов–должников. Им же организована работа, позволяющая рассматривать сразу несколько вариантов работы с должниками, что позволяет не прибегать исключительно к карательным мерам вроде банкротства компаний-должников.

Более того, Правительство Московской области, помимо привычного административного воздействия, в начале отопительного сезона 2019/2020гг предприняло меры по оздоровлению ситуации. Например, запланировано выделение более 50 млн рублей на погашение части задолженности за тепловую энергию перед ООО «ТСК Мосэнерго» в Электрогорске.

«Мы в еженедельном формате отслеживаем исполнение плановых заданий муниципалитетами у замминистра энергетики Московской области Евгения Гаврилова. У всех глав вопросы задолженности на постоянном контроле, мы с ними в постоянном контакте. Раз в две недели подробный срез обсуждаем на Межведомственной комиссии в Правительстве Московской области. Идет ритмичная работа, которая дает ощутимые результаты,» - заявил начальник Управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

Разумеется, до окончательного решения вопроса по долгам за тепло в Московской области еще далеко. Но разработанные механизмы работы с должниками и итоги их работы в последние месяцы дают надежду на