В Подмосковье под колесами фуры погиб перебегавший дорогу… крокодил

Жители подмосковной Тарасовки, что по Ярославскому шоссе, сначала даже не поняли, что это такое странное, зеленое, лежит на асфальте. А когда пригляделись… Крокодил!

Тело несчастного пресмыкающегося нашли вечером в среду, 2 октября. Судя по всему, бедолага перебегал через шоссе и попал под машину. Предполагают, что сначала на крокодила наехала большая грузовая машина, фура, - оторванный хвост отбросило ближе к обочине. А потом по Гене проехало еще несколько машин. Животное погибло на месте.

- Это было уже в сумерках. Наверное, его даже не особо заметили, он же низкий и небольшой - длиной чуть больше метра, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Судя по всему, бедолага перебегал через шоссе и попал под машинуФото: ВКонтакте

Местные жители предполагают, что крокодил-подросток мог убежать из цирка-шапито, который буквально накануне гостил в окрестностях села. Впрочем, с таким же успехом он мог дать стрекача и из дома какого-нибудь местного любителя экзотических животных.

Полицейские проводят проверку. Но это, скорее, формальность. Статьи за наезд на крокодила нет. Тем более, если он перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода да еще на красный. Скорее всего, дело остается «глухарем».