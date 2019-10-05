Во Внуково из-за дебошира вернулся самолет: Я должен был в Гавану лететь, а теперь сижу в полиции

Самолет, следовавший из Внуково рейсом Москва-Стамбул, пришлось развернуть в аэропорт вылета из-за дебошира в розовой футболке. Мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Стюардессы не могли успокоить пассажира, поэтому доложили о нештатной ситуации командиру воздушного судна. Пилот рассудил, что лететь около трех часов, и рисковать безопасностью других пассажиров нельзя. Поэтому капитан попросил посадку во Внуково и развернул самолет. Когда самолет приземлился, пьяного пассажира уже встречали сотрудники полиции.

- По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что пассажир, предположительно находясь в состоянии опьянения, кричал на борту, чем беспокоил пассажиров, на замечания командира воздушного судна не реагировал. Правонарушитель доставлен в дежурную часть, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Правонарушителем оказался 46-летний гражданин. Мужчина недостойно вел себя и в присутствии сотрудников полиции, которые доставили его в дежурную часть для составления протоколов. И даже прилепил жвачку на стол во время допроса. Раскаяться в содеянном дебошир отказался:

Правонарушителем оказался 46-летний гражданин

- Бортпроводники сообщили, что вы себя неадекватно вели, водку искали, - говорит сотрудник полиции.

- Самолет улетел? Я должен был в Гавану лететь, ты это понимаешь? А?- сказал задержанный.

- Понимаю...

- Ничего ты не понимаешь. В Гавану, а я сейчас здесь с вами сижу. Нормально? Как капитана корабля звать? Фамилия, имя, отчество? Напиши.

- Что произошло на борту?

- Ничего. Никаких конфликтов.

В отношении дебошира уже составлены административные материалы по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте" и по статье "Мелкое хулиганство". Мужчине грозят штрафы до 50 000 рублей или арест до 15 суток.