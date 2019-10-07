Новые проекты столицы: Гигантский выставочный комплекс на ВДНХ и спортивный кластер в Новой Москве

На открывшейся сегодня, 7 октября, в Мюнхене (Германия) международной выставке недвижимости Expo Real 2019 московские власти рассказали о перспективных проектах. Одной из площадок для инвестиций стала Новая Москва.

- Интерес у российских и зарубежных застройщиков очень высок, - отметил сегодня во время панельной дискуссии руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. - Сейчас в развитие Новой Москвы инвестировано 1,4 триллиона рублей, в том числе 400 миллиардов рублей - из столичного бюджета. До 2035 года на развитие ТиНАО планируется потратить 7 триллионов рублей.

В Мюнхене (Германия) открылась международная выставка недвижимости Expo Real 2019.Фото: Светлана ВОЛКОВА

По его словам, немецкие компании уже построили в новых округах завод измерительных приборов и запустили производство промышленных насосов. Кроме того, австрийская фирма выпускает в ТиНАО комплексные пищевые добавки и смеси для мясной и рыбной промышленности. Развитием бизнес-парка на присоединённых территориях занимается компания из Чехии.

Частный российский инвестор планирует построить в Новой Москве спортивно-развлекательный кластер Adrenaline Beat площадью более 128 гектаров у станции метро "Прокшино" Сокольнической линии. Он рассчитан на 10 миллионов посетителей в год. Кластер поделят на несколько зон - торговый комплекс, аквапарк, фестивальный центр с экстрим-площадкой и местом для музыкальных праздников, офисный комплекс, отель и спортивным центром. Фишкой станет горнолыжный склон высотой 101 метр.

В этом году на московской экспозиции Expo Real 2019 в Мюнхене обсуждаются инвестиционные и городские проекты "старой" и Новой Москвы.Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Это будет самый высокий склон в столице, - рассказал в своём выступлении на Expo Real 2019 генеральный директор компании-инвестора Игнатий Данилиди. - Для спортсменов и любителей разместятся 11 горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга.

Общая площадь торговли и развлечений составит 336 тысяч квадратных метров. В проект собираются вложить порядка 40 миллиардов рублей.

Московские власти рассказали о перспективных проектах.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, станция метро "Прокшино" находится у деревни Прокшино, около пересечения магистрали Солнцево- Бутово-Варшавское шоссе с трассой "Мамыри – "Солнцево-Бутово- Варшавское шоссе"-"Пенино – Шарапово".

Из городских проектов в ближайшие два года планируется открытие гигантского многофункционального конгрессно-выставочного комплекса на ВДНХ. Его площадь - 63 тысячи квадратных метров.

- Действующая выставочная площадка ВДНХ в 24 тысячи квадратных метров в павильоне 75 давно не справляется с различными событиями, - рассказал во время презентации Андрей Березин, генеральный директор ВДНХ ЭКСПО. - Ядром нового комплекса станет исторический павильон ВДНХ для международной выставки "ЭКСПО - 67" в Монреале. После реставрации в нем появится трансформируемый концертный зал на 3700 мест. За 15 минут нажатием одной кнопки его можно превратить в экспозиционный или банкетный зал. Около этого здания на площади 60 тысяч квадратных метров построят новый экспозиционный павильон с эксплуатируемой "зеленой" крышей, торговой галереей и офисами.

Новый выставочный павильон №69 на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

По его словам, в гигантском комплексе можно будет проводить не только выставки, но и конгрессы, конференции, развлекательные и музыкальные шоу, спортивные состязания.

В этом году на московской экспозиции Expo Real 2019 в Мюнхене обсуждаются инвестиционные и городские проекты "старой" и Новой Москвы, программа реновации и обновления промзон, развитие транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), создание "умных" кварталов.

Проект развития зоны Экспо состоит из павильона №70 (1), нового выставочного павильона №69 (2) и конгрессно-выставочного центра в павильоне №75 (3). Фото: пресс-служба ВДНХ

Напомним, международная специализированная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real проводится каждый октябрь с 1998 года в Мюнхене. Это площадка для презентации проектов, привлечения иностранных инвестиций и обмена опытом. В прошлом году на площади 64 тысячи квадратных метров состоялось порядка 80 симпозиумов, конференций и "круглых" столов. Также около 400 докладчиков обсудили последние тенденции и инновации на рынке недвижимости и инвестиций. В деловой программе участвуют более двух тысяч экспонентов из 35 стран и 500 экспертов.