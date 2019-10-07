2019-10-07T15:31:47+03:00
Общество

Собянин на фестивале "Золотая осень": в Москве импортных товаров стало на 30% меньше, магазины заполняются российскими товарами

Мэр города посетил площадку на Красной площади
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку на Красной площади.Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку на Красной площади.Фото: Алиса ТИТКО
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Тыквы и яблоки на Красной площади, сыры и морепродукты на площади Революции - москвичи уже начали гастрономическое путешествие по фестивалю "Золотая осень". Посетили одну из площадок 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

- В Москве активно развивается торговая инфраструктура. За последние годы количество магазинов увеличилось на 80%. Появились цивилизованные рынки, где можно купить фермерские товары. Они становятся круглогодичными, основательными. В целом, в Москве количество товаров, которые производят в России, стало значительно больше. Количество импортного мяса уменьшилось в четыре раза, количество импортной рыбы - в два раза. В целом, импортных товаров стало на 30% меньше, магазины заполняются российскими товарами, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Калининградом, - сказал Сергей Собянин.

- Москва стала ближе к сельскому хозяйству, а горожане к отечественной продукции. Вот такие мероприятия позволяют популяризировать наши товары, на фестивале их можно попробовать и купить, - сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

На фестивальных площадках много вкусных фермерских продуктов — мяса, рыбы, сыров, овощей, фруктов. Попробовать вкусные блюда можно на зрелищных фуд-шоу. А еще посетить концерты, спектакли, конкурсы и другие развлечения для всей семьи.

На Красной площади работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. Можно увидеть "сад лопат", "русское поле" с колосящимися злаками, "пастбище" с деревянными скульптурами животных, "удивительную мельницу", украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм". Взрослые и дети могут научиться управлять миниатюрными копиями агротехники и принять участие в забавном ралли.

Гурманов на Красной площади ждет широкий выбор угощений: кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, "кагай-шурби" (чувашский суп из субпродуктов), сибирские пельмени, запеченную в тесте спинку косули с фундуком, а также тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой).

На Красной площади работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты. Фото: Алиса ТИТКО

На Красной площади работает выставка сельскохозяйственной техники и установлены различные арт-объекты.Фото: Алиса ТИТКО

На сцене выступают фольклорные коллективы, исполняющие народную музыку в стиле этно-электроники. Для юных гостей праздника организовали кулинарные и творческие мастер-классы, где можно узнать рецепты тыквенного ризотто и латте. В шале "Народное творчество" преподают уроки вязания и вышивания

Ежедневно на площади Революции с 11.00 до 20.00 проходит "Осенняя эстафета", на которой участникам предлагают разбиться на пары и пройти шесть испытаний на меткость, ловкость и скорость.

ВАЖНО

Фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября. Это свыше 1500 площадок, включая 4 площадки в центре города, 27 – в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1 386 сетевых магазинов.

Адреса площадок и расписание мероприятий можно найти на сайте.

Ближайшие интересные мероприятия:

- 9 октября в 16.00 задорный настрой зрителям подарит детский театр-студия "Непоседы" на Красной площади;

- 11 октября, зрителей ждет шоу от хореографического коллектива "Радуга" (в 14.00) и ансамбля "Гордость Кавказа" (в 18.30) на Красной площади;

- 9 октября можно будет увидеть спектакль "Кукольная комедия" на площади Революции, а пятницу, 11 октября, для посетителей выступят группы "Крапива" и "Живица".

ИСТОЧНИК KP.RU

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