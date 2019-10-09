В Москве нет москвичей еще с царских времен

«Если вы разговоритесь со случайным знакомым где-нибудь в трамвае или театре, то непременно узнаете, что он приехал сюда недавно... Коренных москвичей, родившихся здесь, оказывается меньше 10%. Все остальные - приехавшие из провинции». Думаете, пишет кто-то из современников? На самом деле это заметка репортера газеты «Голос Москвы» выпуска 1913 года. Авторы книжной новинки «Москва многоликая» - историк-москвовед Андрей Кокорев и журналист Владимир Руга - собрали очерки о столичной жизни приезжих в конце XIX - начале XX в. У них уже есть целая серия книг: «Москва повседневная», «Москва праздничная», «Деловые люди. Повседневная жизнь московского купечества», «Война и москвичи. Очерки городского быта 1914 - 1917». Новая книга рассказывает о людях разных национальностей, из разных стран, которые когда-то приехали покорять Москву да так тут и остались. То есть летопись о понаехавших, архивные фотографии, карикатуры и рисунки, цитаты из исторических документов, дореволюционных газет и журналов. Публикуем некоторые интересные фрагменты.

«3/4 ПРИБЫЛИ СО СТОРОНЫ»

«Профессор А. И. Чупров, тоже прославленный москвич из понаехавших, на публичной лекции «Характеристика Москвы по переписи 1882 г.» познакомил слушателей с непреложными фактами: «В составе московского населения не только преобладают пришлые элементы, но эти элементы постоянно меняются. Из 753 469 человек всего населения Москвы только 196 559, или 26%, родились в Москве, остальные 556 910, или 74%, суть пришлые. Таким образом 3/4 московского населения прибыли со стороны».

Обложка новой книги.

РЕГИСТРАЦИЯ В СТОЛИЦЕ БЫЛА И СТО ЛЕТ НАЗАД

Всем приезжим в нынешней Москве нужна регистрация. Впрочем, как и в царские времена. Тогда документ назывался «вид на жительство». В путеводителе «Московский календарь на 1872 год» о нем написано: «В первый же день вашего приезда должны все приезжающие сами ли или через прислугу предъявить в конторе гостиницы (или представителю дома, в котором остановились. - Ред.) ваш вид, без которого жить в гостинице, да и нигде в Москве не позволят». Вид на жительство выдавался полицией для поездки на расстояние более 50 верст от места постоянного проживания на срок свыше полугода.

УЛИЦЫ РЕМОНТИРОВАЛИ КАЖДОЕ ЛЕТО

На заработки из соседних губерний старались приехать в столицу в строительный сезон - с весны до осени. «Строительство домов из-за постоянно возраставшего спроса на жилье приносило большие выгоды, и рабочие были нарасхват... Добравшись до Москвы, строители находили временное пристанище либо в доме подрядчика, либо в ночлежках Хитрова рынка». На картинке из журнала «Развлечение» выпуска 1884 года дореволюционные рабочие занимаются тем же, чем и гастарбайтеры в Москве 2019 года, - меняли булыжник, как нынче плитку, на мостовой с помощью деревянной киянки.

Так в XIX веке в прессе изображали ежегодный летний ремонт столичных мостовых (правда, ведь что-то напоминает).

«ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ МОЯ РОДИНА»

Китайцы торговали в Москве чаем, работали уличными артистами и держали опиумные салоны. Состоятельные и предприимчивые немцы нередко становились фабрикантами и коммерсантами:

«Московский немец обживается в Белокаменной довольно быстро, и если ему повезло в делах, то он считает Москву своим городом, толкует об ее интересах и даже проектирует различные реформы и улучшения.

- Мы, москвичи, - говорит он, попыхивая сигарой, - должны стараться изо всех сил...

- Постой, - перебивают его, - да какой же ты москвич! Тебя зовут Карл-Мария, и живешь ты здесь относительно недавно...

- Все равно! - отрезывает немец. - Здесь помещен мой капитал, и потому я считаю, что здесь находится моя родина, а каждый человек должен стараться для своей родины!»

А восточный люд в основном держал магазины и лавки на столичных рынках. Приезжие попроще независимо от национальности разносили товары по домам, нанимались домашней и кабацкой прислугой, работали в цехах или извозчиками. Исторические документы в книге подробно описывают, как жили, снимали квартиры, как отдыхали новые москвичи. Каждый считал Москву своей родиной и оставался в столице навсегда.

Историки собрали интересные факты о понаехавших в столицу

«На исходе XIX века в Москве насчитывалось более миллиона жителей... Этническое большинство по-прежнему составляли русские (95,6%), но следует учитывать, что в статистике того времени белорусы и украинцы вообще не фигурировали. Вот, например, как в 1902 г. было представлено деление жителей Москвы по национальной принадлежности:

«а) русских 1 121 120,

б) турко-татар (татар, башкир, мещеряков, тептярей и пр.) - 5648,

в) поляков - 11 046,

г) евреев - 4879,

д) немцев - 18 190,

е) армян - 1705,

ж) финнов (эстов, мордвы и т. д.) - 1476,

з) прочих - 10 609...»