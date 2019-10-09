Московские IT-компании представят на Международной выставке в Дубае город-двойник в цифре и карту «Тройка»

18 столичных компаний экспонируют свои товары и услуги. 12 из них уже являются экспортерами, треть из которых – в страны Ближнего Востока.

Международная выставка информационных технологий региона Персидского залива GITEX Technology Week проходит с 1981 года и является ключевым событием IT-сферы. В прошлом году мероприятие собрало 4,8 тысяч участников и около 150 тысяч посетителей из более чем 140 стран мира. Традиционно на GITEX Technology Week представляют новинки индустрии информационных и телекоммуникационных технологий. Деловая программа, которая включает круглые столы, пресс-конференции и семинары, привлекает ведущих специалистов и лидеров рынка.

Из 18 московских компаний – участников коллективного стенда «Made in Moscow», 15 являются поставщиками IT-услуг и 3 производителями товаров этой сферы. Так, компания «Программный продукт» представит единую билетную систему, которой уже несколько лет пользуются москвичи, а «Ай-эксп» покажет цифровой двойник города в дополненной реальности с высоким уровнем детализации объектов городской инфраструктуры. Эту разработку в скором времени планируется экспортировать в Болгарию.

Кроме того, столицу представят такие компании, как: «Визиолоджи», «Антор Бизнес Решения», «Алгоритмика», «Трансинжком», «Труконф», «Церебро», «Элиговижн», «Аэромакс», «ПСС.Софтвер», «Альбатрос», «Прософт-ПК», «Сэйфтек», «Флекс», «Иновентика Технолоджес», «Элкомсофт», «МКФ».

«Московские компании поставляют свои IT-услуги более чем в 140 стран мира. Объем экспорта IT-товаров из Москвы в страны Ближнего Востока в январе-июле 2019 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 182% и составил 2,4 млн $. Поэтому сотрудничество с Эмиратами и другими странами Персидского залива в области технологий является перспективным направлением работы Московского экспортного центра», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Впервые Москва приняла участие в Gitex Technology Week в прошлом году. Тогда 15 компаний представили 20 инновационных разработок в области современных технологий. По итогам выставки было заключено 7 контрактов на общую сумму более 1 млн $. Еще три компании ведут переговоры.

В рамках программы «Сделано в Москве», Правительство Москвы финансирует до 100% затрат на участие столичных компаний в международных выставках. Московский экспортный центр оказывает услуги по разработке концепции выставочного пространства; организации байерских программ; маркетинговому и PR-сопровождению мероприятия, а также предоставлению организационных сервисов.

Справочно:

Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, был создан в ноябре 2017 года в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из главных задач МЭЦ — укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и развитие экспортного потенциала столичных компаний.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru