Москвичи смогут оценить МЦД на сайте "Активный гражданин"

На сайте "Активный гражданин" стартовал опрос "Нужно ли в Москве наземное метро". Речь о Московских центральных диаметрах (МЦД), первые линии планируют открыть в конце 2019 года.

- Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. Жители обозначат свое отношение к наземному метро, расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего. А также ответят как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, и планируют ли пользоваться наземным метро, - рассказали в мэрии Москвы.

Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) создали на базе существующих железнодорожных путей, они пройдут через город и свяжут Москву с городами ближайшего Подмосковья. Перевозить пассажиров МЦД будут современные комфортные поезда "Иволга", на первом этапе они будут курсировать в "смешанном" движении с обычными электричками. В настоящее время проводятся последние работы - на железнодорожных платформах устанавливают навесы от дождя, стелы экстренного вызова, а также лавочки и урны.

Добраться до центра и других районов Москвы быстрее смогут более 3,7 млн человек. Интервал движения будет составлять пять-шесть минут в часы пик, а работать Московские центральные диаметры будут так же, как метро — с 5.30 до 1.00.

К тому же пассажиры смогут существенно сэкономить, благодаря новым тарифам. При поездках по Москве пассажиры ежедневно будут уменьшат расходы до 50%, а пассажиры, приезжающие из области –до 75%.

Когда поедем?

МЦД-1 Одинцово — Лобня откроют в конце 2019 — начале 2020 года. В это же время движение запустят по МЦД-2 Нахабино — Подольск