2019-10-09T14:02:14+03:00
Общество

В Москве незаконные шлагбаумы стали устанавливать в два раза реже

Еще год назад лидером по количеству незаконных ограждений был Центральный округ
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столице стали значительно реже устанавливать незаконные шлагбаумы.В столице стали значительно реже устанавливать незаконные шлагбаумы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В столице стали значительно реже устанавливать незаконные шлагбаумы. Если в прошлом году их было зафиксировано 186, то в этом году - 89. Сумма штрафов превысила 4 млн рублей.

- Количество фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в два раза, — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Лидером по количеству незаконных ограждений в 2018 году был Центральный административный округ - 32 нарушения. В Юго-Восточном округе нарушений было 27, в Западном — 25.

- Ситуация изменилась: Центральный округ переместился на четвертое место. Больше всего фактов самовольного ограничения доступа зафиксировано в Юго-Восточном округе - 22, Восточном - 15 и Юго-Западном - 14, - рассказали в мэрии Москвы.

Кстати

Как установить шлагбаум во дворе своего дома:

Шаг 1. Соберите общее собрание собственников помещений в доме и примите необходимые решения. Или проведите опрос на сайте "Активный гражданин" в пилотном проекте "Электронный дом".

Шаг 2. Согласуйте установку шлагбаума в совете депутатов муниципального округа.

Шаг 3. Получить субсидии на возмещение ваших расходов в размере 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум. Кстати, субсидию можно получить еще до проведения работ по установке ограждающих устройств (таким образом, избежать надобности собирать деньги с соседей).

Шаг 4. Получите деньги и установите шлагбаум в течение 2 месяцев.

Шаг 5. Отчитайтесь об установке шлагбаума. В течение 1 месяца после установки необходимо подтвердить, что работы были проведены. Для этого нужно предоставить в окружную Дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства административного округа договор на проведение работ по установке ограждающих устройств и акт выполненных работ по установке шлагбаумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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