2019-10-09T17:50:07+03:00
Свое дело

«Первое, с чего надо начать свой бизнес - проработать уникальность вашего торгового предложения»

В студии Радио «Комсомольская Правда» - соучредитель сети кафе здорового питания «Рецептор» Надежда Пак
Максим КОРЯКО
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Максим Коряко дает практические советыМаксим Коряко дает практические советы
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Как юрист и режиссер решили открыть кафе здорового питания

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Максим Коряко:

- Здравствуйте! В эфире Радио «Комсомольская Правда» программа «Свое дело». И сегодня мы вновь будем говорить о бизнесе, который может открыть каждый из нас. Здоровое питание - это один из сегодняшних трендов. И у нас в студии предприниматель, который этот тренд ухватил, что называется, за хвост.

Надежда Пак, соучредитель сети кафе «Рецептор».

Надежда Пак:

- Точно. Спасибо, что пригласили.

М. Коряко:

- Первый вопрос такой. Мы просим описать предпринимателей их бизнес лаконично и понятно. И точно, чтобы наши слушатели поняли, чем вы занимаетесь и на чем вы зарабатываете.

Н. Пак:

- Сеть кафе «Рецептор» - это шесть заведений здорового питания. Пять из них находится в Москве, шестое - в подмосковном Одинцове. Мы делаем день ярче, а жизнь длиннее. Так мы говорим о себе. Мы, действительно, привозим блюда для своего меню из путешествий. В свою еду мы не добавляем вредные консерванты, Е, усилители вкуса. И в нашем понимании это и есть здоровое питание.

М. Коряко:

- Такая сеть может существовать только в виде сети? Или отдельно каждое кафе само по себе приносит доход?

Н. Пак:

- Каждое заведение уникально, несмотря на то, что они объединены общим названием и меню. Тем не менее, они находятся в разных местах, у них разные целевые аудитории. Например, одно из заведений у нас находится на территории делового квартала «Новоспасский». И там к нам приходят офисные сотрудники, которые рядом работают. Допустим, заведение на Патриарших - это в основном жители района или гуляющие здесь люди. На Чистых прудах это тоже жители, которые там живут. Это разные целевые аудитории и разные подходы к развитию.

М. Коряко:

- Вы сказали, что основной фишкой ваших заведений является блюда из путешествий.

Н. Пак:

- Точно.

М. Коряко:

- А вы не могли бы уточнить, что это такое? Блюда разных национальных кухонь?

Н.Пак:

- Да. Так и есть. Мы с мужем стараемся много путешествовать. Это сильно расширяет кругозор, это интересно. И мы поняли, что культуру другого народа очень хорошо можно почувствовать через еду. Еда везде разная. И когда мы приезжаем в ту или иную страну, мы обязательно идем в аутентичное место, чтобы попробовать местную кухню и, если есть возможность, получить мастер-класс. Дальше все рецепты, что нам понравились, мы привозим с собой и вводим у нас в «Рецепторе». Поэтому мы и называемся нашу кухню «блюда по рецептам из путешествий».

М. Коряко:

- Какая национальная кухня является, на ваш взгляд, наиболее привлекательной с точки зрения спроса, простоты изготовления?

Н. Пак:

- Хороший вопрос. Как ни странно, корейская. И сейчас прямо пошел такой тренд корейской кухни. И ещё можно отметить индийскую кухню. Я это связываю с тем, что в Москве живет много реально путешествующих людей. И, наверное, «Рецептор» для них такое место, куда они могут вернуться за воспоминаниями, которые они когда-то получили. За вкусовыми воспоминаниями.

М. Коряко:

- Надежда, у вас шесть кафе. Если вы у вас не будет времени на открытие новых кафе, а к вам обратятся люди, которые скажут, что хотели бы работать под вашим брендом. Не планировали ли вы продавать франшизу?

Н. Пак:

- Конечно. На самом деле, франшиза - это очень большая ответственность для нас. «Рецептор» - это наш личный бренд. Везде на столах, если вы придете в «Рецептор», вы увидите наше лицо, это очень большая ответственность перед людьми. Поэтому мы понимаем, что ввиду большого количества бизнес-процессов, которые происходят в сети, ввиду большого количества блюд это очень сложно. Так что по поводу развития франшизы - скорее, нет, чем да.

М. Коряко:

- С чего все начиналось? Вспомните ваше первое кафе и ваши первые полгода предпринимательской деятельности?

Н. Пак:

- Это были бессонные дни и ночи. Я совмещала работу юриста в офисе. С девяти до шести я работала в офисе, с шести до двенадцати - в нашем кафе как официант. Да, сама носила подносы, обслуживала гостей. А после этого мы ехали в магазин «Метро», закупали продукты, приезжали, все рассортировывали и готовили заготовки на следующий день. И только часа в два, а то и в три ночи уезжали из кафе домой. Иногда мы прямо спали на территории кафе, потому что бессмысленно было тратить время на поездки. Мы купили себе подушки и матрас надувной. И спали прямо внутри.

М. Коряко:

- С точки зрения организации бизнеса, конечно, такой подход к бизнесу не совсем правильный.

Н.Пак:

- Согласна, ужасный.

М. Коряко:

- Почему так получилось?

Н. Пак:

- Не хватало опыта.

М. Коряко:

- Средств для того, чтобы нанять сотрудников?

Н.Пак:

- Вы знаете, у нас было очень большое желание начать своё дело. Но когда ты ограничен ресурсах, в частности, в денежных - думаю, это знакомо любому молодому предпринимателю - ты думаешь, что надо все сделать самому. И ты вынужден это делать сам. Поэтому мы это делали.

М. Коряко:

- Сейчас у вас уже есть опыт. Вы знаете, какую последовательность действий необходимо совершить для того, чтобы прийти максимально коротким путем к достижению успеха. Какой суммы вам хватило бы для того, чтобы это кафе открыть с нуля?

Н.Пак:

- Той же, что мы и открылись. У нас было 1,5 миллиона рублей. И мы искали помещение, которое было бы дешевым по аренде и где до этого уже было кафе, которое было убыточным и от него просто хотели побыстрее избавиться. Мы нашли такое помещение на Большой Никитской. И все делали своими руками.

М. Коряко:

- Но минуту назад вы сказали, что так нельзя. Сейчас вы, наверное, пошли бы по пути найма недорогой рабочей силы? Это немного бы увеличило стартовую сумму.

Н.Пак:

- В таком случае хоть некоторые и говорят, что бизнес-план - это полная ерунда, он должен быть. Понятное дело, что вы от него отойдете, но он должен быть. Первое, с чего надо начать, это проработать уникальность вашего торгового предложения. Для этого есть классные авторы. Джек Траут, например, - прочитать книгу очень важно. Второе важно - понять, а с кем вы идете в этот бой. Нужно собрать эффективную команду. Про эффективность команды я могу долго просто рассказывать. Есть такой автор - Светлана Иванова, она в своих книгах задает классные вопросы и помогает выявить эффективных людей. А третье - начинать искать помещение. И заранее продумать все юридические риски. Потому что очень часто молодой предприниматель просто рвется в бой и берет первое попавшееся помещение. На самом деле, важно, чтобы помещение было долгосрочное. Потому что там человек может раскрутиться, а собственник его потом оттуда выгонит. Нужно составить пошаговый план, рассчитать все свои риски, оставить обязательно резерв себе на первые два, а лучше три месяца аренды, потому что скорее всего будет минус. Словом, обезопасить себя со всех сторон.

М. Коряко:

- Сколько месяцев подряд в минус уходили вы?

Н.Пак:

- У нас была такая история, что мы уже на второй месяц вышли в ноль. Точку ноль. Это, на самом деле, больше исключение. Мы туда звали всех своих друзей и родных.

М. Коряко:

- Всеми возможными способами выкручивались, судя по всему.

Н.Пак:

- Да. Пиар очень важен. Мы, когда запустились, открыли двери, а гостей нет.

М. Коряко:

- Какой пиар вы сейчас используете?

Н.Пак:

- Я стараюсь участвовать везде. Вот вы сегодня пригласили - я пришла. Это тоже пиар. Я стараюсь участвовать на всех конференциях, на которые меня приглашают. В том числе мы сейчас занимаемся раскруткой своего инстаграма, социальные сети обязательно нужно использовать. Без этого никуда! Все коммуникации, которые могут исходить, я все их использую.

М. Коряко:

- Мы подобрались к одному из самых интересных вопросов, которые есть в нашей программе. Цифры. Нас интересует оборот, чистая прибыль, средний чек и другие цифры.

Н. Пак:

- У нас сейчас оборот сети порядка 200 миллионов рублей в год. И это с учетом нового открытого ресторана, который пока что не раскручен и не дает нам того оборота, который мы хотели бы видеть.

М. Коряко:

- То есть, ежемесячный оборот - примерно 16 миллионов рублей.

Н. Пак:

- Вы правильно посчитали.

М. Коряко:

- Низкий сезон у вас - август и сентябрь.

Н. Пак:

- Все лето - низкий сезон. У нас этот год был достаточно нехороший в связи с тем, что было холодное лето. И перекопали все в центре, перекладывали коммуникации…

М. Коряко:

- Это риски. Любой предприниматель, открывающий кафе в Москве, должен знать, что могут возникнуть риски, связанные и с ремонтом дорог, и это абсолютно нормально. Жалобы от жильцов могут быть. И все, что угодно. Это обычные предпринимательские риски. Никак по-другому это назвать нельзя.

Н. Пак:

- Это так.

М. Коряко:

- И это есть в любой сфере. И мы всегда понимаем, что всегда может произойти что-то такое. Это называется «черный лебедь»... Оборот обсудили. Средний чек по сети на одну покупку?

Н. Пак:

- Где-то 800 рублей без алкоголя. И 1200 рублей с алкоголем.

М. Коряко:

- Понятно. А маржинальность? Закупочная стоимость продуктов.

Н. Пак:

- Да, примерно 30% - себестоимость продуктов. Маржинальная 70%.

М. Коряко:

- Надежда, это был очень приятный разговор.

Н. Пак:

- Спасибо!

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