Хобби - мастерство - заработок

ЗНАНИЯ И ПРАКТИКА

В одной из мастерских колледжа Архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26-й кадр» витает букет легких запахов, по которому даже с закрытыми глазами можно понять, что здесь работают с деревом.

Каждый из группы возрастных студентов чем-то занят: кто-то выравнивает стамеской кромку объемной резьбы на балясине, кто-то собирает каркас каминного экрана, кто-то подгоняет в размер кусочки шпона для «заплатки».

Преподаватель Сергей Рощупкин спокойно следит за работой своих подопечных, но, как только его взгляд «цепляется за косяк», командует: стоп!

-Чтобы угол выдержать вдоль всей плоскости бруска, движение при заточке должно быть вот таким - иначе цикля будет царапать, а не циклевать, - объясняет он и показывает одной из учениц принцип подготовки инструмента к работе. Все отрываются от своих заданий и следят за мастером: еще раз освежить знания будет не лишним.

Слушателям курса по компетенции Реставрация произведений из дерева – за 50, а опыт работы с деревом - разный. Одни пришли обучаться с нуля, другие - подтянуть знания и навыки. У одного из возрастных студентов дома даже имеется маленький станок с программным управлением. Но, по мнению Сергея Рощупкина, даже «умное» оборудование не гарантирует, что все получится, как надо. Потому что есть много тонкостей, которые лучше не изучать методом проб и ошибок.

-Тот, кто всего лишь умеет работать по заданной программе, так и останется обычным операционщиком. А хороший реставратор – тот, кто не просто понимает суть своей работы, может работать руками и восстановить вещь, но и может создать эту вещь заново, - уверен Сергей Рощупкин,- И здесь важна техника работы: можно устать, пропилив ножовкой 10-сантиметровый паз, да еще и криво. Не потому, что руки кривые, а потому, что неправильная стойка. Помните, как в юности мы каратэ по самоучителям постигали? Так и здесь: достаточно один раз показать правильную позицию, руку поправить, и человек сразу понимает, как это работает.

К программе профессионального обучения и дополнительного образования по международным стандартам WorldSkills, которая стартовала весной 2019 года, уже подключились все регионы. Ежегодно 25 тысяч предпенсионеров будут получать новые навыки и знания. Бесплатно!

-Программы, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда, или даже «перезагрузить» личную карьеру, - рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, - Многие работодатели, которые ищут сотрудников, устанавливают возрастные ограничения. А ведь профессионализм от возраста никак не зависит – во многих сферах деятельности люди, которые имеют достаточно большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и голодные до побед.

Это люди, которые хотят оставаться активными и востребованными, а не считают дни до пенсии. Одни хотят обогатить свои навыки, другие - изменить профессиональную траекторию и реализовать давнюю мечту, третьи – превратить хобби в источник дохода.

МОТИВАЦИЯ И МОНЕТИЗАЦИЯ

-Я учу, чтобы мои ученики после курса не стучали себя в грудь – «я реставратор!», а понимали, как и что делать, как они могут зарабатывать деньги, - рассказывает Сергей Рощупкин, - Например, на сайтах объявлений продают стулья в нормальном состоянии за 500-1000 рублей. Их можно за неделю отреставрировать и продать за 3 тысячи. У многих дома на даче старая мебель лежит, которую выкидывать жалко, а что с ней делать - не знают. . Я говорю своим студентам: реставрация – это не ремонт. Стул с помойки, обгаженный голубями, можно продать дороже, чем после ремонта. В реставрации главный принцип – не навреди. Когда необходимо минимально захватывать нетронутые разрушением места. Главное - понимать, что это, где можно, а где нельзя ошибиться, и где не нужно мучиться неделю, потому что есть альтернативные способы сделать то же самое за один день. Здесь я преподаю так же, как и на дневном отделении, только в ускоренном режиме, поэтому теория сразу совмещена с практикой. Конечно, 148 часов мало, чтобы постичь все тонкости. Но мои студенты, получив базовые знания, дальше могут развиваться самостоятельно. И уж не совершать характерных для новичков ошибок.

В начале курса слушатели знакомятся с материалом и инструментом, а дальше, шаг за шагом, постигают азы реставрации. Потом начинается более углубленное обучение: как снимать и наносить лак и краску, что можно использовать при реставрации, а что категорически нельзя, как подобрать современную альтернативу старым технологиям.

В конце курса всем слушателям предстоит пройти 6-часовой практический экзамен, по результатам которого они получат паспорт компетенции (Skills Passport).

А что будет дальше - зависит от них.

-С деревом я раньше работала, но не глобально - не хватало знаний. Сначала, когда пройду обучение, отреставрирую мебель 19 века, которая осталась в семье. Там много всего - и каминные экраны, и ширмы, и кресла, и столы. Что-то находится в плачевном состоянии, - рассказывает одна из студенток Галина Амирова, - Я как-то пыталась найти реставратора, но, во-первых, найти очень сложно, а во-вторых, так дорого, что даже не скажу, сколько попросили за работу… Поэтому, когда я случайно увидела в Фейсбуке пост о наборе на курс для предпенсионеров, сразу подала заявку. Здесь я получаю невероятный заряд позитива от команды единомышленников, которые здесь собрались. Это не случайные люди, а творческие, дружные. И, конечно, нам несказанно повезло с преподавателем. Сергей Владимирович хороший мастер и учитель, но главное - по сути своей он харизматичный человек, так что мы всегда с нетерпением ждем следующего занятия. Даже жалко, что они продлятся только до Нового года!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

В этом году к программе могут присоединиться мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, и те, кто имеет право на досрочную пенсию (за 5 и менее лет до выхода). Регистрация проходит на сайте https://50plus.worldskills.ru/, где надо оставить информацию о себе и номер СНИЛС, чтобы подтвердить право на бесплатное обучение. На сайте представлен список из 122 компетенций - можно выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.