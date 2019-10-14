Перепись столичных птиц - от лысухи до синиц

На первый взгляд задача кажется невыполнимой. Взять на карандаш всех уток, дроздов, поползней, больших синиц, зябликов, лысух, ворон и многих других птиц. В столице пасмурная погода. Дождь. Туман. Попробуй разгляди, кто там плывет у дальнего берега - серая утка или свиязь.

Однако наблюдения вели с использованием специальной оптики. И не только в Москве, кстати.

Традиционная акция Eurobirdwatch прошла накануне на территории Европы и Центральной Азии. В 35 странах насчитали более четырех миллионов птиц. Из них 4176 наши, московские (44 вида). Для сравнения: в прошлом году столичные орнитологи зафиксировали в два раза меньше пернатых (и всего 29 видов).

Получается, птичье население в Москве тоже растет.

ВЫЖИВАЕТ И ЗИМУЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ

Абсолютными лидерами среди столичных пернатых стали кряква и большая синица. Их можно встретить практически во всех районах Москвы.

- И это вполне объяснимо, - сообщил «КП» орнитолог и руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - И те и другие - настоящие бойцы. Скажем, кряквы хозяйничают на своей территории. И если появится серая утка, выгоняют ее. Есть, конечно, птицы посильнее крякв. Например, огарь. Но он зимует в водоемах зоопарка и не является конкурентом. Что касается синиц, они тоже великолепно себя чувствуют в большом городе. Быстро размножаются, едят все подряд. Человека не боятся, кучкуясь возле кормушек. Особо не мигрируют (как свиристели, перелетающие стаями от одной кормовой базы на другую). Да и просто очень заметны. Их гораздо проще посчитать. В отличие от хищников, например. Зимой и крякв, и синичек хорошо бы подкармливать. Первых овощами или любой разваренной крупой. А вторых - сырыми семечками или несоленым салом.

Как сообщили в Мосприроде, наряду с привычными видами наблюдателям попался и краснокнижный белоспинный дятел. Также повезло встретить хохлатую чернеть, обыкновенную пустельгу, камышницу и других пернатых.

Все собранные данные (в акции приняли участие 250 москвичей) отправят в Европейский координационный центр, где их подошьют к общей папочке с пометкой «Россия, Москва».

ЛОСЬ ПРОПЛЫЛ, КАК КАРАВЕЛЛА

Провели перепись и в крупнейшем национальном парке «Лосиный Остров». Его сотрудники вместе с любителями природы посетили Яузский водно-болотный комплекс, важнейшую «птичью гавань» ближнего Подмосковья.

И вот результаты.

Зарегистрировано девять видов водоплавающих птиц (см. «Конкретно»). Из хищных отмечен ястреб-перепелятник. Всего на охраняемых Яузских болотах, с учетом данных, полученных на Егерском участке, зарегистрировано 967 птиц, из которых лысуха (581 особь) и свиязь (224 особи) - самые многочисленные обитатели.

- Но не только птицы порадовали экскурсантов, - сообщил «КП» директор национального парка «Лосиный Остров» Рустам Якубов. - В поле зрения наблюдателей также оказался лось, переплывающий озеро.

ОФИЦИАЛЬНО

Акцию Eurobirdwatch проводят, чтобы привлечь внимание людей к проблемам перелетных птиц и гибели во время миграции некоторых особей. По количеству участников Россия на этот раз стала четвертой после Финляндии, Греции и Венгрии. Птицами-лидерами, зарегистрированными в разных регионах России, стали лысуха (46 014 особей), обыкновенный скворец (17 077 особей) и сизый голубь (6780 особей).

Эти живут на воде*...

Серая уткаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Хохлатая чернетьФото: GLOBAL LOOK PRESS

...а эти - в лесах и парках

Большая синицаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Полевой воробейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Длиннохвостая синицаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Серая воронаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Большой пестрый дятелФото: GLOBAL LOOK PRESS

Черный дроздФото: GLOBAL LOOK PRESS

*Птиц изучали в парке «Лосиный Остров». Мы расположили пернатых в порядке убывания численности. Данные на 5 октября 2019 г.