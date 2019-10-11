2019-10-11T14:45:03+03:00
Общество

Реновация пятиэтажек в Москве: Публичные слушания начались еще в шести районах столицы

Жители сносимых домов увидят проекты будущих кварталов.
Светлана ВОЛКОВА
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11 октября, в столице стартовали публичные слушания по программе реновации11 октября, в столице стартовали публичные слушания по программе реновацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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11 октября, в столице стартовали публичные слушания по программе реновации в шести районах. Напомним, с начала этого года уже состоялись обсуждения более 15 из 84 проектов будущих кварталов реновации. Первыми были шесть районов в трех округах: в Восточном округе - Ивановское и Метрогородок, в Северо-Западном - Митино и Северное Тушино, в Западном - Солнцево и Очаково-Матвеевское.

Теперь впервые слушания пройдут в Зеленограде. А всего проекты планировки новых кварталов и микрорайонов смогут сейчас увидеть жители шести районов в пяти округах. При этом архитекторы будут принимать предложения и замечания посетителей.

- В Зеленограде представят застройку микрорайона 19 в Крюково, - рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. - Два проекта в Северном округе - это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном Дегунине.

Кроме того, москвичи обсудят по одному проекту в Северо-Западном округе (микрорайон 3 в Покровском-Стрешневе), в Западном округе (кварталы 58, 59 в Фили-Давыдково) и в Восточном округе (Сиреневый бульвар, вл. 4 в Измайлове).

Экспозиция по проектам откроется в пятницу, 18 октября. В районах ее можно будет посмотреть в течении ближайшей недели, то есть по 24 октября. А в едином информационном центре в «Доме на Брестской» (ул. 2-я Брестская, д. 6, ст. м. «Маяковская») выставка работает постоянно. Она открыта ежедневно с 12.00 до 20.00. С вопросами по реновации можно также звонить в единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01, в будни с 9.00 до 18.00.

После выставки проектов пройдут собрания участников публичных слушаний. Их проведут в каждом из шести районов в один день - 29 октября. Жители смогут задать разработчикам свои вопросы, а также оставить мнения и предложения по проекту.

Кроме того, еще в течение семи дней после собраний свои замечания можно будет оставить в окружных градостроительных комиссиях при префектурах в письменном виде или по электронной почте (адреса - на сайтах префектур столичных округов. - Прим.). Все обращения передадут проектировщикам.

- С жителями районов обсудят параметры будущей застройки, социальную инфраструктуру - детские сады, школы, поликлиники, а также парковки, развитие транспорта и благоустройство, - добавила Юлиана Княжевская.

Сегодня в программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году. По программе жители около 70 старых домов уже переселяются в 37 новостроек. Они находятся в семи столичных округах - Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном. Этой осенью также планируют начать переселение в центре Москвы, в Пресненском районе. По словам заместителя мэра Москвы Марат Хуснуллина, сегодня 46 новостроек уже готовы, еще 115 - строятся. Смотровые ордера до конца 2019 года получат порядка 12 тысяч человек.

Новые дома в кварталах реновации строятся с учетом жестких требований к комфорту жилья. Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил о включении в Реестр экономически эффективной проектной документации для повторного использования 12 проектов домов по программе реновации с начала года.

«Реестр содержит проекты уже построенных объектов, которые реализуют повторно. Это позволяет снизить стоимость строительства, поскольку все технические, технологические и планировочные решения уже разработаны, нужно только привязать новый объект к местности», - сказал Сергей Левкин. По его словам, здания, включенные в Реестр, могут использоваться по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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