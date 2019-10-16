Развязка близко

Москва за последние годы строит не только сотни километров метро, но и новые автодороги. Водителям стало удобнее ездить на основных реконструированных шоссе, а также на первых участках будущих скоростных магистралей. При этом открываются дополнительные развязки, дублеры, эстакады, переходы, возводятся рокада и хорды. Все это улучшает транспортную ситуацию. По оценке экспертов, с 2012 года загрузка московских трасс уменьшилась на 25 процентов в том числе благодаря развитию сети столичных магистралей (исследование нидерландской компании TomTom).

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ РАСШИРЯТ

Среди главных дорожных проектов столицы - реконструкция развязок на МКАД. Вместо 16 устаревших «клеверов» уже появились современные направленные съезды без пересечения автомобильных потоков. Теперь на остальных развязках на всем протяжении МКАД планируется построить переходно-скоростные полосы, расширить проезжую часть, провести реконструкцию развязок на пересечении с магистральными улицами и улицами районного значения. К примеру, уже поехала быстрее обновленная развязка с улицей Генерала Дорохова, также работы идут на пересечении с Волоколамским шоссе.

РОКАДА И ТРИ ХОРДЫ

Скоро строители соединят четыре хорды - Северо-Восточную, Северо-Западную, Юго-Восточную, а также Южную рокаду. Уже в 2023 году поедет новое кольцо в срединной части города длиной 130 километров по прямой. А со всеми подъездами, разворотами и эстакадами это будет более 300 километров. То есть, по сути, на 30 процентов больше фактической длины МКАД и в четыре раза больше длины Третьего транспортного кольца. Эти трассы значительно разгрузят трафик на многих вылетных магистралях и улицах города. К тому же снизится нагрузка и на МКАД, и на ТТК.

Первые участки уже открылись, как, например, стартовавший прошлой осенью один из маршрутов Северо-Восточной хорды - от шоссе Энтузиастов до МКАД. Водители мчатся по нему от Косинской эстакады до Открытого шоссе. «Это самая большая и самая длинная эстакада в городе - 2,5 километра прямого хода, а также важнейший участок, - сказал мэр Сергей Собянин. - Теперь улучшилась транспортная доступность для миллиона человек, живущих примерно в десяти районах Москвы, в том числе и в тех, которые за МКАД, - Некрасовке, Косино-Ухтомском и ряде других».

ДУБЛЕРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На действующих дорогах во многих районах продолжается ускорение. В ближайшие годы вдоль Кутузовского проспекта с одной стороны протянут Северный дублер, с другой - Южный. Каждый длиной около 11 километров. По ним можно будет ездить со скоростью не более 80 километров в час.

Магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Ее длина вместе с развязками - 87,5 километра. Новая дорога свяжет четыре шоссе - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Еще одна новая автодорога МКАД - Коммунарка - Остафьево обеспечит удобную связку между поселениями Новой Москвы - Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское, а также комфортный проезд к аэропорту «Остафьево».

СКАЗАНО

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

В ближайшие годы построим 500 километров магистралей

- Практически окончено строительство Cеверо-Западной хорды, готовы две трети Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады, Калужское шоссе и целый ряд других проектов. В ближайшие годы нам предстоит построить еще 500 километров. Это огромные объемы. Конечно, их трудно сопоставлять с дорогами, которые мы прокладываем в чистом поле, но в городской среде, в городе строить такие объемы тяжело - в основном это сложнейшие инженерные сооружения, тоннели, эстакады, путепроводы. Крайне сложный проект в такой динамике не реализуется практически ни в одном городе мира.

СКАЗАНО

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

Внутриквартальные трассы приспособят для общественного транспорта

- Дорожное строительство остается одним из приоритетов нашей работы. С начала этого года введено 56 километров дорог, 13 транспортных сооружений и пять пешеходных переходов. Мэр Сергей Собянин поставил задачу реконструировать внутриквартальные дороги Новой Москвы, приспособить их для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.