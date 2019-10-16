Реконструкция МКАД может завершиться раньше

Обновление МКАД проводится в столице не первый год. Сначала переделали пробочные клеверные развязки. Их разгрузили за счет распределения потоков машин, строительства дополнительных боковых проездов и съездов. Водителям в этом году стало комфортнее в районе пересечения Кольцевой автодороги с улицей Генерала Дорохова. Больше здесь не придется терять время в пробках. Открывшаяся обновленная развязка стала частью Северо-Западной хорды и новой 24-й вылетной магистрали столицы - Южного дублера Кутузовского проспекта.

Проблемных мест на столичных дорогах с каждым годом меньше. Еще одна развязка - на пересечении МКАД с Бесединским шоссе - улучшит выезд на Кольцевую автодорогу с Бесединского шоссе. Кроме того, проще станет ездить по городу жителям районов Марьино, Зябликово, Братеево и подмосковного села Беседы. В итоге загрузка соседнего участка МКАД снизится примерно на 14%, Бесединского шоссе - на 7%.

В Департаменте строительства Москвы рассказали, что еще скоро изменится на одной из главных скоростных магистралей города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

Кольцевая автодорога обязательно поедет быстрее

- Развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова дает сразу несколько возможностей - улучшение транспортной доступности Солнцева, поселка Заречье, интеграция с Северо-Западной хордой, интеграция с улицами Мосфильмовской и Генерала Дорохова. По плану развязку планировали построить в 2020 году, но постарались на год раньше ее открыть.

Улучшение движения на МКАД - сложнейшая задача. Но благодаря комплексному подходу и серьезным инвестициям эта трасса обязательно поедет быстрее.

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

Новые проекты уже готовятся

- Реконструкция многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе уже завершена. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в ближайшее время приступить к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию еще нескольких участков МКАД, которые включены в Адресную инвестиционную программу Москвы.

ЧТО ПОЛУЧИМ

Переделка развязок на МКАД связана с реконструкцией магистралей в Московской области. Благодаря этому заметно увеличится их пропускная способность. Между столицей и Подмосковьем станет удобнее ездить как на общественном, так и на личном автотранспорте.

Помимо этого, после запуска дополнительных подъездных дорог, разгонных полос и дублеров в районах реконструируемых развязок обновленные участки МКАД поедут быстрее в среднем на 10 - 20 процентов.

К примеру, на отрезке МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе с развязкой на пересечении с Липецкой улицей отделят потоки машин, двигающихся по основному маршруту кольца, от поворотного движения и потоков с соседних улиц. Здесь также переделают развязку МКАД с Липецкой улицей и построят путепроводы, тоннели и съезды.

КСТАТИ

С Дмитровки - в поселок Северный, а с Волгоградки - в Жулебино

На ранее обновленных развязках с МКАД водителям стало удобнее. Например, теперь на пересечении кольца:

- с Ленинградским шоссе появился беспрепятственный съезд на МКАД и магистраль М11 Москва - Санкт-Петербург;

- с Мичуринским проспектом - к аэропорту «Внуково», а также районам Солнцево, Раменки и другим;

- с Дмитровским шоссе - к району Северный и технопарку «Физтех»;

- с Профсоюзной улицей - на Калужское шоссе - главную транспортную артерию Новой Москвы;

- в районе Молодогвардейской улицы Северный обход Одинцова примкнул к МКАД, а в будущем свяжет его с северным дублером Кутузовского проспекта.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр ШУМСКИЙ, руководитель проекта Probok.net:

Город не встает в мертвых пробках, хотя машин становится больше

- Реконструкция МКАД фактически была предрешена, поскольку еще при строительстве кольца скорость движения на нем рассчитывалась не такая высокая, как сейчас. Тогда никто не думал, что город достигнет показателей 300 - 400 тысяч машин на тысячу жителей. А сейчас при большой интенсивности движения клеверные развязки себя не оправдывают и стоят в пробках. Поэтому их и переделывают. Это же касается и дублеров, поскольку в прежние годы вдоль МКАД были построены торговые центры и другие точки притяжения. Без нормальных съездов и разгонно-переходных полос Кольцевая автодорога сильно страдала. Теперь МКАД приводится в состояние нормальной скоростной дороги с разрешенной скоростью движения 100 километров в час. Реконструкция уже оживила дорогу. Город не встает в мертвых пробках, хотя машин в Москве становится больше - в год около 200 тысяч машин.

ПЛЮС ЕЩЕ ШЕСТЬ РАЗВЯЗОК

Сразу на шести транспортных узлах на кольцевой магистрали движение ускорится в ближайшие несколько лет.

На пересечении МКАД:

- с Осташковским шоссе для борьбы с заторами на соседней Осташковской развязке построят 6,5 километра дорог. Среди них и два симметричных съезда с путепроводами для съезда на внешнюю сторону МКАД при движении в область, а также для съезда на внутреннюю сторону МКАД при движении в центр. Сейчас развязка проектируется. Начало реконструкции - в конце 2021 - начале 2022 года;

- с улицей Верхние Поля. Постоянные пробки в этом районе планируется устранить за счет радикальной реконструкции действующей развязки и соседнего участка МКАД. Кроме того, в проекте запланировано улучшение выезда на МКАД с рынка «Садовод» и из Капотни. При этом построят 12,5 километра новых дорог. Начало реконструкции - в конце 2021 - начале 2022 года;

- с Волоколамским шоссе завершится многолетняя реконструкция этой вылетной магистрали. Чтобы развязка поехала быстрее, возведут разворотную эстакаду на МКАД и эстакады-съезды с МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области, а также реконструируют существующие съезды.

Всего по проекту планируют построить 7,7 километра новых эстакад и дорог. Реконструкция завершится в 2021 году;

- с Липецкой улицей на месте «клеверного листа» должна появиться одна из самых мощных развязок. Фактически здесь построят новый въезд в Москву с федеральной трассы М4 «Дон». Начало реконструкции - в конце 2021 - начале 2022 года;

- с Алтуфьевским шоссе. Начало реконструкции - в конце 2021 - начале 2022 года;

- с улицей Капотня. Начало реконструкции - в конце 2021 - начале 2022 года.