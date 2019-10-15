Глава департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков: «Цифровизация - одна из наших главных целей"

В Сочи на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2019 российские банки представили свои уникальные разработки, позволяющие клиентам легко, быстро и безопасно совершать платежи, имея под рукой один лишь смартфон. О цифровой трансформации Московского кредитного банка рассказал директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

УДОБНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

- На FINOPOLIS-2019 банки приехали с презентацией своих новых услуг. Что появилось у МКБ?

- В этом году мы представили своим клиентам совершенно новый мобильный банк. И здесь, в Сочи, его презентуем. В этом году мы провели большую работу по приведению его к очень удобному виду для клиентов. И теперь наш мобильный банк отвечает необходимым требованиям как с точки зрения безопасности, так и в области usability. А уже в следующем году планируем полностью обновить интернет-банк. Но на этом не останавливаемся. Наши финтех-инновации сейчас находятся в области изыскания систем дистанционного банковского обслуживания.

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ КОМИССИЙ

- МКБ, как и многие крупные банки, стал участником системы быстрых платежей. Давно ли вы туда вошли? Как оцениваете участие в этом госпроекте?

- Этот проект, который разработан Центробанком, позволяет переводить денежные средства по номеру телефона в другие банки. И дальнейшее развитие СБП будет в части оплаты за товары и услуги. Кстати, у клиентов МКБ в конце года появится новая возможность обмена денежными средствами с юридическими лицами в системе быстрых платежей.

- Берет ли МКБ комиссию за перевод?

- До 31 декабря в нашем банке система быстрых платежей абсолютно бесплатная. А с 1 января 2020 года мы вводим комиссию за пользование СБП ровно такую же, как и перевод с карты на карту. Но для наших клиентов предусмотрен льготный лимит переводов с карты на карту и на систему быстрых платежей он тоже будет распространяться. Для различного типа карт он составляет от 30 до 100 тыс рублей. То есть в рамках этого лимита комиссия с клиентов не взимается.

"ОФИСЫ НЕ ЗАКРОЕМ"

- МКБ взял курс на цифровую трансформацию. В чем она заключается?

- Для МКБ она заключается в улучшении уровня доступности сервисов банковского обслуживания клиентов. То есть цифровизация в целом - это одна из главных наших целей сейчас. Но параллельно с дистанционным обслуживанием клиентов мы также развиваем наши розничные каналы.

- У вас довольно много отделений. Есть ли цель сокращать их число и превратить банк в полностью цифровой? Чтобы можно было практически любую операцию совершить онлайн.

- Сокращать число отделений не придется. Мы параллельно развиваем свои услуги - как в области цифровизации, так и физические каналы обслуживания клиентов. Дело в том, что у нас обслуживается как молодежь, так и пенсионеры. И вторым удобнее приходить именно в офисы банка. Хотя люди старшего возраста тоже начинают пользоваться нашими интернет-услугами. Уровень сервисного обслуживания в мобильном банке пенсионеров составляет около 20% и постоянно растет. То есть эти клиенты тоже переходят на цифру, пусть и медленнее. Но пока закрывать офисы не будем.

- Как работает в вашем банке биометрическая система распознования?

- Мы используем технологии, которые предоставляют вендоры мобильных устройств. Если говорим об iOS - это Touch ID, у Android - сервис считывания отпечатков пальцев, который встроен в мобильные устройства. То есть сами смартфоны обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности. А вот флагманский проект Центробанка, который сейчас активно развивается, позволяет людям становиться клиентами любого банка, пройдя лишь биометрическую идентификацию - по распознаванию лица или голоса. То есть создать счет в банке, получить кредит или оформить необходимые услуги можно будет не выходя из дома при помощи смартфона или ноутбука. И мы сейчас тоже работаем в этом направлении. Это привлечет клиентов в наш банк из цифровых каналов.

- Число мошенничеств в банковской сфере растет. Как МКБ защищает деньги клиентов?

- Если говорить о сервисе дистанционного банковского обслуживания, то у нас есть определенные средства защиты, которые мы используем. Например, если злоумышленник входит в мобильный банк клиента, узнав его логин и пароль, на номер телефона клиента, который зарегистрирован в банке, тут же приходит SMS о том, что произошел вход в систему. В сообщении также есть информация, с какого устройства и из какого города вошли в систему. Получив его, клиент может обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ. А для вывода денежных средств необходимо SMS-подтверждение - на телефон высылается одноразовый пароль, который человек должен ввести в ограниченный срок действия. Таким образом, мы обеспечиваем высокий уровень безопасности для наших клиентов