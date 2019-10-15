2019-10-15T13:02:27+03:00
Свое дело

Итоги участия столичных компаний в GITEX 2019: зарубежных покупателей заинтересовали московские беспилотники, банковское ПО, планетарный сканер и винтовки для виртуальной реальности

10 октября в Дубае завершилась крупнейшая выставка IT сферы в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии – GITEX Technology Week 2019
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За 5 дней 18 столичных компаний провели около 400 деловых встреч в формате MatchMaking с совокупным экспортным потенциалом более 23 млн.$. В ходе выставки было заключено 4 перспективных соглашения об экспортных поставках. Организатором коллективного стенда выступил Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

На стенде Made in Moscow были представлены 18 московских компаний различного профиля: программное обеспечение от «Визиолоджи», «Антор Бизнес Решения», «Алгоритмика», «Трансинжком», «Труконф», «Программный продукт», «Церебро», «Элиговижн», «Аэромакс», «ПСС.Софтвер», «Ай-Эксп» и «Альбатрос»; аппаратное обеспечение - «Прософт-ПК»; разработки в сфере информационной безопасноти – «Сэйфтек», «Флекс», «Иновентика Технолоджес», «Элкомсофт», а компания «МКФ» продемонстрировала линейку оптических кабелей собственного производства.

«Московская IT-продукция пользуется спросом у зарубежных компаний и занимает в структуре экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг более 47%. Правительство Москвы уделяет особое внимание развитию внешней торговли и оказывает всестороннюю поддержку компаниям-экспортерам», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По итогам мероприятия разработчик платформы смешанной реальности для строительства «Трансинжком» подписал соглашение с партнером из ОАЭ, производитель специальных сканеров для оцифровки и реставрации документов «Прософт-ПК» заключил соглашения с партнерами из Турции и ЮАР, а «Иновентика Технолоджес» договорилась с турецкими партнерами об обучении их IT-специалистов.

Полиция ОАЭ заинтересовалась разработкой компании «Ай-Эксп», специализирующейся на технологиях дополненной виртуальной реальности. Этот производитель продемонстрировал на GITEX винтовку, полноценно имитирующую отдачу при стрельбе в дополненной реальности. Большинство виртуальных шлемов сегодня натуралистично воссоздают звук и изображение, но им не хватает передачи тактильных ощущений – эту проблему и решила компания «Ай-Эксп». В ходе выставки удалось подтвердить совместимость данного изобретения с программными и аппаратными решениями компании НР, и сейчас ведутся переговоры о заключении соглашения между «Ай-Эксп» и партнером компании HP Munfarid Group.

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