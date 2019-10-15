2019-10-15T13:02:27+03:00
Свое дело

Столичные предприниматели Москвы получили более 17 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса

С начала 2019 года предприниматели Москвы получили более 17 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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На текущий момент портфель поручительств фонда составил 20,6 млрд рублей, а объем обеспеченных действующих кредитов предпринимателям - 38,6 млрд рублей (прирост к уровню 2018 года - 14,5%).

Гарантийный фонд выступает поручителем субъектам малого и среднего предпринимательства и закрывает проблему нехватки залогов.

«Одно из ключевых направлений Национального проекта МСП – повышение доступности кредитов и гарантийная поддержка предпринимателей. Эффективность этой работы в Москве высока – каждый рубль, вложенный в гарантийный капитал фонда (10 млрд рублей), позволяет привлечь в реальную экономику на рыночных условиях около 4 рублей кредитов. Гарантийная поддержка востребована предпринимателями и для ее дальнейшего развития с сентября фонд применяет упрощенный порядок рассмотрения заявок по сделкам с крупнейшими банками-партнерами и при принятии решений по МСП-участникам госзаказа», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На поддержку фонда могут рассчитывать зарегистрированные в Москве компании с годовым оборотом до 2 млрд рублей и до 250 человек работников (кроме игорного и подакцизного бизнеса), с положительными финансовыми результатами и деловой репутацией.

«В 70% случаев предприниматели кредитуются под поручительства на пополнение оборотных средств и текущие нужды, а также на инвестиционное развитие и другие цели. А это значит, что получатели поддержки стабильно ведут хозяйственную деятельность, развиваются, платят зарплату и налоги», - добавил Алексей Фурсин.

Примерно половина объема поручительств приходится на торговые предприятия, треть - на производство, инновации, строительство и другие значимые для мегаполиса сферы, в отдельные периоды до четверти поручительств получают участники госзаказа.

«Сегодня средний размер поручительства фонда около 20 млн рублей, соответственно средний размер кредита с поддержкой фонда составляет 30-35 млн рублей. При этом нижней границы нет, а верхняя - до 70% от кредита, но не более 100 млн рублей. Ставка поручительства от 0,5% годовых. В случае, если требуется больше - привлекаются ресурсы Корпорации МСП», - поясняет исполнительный директор ФСКМБМ Антон Купринов.

54% объема поручительств получили малые компании, 34% - микробизнес и 12% - средние предприятия.

Для кредиторов участие в сделке поручительства фонда означает снижение риска, поэтому вероятность получения одобрения кредита в этом случае значительно выше, чем в среднем по рынку. На краткосрочные сделки до 1 года пришлось только 26%, 62,5% поручительств выдано на срок от 1 до 3 лет, 11% на срок свыше 3 лет.

Заявку на поручительство предприниматели могут подать через банки-партнеры (см. список на сайте фонда), непосредственно в ФСКМБМ и в Центрах услуг для бизнеса в столичных округах.

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