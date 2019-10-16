2019-10-16T17:30:54+03:00
Общество

Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в Новой Москве

Она увеличит мощности электроснабжения ТиНАО в 1,5 раза
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На открытие 16 октября приехал мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак. Фото: Александр Щербак/ТАССНа открытие 16 октября приехал мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Электроподстанцию "Хованская" 16 октября запустили в Новой Москве. Она стала самым крупным питающим центром Новой Москвы. На открытие 16 октября приехал мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак.

- Подстанция по своей мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в Новой Москве. При этом уже полностью эти мощности зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории. Очень важно, что к этой подстанции подключена крупнейшая в Москве клиника в Коммунарке, которая находится в стадии завершения строительства первой очереди, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Без этой подстанции, по словам мэра города, невозможно было бы строительство станций метро, которые будут в Троицке.

- Подстанция "Хованская" на 50% увеличивает мощности в целом энергетической инфраструктуры района. Подстанция построена полностью на отечественных технологиях, из отечественного оборудования. При строительстве используются самые современные технологии: интеллектуальные, цифровые, что полностью соответствует стратегии развития электросетевого комплекса, - отметил министр энергетики России Александр Новак.

Начиная с 2012 года, в Новой Москве построено свыше 16 млн кв.м недвижимости, создано 120 000 новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Требуется и развитие инженерной инфраструктуры, увеличивать мощности. В связи с этим запустили подстанцию "Хованская". Именно к ней будет подключена новая городская больница в Коммунарке.

Электроподстанцию построили за 1,5 года южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания к Калужскому шоссе автодороги на поселок Воскресенское.

На подстанции применена гибкая и надежная схема с широким диапазоном классов напряжения электрических сетей: 220 кВ , 110 кВ, 20 кВ и 10 кВ. А мощность подстанции составляет 700 МВА, что делает ее самым крупным питающим центром ТиНАО. Ввод подстанции в эксплуатацию позволил существенно повысить надежность электроснабжения Новой Москвы. Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15-20 лет.

С вводом "Хованской", что очень важно, будут решены вопросы по снятию ограничения на присоединение к расположенным на территории ТиНАО подстанциям "Передельцы", "Теплый Стан", "Летово", "Десна", "Марьино", "Леоново" и "Троицкая".

ИСТОЧНИК KP.RU

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