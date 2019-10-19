Бадаевский завод в Москве: проще все снести, чем реставрировать

Промзоны Москвы наполняются новой жизнью - территории бывших заводов становятся ресторанными, образовательными, социально-культурными кластерами. Например, на месте завода «ЗИЛ» уже построили жилье, открыли офисы, хоккейную арену. Мало того, что здесь уже создано более 60 тысяч рабочих мест, так еще и за счет уникального парка «Остров мечты», это место станет одним из любимых у москвичей и туристов.

Еще одна промышленная территория, которую ждет реорганизация, — Бадаевский завод. Проще всего было бы снести все старые здания и построить на чистой территории дома, офисные здания, торговый центр - что угодно. Но у предприятия, которое было основано в 1875 году, большая история. Здания хотят сохранить, а новые вписать в окружающую застройку. Проект развития территории уже представлен - здесь будут жилые дома, офисы, детский центр со школой живописи и парком, который позволит жителям Дорогомилово прогуляться к набережной Москвы-реки. Работы по обеспечению сохранности памятников архитектурного наследия начнутся в конце 2019 года.

«Комсомолка» посетила бывший завод, чтобы посмотреть, как территория используется сейчас. Зайти удалось со стороны Кутузовского проспекта. Встречает паровоз. Как вспоминают историки, в 90-е годы предприниматели хотели создать ресторан «Царский поезд». Но грянул кризис, и все железо отправили на металлолом, остался только паровоз.

Возле зданий самодельные арт-объекты в виде кареты.

- Собственно, для создания Бадаевского завода выбрали место поближе к Москва-реке. Рядом здесь были социальные учреждения, больница, школа. Московский купец Гивартовский купил за 10 тысяч рублей заброшенный участок земли за Дорогомиловской заставой и началось строительство завода, - рассказывает историк Ирина Вишнякова.

Выстроили несколько зданий, где разместили 314 бродильных чанов, два паровых двигателя и механический солодорастительный аппарат. Все эти технические способы производства пива подсмотрели в Европе.

- Если смотреть на архитектуру - немного готическая. Здесь изначально были паровые котлы, потом перешли на газ, позже появилась электростанция. Здание с трубами - это была солодовня. Пиво же тогда варилось не так, как сегодня. А было российское пиво, кстати, не хуже немецкого. Изначально изготавливали 500 тысяч ведер в год, за двадцать лет мощности увеличились до 1,5 млн ведер в год. Это был завод №1 по производству пива. Именно поэтому нужны были дополнительные площади, корпуса перестраивались. В 70-е появилось здание для хранения зерна, - рассказывает Ирина Вишнякова.

А когда завод закрыли в 2006 году, то в исторические здания зашли бизнесмены. Здесь появились кафе, рестораны, сауна. Понятное дело, что ремонт никто не делал, а здания стали буквально разваливаться.

Ненужные окна просто закладывали кирпичами, на развалившихся заборах делали граффити, чтобы скрыть недостатки. Можно заметить, что часть зданий вообще не эксплуатируются – сгнили перекрытия, на крыше стали расти кустарники.

Дворы заблокированы машинами, а возле зданий самодельные арт-объекты в виде кареты, елки из винных бутылок. Лестницы, которые ведут в никуда. Кирпичи вываливаются из стен. И вот в этой атмосфере здесь работали рестораны, кадровые агентства, офисы. Все они постепенно завершают работу и пакуют чемоданы. А все потому, что в конце 2019 года начнется реставрация. Все корпуса планируют обесточить. В первую очередь будут восстанавливать исторические корпуса, которые признаны памятниками архитектуры.

А потом уже будет создаваться спортивная и общественная инфраструктура. Корпуса наполнят новой жизнью. Откроют фитнес-клуб, зал для конференций, торговую галерею, фермерский рынок, рестораны. Кстати, мини-пивоварня тоже будет. А еще парк с детской площадкой и качелями.

Часть зданий не эксплуатируются, там сгнили перекрытия, кирпичи вываливаются и растут кустарники.

Место точно станет новой точкой притяжения москвичей – прогуляться вдоль Москвы-реки, по аллеям парка, купить свежие фрукты и поужинать в модных ресторанах.

И места хватит всем. Для комфорта посетителей сделают большой подземный паркинг, который поможет решить и проблему с парковками на Кутузовском проспекте. Оставить здесь можно будет и свадебный кортеж, расписаться в Кутузовском ЗАГСе и отправиться на фотосессию в парк.

Зеленая зона будет располагаться близко и от делового центра «Москва Сити», а это означает, что офисные сотрудники после долгого рабочего дня смогут насладиться красотой, не дожидаясь выходных. Все это пока на проектных картинках, но через несколько лет промзона Бадаевского завода превратится в модное место.