Синоптики пообещали Москве неделю «июльского» тепла

В столичном регионе невероятно теплая для второй половины октября погода продержится еще кака минимум неделю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Сейчас над территорией Центральной России сложилась ситуация, когда погодой управляет мощный антициклон, - объяснил метеоролог в эфире Радио «Комсомольская Правда». - Внутри антициклона ветер приносит к нам теплый воздух со Средиземного моря и Ближнего Востока. За окном чаще всего облачность, но это ничего не значит. Да, солнце сейчас уже не очень эффективное, но оно все равно добавляет пару градусов к общей температуре.

Многие, к слову, отмечают, что погоды сейчас стоят «почти летние». И это не шутка. Стоит вспомнить июль нынешнего года.

- В этом году июль был холодным, - напомнил Роман Вильфанд. - В июльские дни у нас часто бывало 16-17 градусов. Как сейчас. Для октября это тоже необычное явление. Температурный фон на 8-9 градусов выше нормы, средних многолетних значений. Такое бывает редко.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в понедельник днем воздух в Москве прогреется до +15+17 градусов. Начиная со вторника температура начнет немного понижаться, но в целом продержится до конца недели на уровне +12+14 днем и +5+7 по ночам. Будет облачно, пасмурно, но без осадков. А вот к воскресенью, 27 октября, похолодает. +5 днем, и до 0 градусов ночью. И дожди припустят...