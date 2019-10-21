Бюджет столицы на 2020 год остается социальным

Главный финансовый документ Москвы одобрили в городском правительстве. Теперь на совместном заседании профильные комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Последние годы московские власти последовательно выстраивают социально ориентированную модель города. В ней такие ключевые отрасли, как образование, здравоохранение и социальная поддержка, развиваются, становятся доступнее и качественнее для миллионов жителей.

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Среди социальных приоритетов бюджета Москвы на будущий год одним из важнейших остается здравоохранение. Расходы по этой статье вырастут на 30 процентов. В первую очередь запустят программу ремонта 135 старых поликлиник. Только в новом году на них потратят более 16 миллиардов рублей. А всего за три года - более 40 миллиардов рублей. При этом построят и полностью новые 32 районные поликлиники. То есть у пациентов станет больше мест, куда можно обратиться за медицинской помощью. На льготные лекарства в будущем году выделено более 43 миллиардов рублей, то есть в два раза больше, чем в прошлом году.

Это решение мэра Москвы Сергея Собянина коснулось и пациентов с раковыми болезнями.

- Последние десять лет в столичном здравоохранении происходят колоссальные изменения, - говорит Дмитрий Каннер, главный врач городской онкологической больницы № 62 Департамента здравоохранения Москвы. - Благодаря увеличению бюджетных расходов на социалку доступность новейших препаратов для лечения рака с помощью иммунной и таргетной терапии можно назвать беспрецедентной. Суммы на развитие столичного здравоохранения выросли в среднем на 30 процентов. Не так уж и много стран в мире, которые могут похвастать таким объемом финансирования. Москвичи получают самые современные методы лечения и диагностики в онкологии. Власти города слышат жителей и нас, врачей, все наши потребности обсуждаются и, если они объективны, тут же выполняются. Помощь больным, особенно онкологическим, в Москве сейчас на очень высоком уровне.

Помимо этого, обновляется медтехника в больницах и поликлиниках. На эти цели в 2020 году выделили более 51 миллиарда рублей. К этому добавляются инновационные методы лечения - роботизированные операции с помощью аппаратов Да Винчи (Da Vinci) и трансплантация костного мозга, в том числе детям. Проведенная реформа здравоохранения в столице дала возможность повысить также среднюю зарплату врачей в районных лечебных учреждениях.

ШКОЛА СТАНОВИТСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ

Еще одна важная статья расходной части бюджета Москвы - образование. В целом в новом году город намерен вложить в обучение жителей больше на 25%, чем в 2018-м. В столице строятся новые школы - 89 зданий, из них в дополнение к имеющимся - 80 зданий. Это позволило создать около 50 тысяч новых мест. Площадки и дворы около школ тоже приводят в порядок. В детсадах во всех районах удалось снизить возраст приема детей до 2 лет 4 месяцев.

Воспитанникам садиков и школьникам независимо от района создаются равные возможности для обучения и развития талантов. Созданная в столице система дополнительного образования объединила более 120 тысяч кружков и секций. К тому же знаниями можно подпитываться и удаленно, из любой точки мира. Достаточно лишь доступа к интернету. Для этого в столице несколько лет назад запустили перспективный образовательный проект «Московская электронная школа» (МЭШ). Из городского он уже вырос в международный. Ученики, учителя, родители и просто любознательные жители из России и других стран пользуются закачанными в МЭШ уроками, лекциями, презентациями лучших педагогов. В итоге московские школьники постоянно занимают призовые места в российских и международных олимпиадах.

- Мы должны готовить кадры на опережение, именно таким должно быть образование, - рассказал в интервью «КП» Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». - Оно должно готовить не на сегодня, а на завтра. Компетенции слишком быстро меняются. Наша задача - выстроить такую систему, которая позволяла бы за шесть месяцев создавать новую компетенцию, стандартизировать ее и за шесть месяцев выпускать. Для сравнения: сейчас в среднем этот процесс растягивается на 7 - 12 лет. Нам нужно ускориться на порядок. Эта инициатива направлена на ключевой вызов текущей технологической революции - экстремальное увеличение темпов изменения технологий.

Москвичи получают самые современные методы лечения и диагностики.Фото: Евгения ГУСЕВА

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ СОХРАНЯЮТСЯ

Москва не бросает своих пенсионеров и тех, кому нужна поддержка. Льготами, компенсациями и пособиями пользуется в столице каждый третий москвич. За ближайшие три года городские власти потратят на социалку более 1,5 триллиона рублей. Напомним, этой осенью до 19 500 рублей, то есть на две тысячи рублей, мэр Сергей Собянин поднял минимальную величину городского социального стандарта. Москва защищает от бедности пенсионеров и гарантирует их доход. Ни один столичный пенсионер не получает меньше 1,5-кратного прожиточного минимума. Более того, еще до вступления в силу федерального закона о пенсионной реформе руководство Москвы сохранило все льготы москвичам предпенсионного возраста - женщины 55 лет и мужчины 60 лет.

Преклонный возраст больше не приговор. Психологический порог старости в Москве сдвинулся на 71 - 72 года, а продолжительность жизни растет. В том числе и благодаря проекту «Московское долголетие». Пожилые люди в своем районе бесплатно занимаются творчеством, осваивают новые профессии, общаются. Каждый десятый москвич старшего возраста прошел через проект. Из них больше 170 тысяч бывают на занятиях минимум один раз в неделю.

- Пожилые люди в Москве получают мощную поддержку городских властей, - считает Анна Шатилова, телеведущая, диктор телевидения. - Второй год в столице действует проект «Московское долголетие». Мне часто доводится вести концерты и встречи в рамках этого проекта в парках, домах культуры и на городских площадках. Участники «Московского долголетия» прекрасно выглядят, поют, танцуют, занимаются спортом. У них началась совершенно другая жизнь. Это важный и нужный проект. Радует, что на него продолжают выделять деньги в городском бюджете.м

А В ЭТО ВРЕМЯ

Есть такая профессия!

Помощь города получают не только пенсионеры, но и дети-сироты, из которых 93% ребятишек московских приютов уже воспитываются в семьях. Быть приемными мамой и папой - это профессия! Таким родителям помогают при необходимости и различными выплатами, и консультациями специалистов, и бесплатными путевками для детей на отдых.

А тем, кто ищет в Москве работу, стоит обратиться в обновленную городскую службу занятости. Теперь ее отделения переехали в центры госуслуг, а также открылись три флагманских центра «Моя работа» и один специализированный центр «Моя карьера». Здесь занимаются трудоустройством в том числе молодых мам, предпенсионеров, молодежи. Впрочем статистика называет Москву самым благополучным городом в России с точки зрения уровня безработицы - 1,2% по методике МОТ.

Социальные расходы столичного бюджета продолжают увеличиваться. Вместе с этим в лучшую сторону меняется качество жизни москвичей.