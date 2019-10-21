Сохрани экологию Москвы: сдай сапоги и получи скидку

Об экологии сейчас не говорит разве что ленивый. Одни хвастаются, что сортируют мусор в квартире, другие говорят: «Подожду 1 января, когда в Москве запустят программу по раздельному сбору мусору». Еще и повод для обсуждения на кухнях подкинула 16-летняя защитница окружающей среды Грета Тунберг, которая выступила на саммите ООН по климату. А сколько в столице экологических акций, о которых мало кто знает. «КП» исправляет ситуацию и рассказывает, как можно сохранить природу и даже получить скидки.

В «Гараж» со своей кружкой

Об экологии довольно много говорят в Музее современного искусства «Гараж». Сейчас проходит выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100», которая удивляет и шокирует. Тараканы, тонны пластиковых бутылок, кожаные куртки дают повод задуматься об окружающем нас мире, подумать о природе, и попробовать ответить на вопрос: «Будет ли экологическая катастрофа?» На выставку можно попасть до 1 декабря.

Но говорят об экологии в «Гараже» не только на выставках. В музее несколько лет назад отказались от использования одноразового пластика и внедрили системы раздельного сбора мусора. За три года в залах заменили галогенные трековые светильники на светодиодные (они экономичны и являются экологически чистыми). И даже обустроили целое эко-кафе. Здесь нет одноразовых стаканчиков и тарелок. Деревянные столы, свежие цветы. Трубочки для сока похожи на длинные макароны.

- Трубочки мы сделали из высушенного теста. Закупили экологичные салфетки. Если захотите взять кофе с собой, то нальем в стаканчики из бумаги с крышечками из кукурузного крахмала. А контейнеры для еды, ложки и вилки у нас из сахарного тростника и кукурузного крахмала, - рассказывают в кафе.

Хотите пользу не только природе, но и себе? Приходите в кафе со своей любимой кружкой и получите скидку 30% на безалкогольные напитки.

Старые сапоги в магазин

В магазинах Rendez-Vous действует программа по переработке «Подарите старой обуви новую жизнь».

- Сдав обувь, вы уменьшите количество мусора в городе, построите безопасную детскую площадку и сделаете спорт доступнее, - говорят в магазине.

Как это работает? В любой магазин можно принести любое количество пар старой обуви (неважно каких фабрик и в каком состоянии), за каждые сапоги или тапочки можно получить купон 500 рублей на покупку новой обуви или сумки.

Что произойдет с вашей обувью дальше? Ее передадут на Дмитровский завод РТИ. Обувь рассортируют по материалам и переработают в мелкую крошку, из которой сделают безопасные резиновые покрытия для стадионов, спортивных дорожек, кортов и детских площадок.

Откажись от пакета

В магазинах «Zarina» придумали следующую экологическую акцию – «Откажись от пакета». То есть покупаете в магазине блузку или брюки, продавец спросит: «Пакет нужен?». За ваше «нет» на бонусную карту начислят 100 рублей. Конечно, тем, кто пришел в магазин с одним кошельком, будет неудобно идти к машине с блузкой в руках. Но в следующий раз можно прийти со своей сумкой и отказаться от магазинного пакета – во благо экологии.

Что еще:

- онлайн-супермаркет «Перекресток» запустил новую услугу «Верни курьеру пластиковые пакеты, в которых он привез ваши продукты». Их отправят на вторичную переработку. За первый месяц акции москвичи уже сдали 60 кг использованных пакетов;

- акция «Утилизация» проходит в магазинах бытовой техники «Эльдорадо». Сдайте старую ненужную технику и получите скидку на покупку новой (товар, отмеченный специальным ценником в магазине);

- получить скидку на Coca-Cola можно, сдав бутылки и банки любых производителей, цветов и размеров в фандоматы магазинов «Пятерочка» (адреса: 2-й Донской пр-д, 10, Привольная ул., 70 к.1, 6-я Радиальная ул., 62 стр.5, Керамический пр-д, 59А, Ключевая ул., 6 к.1, Генерала Белова ул., 20, Зеленоградская ул., 31 к.2, Рижский пр-д, 8/11, Шарикоподшипниковская ул., 11 стр.5), а также в некоторые магазины сетей «Перекресток», «Карусель» и «Магнит»;

- компания Samsung предлагает обменять ваш смартфон на новый с дополнительной выгодой до 10 000 рублей. Причем сдать можно не только Samsung, но и телефон Honor, Xiaomi, Apple, LG, Sony, Huawei. При определении скидки будет учитываться модель (год выпуска), объем памяти и состояние экрана.