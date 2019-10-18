2019-10-18T11:40:31+03:00
Общество

В Москве презентовали кроссовки с линиями метро

Купить эксклюзивную обувь можно в магазинах на станциях “Маяковская” и “Трубная”
Валентина ПРОКОФЬЕВА
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Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА
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Метрополитен всегда задает тренды. Иметь браслет или кольцо "Тройка", футболки с надписями "Не прислоняться" и фирменные блокноты - модно. Новый тренд - кроссовки. Лимитированную коллекцию кроссовок с линиями метро презентовали 17 октября в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров. Созданием обуви занимался Московский метрополитен и бренд ASICS, над стилем работал дизайнер Артемий Лебедев.

Итогом работы стали белые кроссовки с разноцветной подошвой, по которой будто переплетаются линии метро. На пятке есть логотип столичного транспорта. Кроссовки уже можно купить за 13 999 рублей в фирменных магазинах на станциях метро “Маяковская” и “Трубная".

- Спустя две недели со старта продаж, можно с уверенностью сказать, что коллаборация с ASICS удалась. Мы уже реализовали в своих магазинах почти половину экземпляров наших кроссовок, - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Кто покупает кроссовки в стиле метро? Работники фирменных магазинов метрополитена уже составили портрет покупателя.

- Молодой, активный, вовлеченный в городскую жизнь, неравнодушный к спорту и транспорту. Такой портрет покупателя, - уточнила Юлия Темникова.

Эта коллаборация, по словам представителя компании ASICS, становится в один ряд с другими модными кроссовками и входит в историю сникер-культуры, а также в историю метрополитенов мира.

- Я реализовал очень простую идею. Взял схему метро, взял цвета линий и в порядке, в котором они строились, расположил по кругу на двух кроссовках. То есть правый не похож на левый, ничего не совпадает, - рассказал дизайнер Артемий Лебедев.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Увидеть и потрогать эксклюзивные кроссовки на презентации могли журналисты и гости. Специально для мероприятия была создана тематическая "буллет-тайм" фотозона. Это была 3D-съемка с эффектом "замирания" времени, а за музыкальное сопровождение отвечали участники проекта "Музыка в метро".

Создание эксклюзивных кроссовок - это одно из мероприятий Московского метрополитена в рамках стратегии по работе с молодежью. Этот проект дает старт модным и спортивным мероприятиям, которые пройдут в метрополитене в ближайшее время.

К тому же в столичном метрополитене готовят много скидок для пассажиров Московских центральных диаметрах (МЦД), которые запустят в ближайшее время. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка".

- При пополнении "Кошелька" карты "Тройка" на сумму от 250 рублей участникам программы лояльности "Город" карты "Тройка" начисляются бонусы в размере 3% от внесенной суммы. За использование карты "Тройка" участники также получают бонусы и скидки более чем в 6000 торговых точек, - рассказали в Московском метрополитене.

Чтобы стать участником программы лояльности, нужно зарегистрировать свою карту "Тройка" на сайте https://gorodtroika.ru/ или в мобильном приложении "Город".

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