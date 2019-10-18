В Москве за взятку задержали двух подполковников из ОВД Дорогомилово

Вечером в четверг сразу в нескольких отделах полиции запада Москвы прошли обыски. За пару часов до этого в ОВД Дорогомилово при получении взятки задержали двух подполковников - начальника полиции Дмитрия Смирнова и его зама, начальник отдела уголовного розыска Сергея Устинова.

- Оба задержаны при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МВД России.

Как считают в следствии, эти деньги должны были стать первым траншем большой взятки в 12 миллионов.

- По предварительной информации, за эту сумму высокопоставленные полицейские должны были развалить одно из уголовных дел, заведенных на бизнесмена по экономической статье, - заявил «КП» источник в правоохранительных органах.

Делом Смирнова и Устинова будет заниматься Следственный комитет. Параллельно проводится служебная проверка. Если вина товарищей подполковников будет доказана, обоих уволят.

Интересно, что прежний начальник уголовного розыска ОВД Дорогомилово, Сергей Юркин, тоже был уволен после громкого скандала. Осенью 2014 года Юркин с коллегами накрыл бордель на Большой Дорогомиловской улице. Пришли на квартиру, где тусовались девушки легкого поведения, в штатском, под видом клиентов. И, как это называется на сухом бюрократическом языке, «совершили контрольную покупку». Начали было оформлять материалы, но потом решили устроить по случаю вечеринку. Младших сотрудников отправили в ближайший магазин за алкоголем. Для разнообразия избили двух клиентов борделя, прибрав к рукам их дорогие телефоны. О том, что все снимается на установленную в квартире камеру, полицейские не подозревали...

К слову, в МВД России рассказывают, что сотрудники Управления собственной безопасности сейчас проводят комплексную проверку по всем сигналам о коррупции в УВД по ЗАО Москвы.