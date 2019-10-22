2019-10-22T12:21:57+03:00
Экономика

Карта «Мудрость» Московского кредитного банка признана лучшей картой для пенсионеров

Эксперты аналитического агентства Frank RG назвали ее самой выгодной
Ксения БОГДАНОВА
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Карта «Мудрость» Московского кредитного банка стала лидером рейтинга дебетовых карт с программой лояльности. Эксперты авторитетного аналитического агентства Frank RG признали ее самой выгодной для пенсионеров. Исследование проводилось в рамках премии Frank Banking Reward Award 2019 среди дебетовых карт, выпущенных 38 банками России.

Эксперты анализировали выгоду, которую получает клиент каждой карты, и на основании расчетов составляли рейтинг. За основу бралась общая сумма вознаграждения — кэшбэка или бонусов — которую можно получить, используя карту с программой лояльности в течение двух лет за минусом расходов на ее обслуживание. В итоге эксперты назвали карту «Мудрость» от МКБ самой выгодной среди всех предложений, принимавших участие в исследовании.

Карта «Мудрость» появилась на рынке три года назад. Клиентами банка МКБ за это время стали более 100 тысяч пенсионеров. Карта выпускается и обслуживается бесплатно, оплата за смс-оповещение также не взимается. Любые переводы до 30 тысяч рублей тоже бесплатны. Картой удобно оплачивать счета ЖКХ в мобильном приложении «МКБ Онлайн» или в интернет-банке — эта услуга также бесплатна.

В числе преимуществ карты — возможность получить 6% на остаток собственных средств и бонус в виде 10% баллами при оплате в аптеках 36.6 и «Горздрав» по программе лояльности «МКБ Бонус». Держатели карты «Мудрость» также получают возможность пользоваться информационным сервисом «Забота». Его клиентам круглосуточно доступны консультации врачей, с которыми можно посоветоваться по поводу своего самочувствия и здоровья, записаться на прием или на обследование. Эксперты сервиса помогут организовать досуг, решить бытовые проблемы и вопросы социального обслуживания.

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