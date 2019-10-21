Национальный космический центр в Москве: Штаб управления полетами, детский технопарк, ракеты и самолеты

Москомархитектура объявила победителя конкурса на разработку архитектурной концепции Национального космического центра (НКЦ). Напомним, по поручению президента России Владимира Путина этой осенью на западе столицы запустят масштабный проект - строительство Национального космического центра. Открытие планируется ориентировочно в 2022 - 2024 годах. Площадкой НКЦ станет завод имени Хруничева в районе Новозаводской улицы, недалеко от метро «Багратионовская» и «Фили».

На одном из участков площадью 6,9 гектара вдоль улицы Мясищева появится главное здание будущего космического центра.

- В этом месте создается единый архитектурный квартал из зданий разной высоты, - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. - В них разместятся предприятия ракетно-космической отрасли, научно-образовательные корпуса, лабораторные и экспериментальные здания, а также детский технопарк. Центром квартала НКЦ станет штаб-квартира Роскосмоса.

Москомархитектура объявила победителя конкурса на разработку архитектурной концепции Национального космического центра

Среди семи участников конкурса жюри из руководителей правительства Москвы, Роскосмоса, Москомархитектуры и ведущих проектных компаний выбрало концепцию, предложенную бюро UNK project. Выглядит это так:

1. Здание в виде треугольной башни будет высотой 214,5 метров. В нем - офисы штаб-квартиры НКЦ и Центр управления полетами. Внутри новостройка напомнит модули орбитальной станции. При этом первый ЦУП по-прежнему будет работать в подмосковном Королеве.

2. Рядом с башней построят длинный корпус со стеклянными фасадами, украшенными алюминиевыми вставками и витражами. Здесь поселятся исследовательские лаборатории, офисы, столовые и службы бытовых услуг, например, парикмахерские, ремонтные мастерские. Фактически это здание будет такой же длины, как и Новый Арбат, то есть примерно 1,5 километра.

3. Сквозь весь прозрачный корпус пройдет центральная галерея - «лента времени» с экспозицией об истории освоения космоса. Пассаж будет шириной 14 метров, длиной 545 метров, с потолками высотой 15 метров. В нем сразу от входа на улице разместят экспонаты, рассказывающие о достижениях космической промышленности России разных лет. Среди них - первые советские самолеты, ракеты, спутники и луноходы.

4. Около космического центра откроются технопарк, музейный комплекс, прогулочные дворы с экспозицией под открытым небом. Вход сюда будет свободный.

В этом месте создается единый архитектурный квартал из зданий разной высоты

ЧТО ЕЩЕ

В квартале Национального космического центра также появятся:

- канатная дорога между корпусами НКЦ и Мневниковской поймой с новой станцией Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Карамышевская»;

- два моста через Москву-реку. Автомобильный, на четыре полосы - в районе Филевский парк. Пешеходный - между строящимися в Нижних Мневниках к 2021 году станциями БКЛ «Карамышевская» и «Мневники»;

- «связка» с подмосковным Королевым. Для этого планируют открыть пересадки с БКЛ и МЦК на новую линию Московских центральных диаметров (МЦД-5) «Пушкино - Домодедово». Проект трассы МЦД-5 разработают к середине 2020 года;

- стартовые дома для участников реновации из соседнего района Фили. Их разместят на участке в 2 - 3 гектара. Сюда переедут не только обычные жители, но и бывшие и действующие работники завода имени Хруничева.