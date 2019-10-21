2019-10-21T14:19:38+03:00
Общество

Национальный космический центр в Москве: Штаб управления полетами, детский технопарк, ракеты и самолеты

Проект главного здания выбрали на архитектурном конкурсе
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Площадкой НКЦ станет завод имени Хруничева в районе Новозаводской улицы, недалеко от метро «Багратионовская»Площадкой НКЦ станет завод имени Хруничева в районе Новозаводской улицы, недалеко от метро «Багратионовская»
Изменить размер текста:

Москомархитектура объявила победителя конкурса на разработку архитектурной концепции Национального космического центра (НКЦ). Напомним, по поручению президента России Владимира Путина этой осенью на западе столицы запустят масштабный проект - строительство Национального космического центра. Открытие планируется ориентировочно в 2022 - 2024 годах. Площадкой НКЦ станет завод имени Хруничева в районе Новозаводской улицы, недалеко от метро «Багратионовская» и «Фили».

На одном из участков площадью 6,9 гектара вдоль улицы Мясищева появится главное здание будущего космического центра.

- В этом месте создается единый архитектурный квартал из зданий разной высоты, - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. - В них разместятся предприятия ракетно-космической отрасли, научно-образовательные корпуса, лабораторные и экспериментальные здания, а также детский технопарк. Центром квартала НКЦ станет штаб-квартира Роскосмоса.

Москомархитектура объявила победителя конкурса на разработку архитектурной концепции Национального космического центра

Москомархитектура объявила победителя конкурса на разработку архитектурной концепции Национального космического центра

Среди семи участников конкурса жюри из руководителей правительства Москвы, Роскосмоса, Москомархитектуры и ведущих проектных компаний выбрало концепцию, предложенную бюро UNK project. Выглядит это так:

1. Здание в виде треугольной башни будет высотой 214,5 метров. В нем - офисы штаб-квартиры НКЦ и Центр управления полетами. Внутри новостройка напомнит модули орбитальной станции. При этом первый ЦУП по-прежнему будет работать в подмосковном Королеве.

2. Рядом с башней построят длинный корпус со стеклянными фасадами, украшенными алюминиевыми вставками и витражами. Здесь поселятся исследовательские лаборатории, офисы, столовые и службы бытовых услуг, например, парикмахерские, ремонтные мастерские. Фактически это здание будет такой же длины, как и Новый Арбат, то есть примерно 1,5 километра.

3. Сквозь весь прозрачный корпус пройдет центральная галерея - «лента времени» с экспозицией об истории освоения космоса. Пассаж будет шириной 14 метров, длиной 545 метров, с потолками высотой 15 метров. В нем сразу от входа на улице разместят экспонаты, рассказывающие о достижениях космической промышленности России разных лет. Среди них - первые советские самолеты, ракеты, спутники и луноходы.

4. Около космического центра откроются технопарк, музейный комплекс, прогулочные дворы с экспозицией под открытым небом. Вход сюда будет свободный.

В этом месте создается единый архитектурный квартал из зданий разной высоты

В этом месте создается единый архитектурный квартал из зданий разной высоты

ЧТО ЕЩЕ

В квартале Национального космического центра также появятся:

- канатная дорога между корпусами НКЦ и Мневниковской поймой с новой станцией Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Карамышевская»;

- два моста через Москву-реку. Автомобильный, на четыре полосы - в районе Филевский парк. Пешеходный - между строящимися в Нижних Мневниках к 2021 году станциями БКЛ «Карамышевская» и «Мневники»;

- «связка» с подмосковным Королевым. Для этого планируют открыть пересадки с БКЛ и МЦК на новую линию Московских центральных диаметров (МЦД-5) «Пушкино - Домодедово». Проект трассы МЦД-5 разработают к середине 2020 года;

- стартовые дома для участников реновации из соседнего района Фили. Их разместят на участке в 2 - 3 гектара. Сюда переедут не только обычные жители, но и бывшие и действующие работники завода имени Хруничева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
С такими пожеланиями экс-главсанврач страны обратился к нашему обозревателю в собственный день рождения [аудио]
Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье
Новости 24
В Москве неизвестный похитил IPhone и 180 тысяч рублей у посетителя бара
Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей
Новую станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек
Погода в Москве на 21 октября 2019 года: облачно и дождливо
37 километров за год: Москва поставила рекорд по длине тоннелей метро
Погода в Москве на 19 октября 2019 года: температура поднимется до +17
Московские аэропорты задержали и отменили больше 30 рейсов
Почти 27 тысяч человек сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в Подмосковье
До конца осени в московских парках пройдет около 70 концертов и спектаклей
Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков