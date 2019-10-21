2019-10-21T19:16:11+03:00
Экономика

В Москве пройдет международная конференция "Непроцентные Доходы Банка 2019"

Конференция по транзакционному и комиссионному банковскому бизнесу состоится с 27 по 29 ноября
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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Среди актуальных тем - альтернативный взгляд на новейшую историю финансовых экосистем, консалтинговые услуги для бизнеса на базе банка, торговое финансирование как источник дохода в корпоративном сегменте, цифровизация финансовых услуг и многое другое.

В программе мероприятия:

- На острие последних тенденций. Дебютная презентация на тему "Непроцентные доходы банковского сектора России. Аналитический обзор и последние тренды"

- На стыке гуманитарного и технического подходов. Совместные выступления Директоров по розничному и корпоративному бизнесу с Руководителями IT, SEO, SMO и SMM департаментов.

- C соблюдением баланса между общим и частным. Обилие реальных кейсов от ТОП-100 в сочетании с качественной аналитикой западной и российской моделей современного банкинга.

- Приобретение за три дня четкого представления о всех digital-инструментах и возможностях в сфере непроцентных доходов банковского сектора, которые улучшат показатели Вашего департамента и бизнеса в целом.

- Бизнес-завтраки и бизнес-ланчи с экспертами Государственной Думы и представителями "Большой Четверки"

- Острый диалог о рентабельности сотрудничества с некоммерческими организациями и цифровизации банковских услуг в новом интерактивном формате круглых столов - Дебаты делегатов и экспертов.

Лейтмотив мероприятия - Клиентоцентричный подход как залог эффективной и долгосрочной работы банка. А также, воркшопы и кейсы в течение всех трех дней мероприятия

Подробная информация - на сайте https://im-conferences.com/non-interest-income-2019/

ИСТОЧНИК KP.RU

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