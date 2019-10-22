Заслуженный отдых - в хорошей компании

«КП» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы в рубрике «Свое дело» продолжают рассказывать о лучших образцах социального бизнеса.

Связаться с Еленой Алиевой оказалось задачей не из простых. Выяснилось, что ее лагерь «Заслуженный отдых» как раз в эти дни находится в очередной поездке. Турецкая деревушка Чиралы, в которой стоят только небольшие пансионаты, потому что это территория национального парка. Здесь потрясающая природа и чистейший воздух.

«Буду на связи через пару часов. Мы заходим на мастер-класс по выпечке традиционных турецких лепешек…» - пишет мне SMS Алиева.

В этой группе, которая отправилась в нетипичную Турцию из Москвы на 14 дней, двадцать человек в возрасте 55+. Эти две недели они вместе будут путешествовать по окрестным достопримечательностям, участвовать в интересных мастер-классах, проводить совместные активности - в том числе групповые занятия спортом.

С чего все началось? В 2007-м Елена Алиева начала работать с пенсионерами как социальный работник, учила их работать на компьютере и пользоваться интернетом. Многие «выпускники» продолжали оставаться на связи, общались между собой. В какой-то момент появилась идея: а почему бы им всем вместе не отправиться в путешествие? В 2013 году первая группа проекта, получившего название «Заслуженный отдых», полетела в Болгарию.

- Один участник после поездки в шутку сказал: «У нас был пенсионерский лагерь», - смеется Елена. - Нам эта фраза понравилась. Мы так иногда себя называем.

С тех пор «Заслуженный отдых» в течение года проводит сразу несколько смен.

- За последние пять лет наш проект несколько раз побывал в Болгарии, Турции и горном Крыму. А с этого года мы начали ездить в Кабардино-Балкарию, - говорит Алиева.

От обычной путевки, купленной в турфирме, поездки «Заслуженного отдыха» отличает не только групповая самоорганизация, но и цены. Они гораздо ниже. Например, нынешние две недели в Турции обошлись участникам в 49 тысяч рублей. До этого 11 ночей в Приэльбрусье на полном пансионе стоили 39 тысяч. Основательница проекта объясняет: так получается, потому что организацией всего процесса, от поиска авиабилетов до договоренностей с пансионатами, она занимается сама, без посредников.

- Этот бизнес - прежде всего социальный, - говорит женщина. - Нет задачи получить сверхприбыль. Главная задача для нас - показать людям, что после выхода на пенсию жизнь не заканчивается. Не нужно закрываться в четырех стенах. Нужно искать новых друзей, общаться, открывать для себя новые места. И нам это удается. В каждой группе находятся люди, которые за две недели становятся настоящими друзьями и продолжают тесно общаться уже по приезде в Москву. Начинают встречаться для совместных занятий спортом или походов по музеям…

В Москве, как известно, действует городская программа, которая помогает людям старшего поколения организовывать досуг. Однако есть и многочисленные «гражданские» проекты, занимающиеся пенсионерами. «Заслуженный отдых» - как раз из таких.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 1 - 2 дня обычно разбирают все путевки в очередную поездку «Заслуженного отдыха».

87 лет - возраст самой старшей участницы проекта. Москвичка Александра Новокрещенова в прошлом году ездила на смену в Чиралы.

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