2019-10-22T13:07:44+03:00
Общество

В центре Москвы откроется новый мост со смотровой площадкой

По нему смогут передвигаться пешеходы и велосипедисты
Светлана ВОЛКОВА
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Новая переправа соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережнуюНовая переправа соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную
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В ближайшие годы через Москву-реку перекинут еще один пешеходный мост с велосипедными дорожками. Новая переправа соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную.

- В этом районе есть два действующих моста - Дорогомиловский и Белорусский, - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. - Но они не рассчитаны на пешие прогулки, поскольку являются транспортными. А новый мост создает пешеходную связку между районами Дорогомиловский и Пресненский. Его построят во время реконструкции Дорогомиловской набережной.

Конструкция, скорее всего, будет вантовой, то есть дорожное полотно подвесят над водой не только на бетонных опорах, но еще и на прочных металлических тросах (см. фото). Из-за перепада высоты берега мост сделают двухэтажным. На верхнем уровне откроют смотровую площадку. Сюда пешеходы смогут добраться на лифте или по лестнице.

Одновременно со строительством моста обновят и соседний берег Москвы-реки на участке от театра Мастерская Петра Фоменко до жилого комплекса «Западный порт». Для укрепления набережной частично реконструируют существующую подпорную стенку, а также построят новую длиной 972 метра. Их соединят с помощью консоли под пешеходной дорожкой шириной 1,5 метра.

- Такой способ укрепления берегов позволяет создавать безопасные прогулочные зоны для пешеходов, - объяснил Сергей Кузнецов. - По проекту на Дорогомиловской набережной проложат маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также беговые дорожки вдоль реки.

После реконструкции на Дорогомиловской набережной появятся места для прогулок, посиделок у воды. Летом здесь можно будет загорать в тени деревянных навесов. Везде поставят также фонари, скамейки и перголы - деревянные арки, увитые зеленью. На набережной перед театром Мастерская Петра Фоменко устроят многоуровневый амфитеатр. Отсюда можно любоваться красивым видом на небоскребы «Москва-Сити» на другом берегу реки и проводить фотосессии.

Разработчики проекта из НИ и ПИ Градплана Москвы не исключают, что дизайн нового моста может поменяться. Поскольку окончательный проект еще будут выбирать по итогам архитектурного конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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