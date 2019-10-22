Бизнесмен Станислав Николаев разыскал и подарил Собору Василия Блаженного икону «Спас Москворецкий»

Икона «Господь Вседержитель» имеет второе название «Спас Москворецкий». Она почти век считалась утерянной и водворилась в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, который известен большинству как «Собор Василия Блаженного». Это произошло благодаря предпринимателю и коллекционеру Станиславу Юрьевичу Николаеву, возглавляющему совет директоров компании «Меркатор Холдинг». Ему посчастливилось приобрести этот образ в 2018-м году на антикварном аукционе. Акт торжественной передачи святыни состоялся 14 октября.

От Соловков до Первопрестольной

История «Спаса Москворецкого», по мнению искусствоведов, началась во второй четверти XVII века. Известно, что его творцом является северный иконописец. Имя его, к сожалению, до нас не дошло. В отличие от своих современников, светских художников Запада, русские мастера иконописи не подписывали свои работы.

Изначально икона находилась в часовне возле Москворецкого моста, которая принадлежала Зосимо-Савватиевской Марчуговской пустыни. Она расположена на юго-западе от российской столицы, в южном течении Москвы-реки. Ее основатель духовник царя Алексея Михайловича Стефан Вонифатьев, протопоп Благовещенского собора Кремля. Он известен щедрыми пожертвованиями в Соловецкий монастырь, за что благодарные иноки прислали ему подарок в виде монументальной иконы.

Станислав Юрьевич Николаев - бизнесмен и ценитель антиквариата

XX век: время потерь

Первые десятилетия советской власти ознаменовались беспрецедентными гонениями на Церковь. Убитые священники, монахи и миряне, стертые с лица земли храмы, уничтоженные книги... Образу повезло: хоть часовня и была закрыта, его перенесли в Собор Василия Блаженного, который в 1918 году был взят под государственную охрану как памятник архитектуры. Известно, что икона оставалась там до 1927 года именно этим временем датируется запись в дневнике главного хранителя Государственного исторического музея, отметившего, что «Спас Москворецкий» находится в реставрационной мастерской.

Это последнее упоминание старинного образа в прошлом столетии. Вскоре он и вовсе пропал при невыясненных обстоятельствах.

Впрочем, в те времена исчезновения памятника отжившего как представлялось новым властям религиозного культа мало кого взволновало. А в 1966 году разобрали и часовню, в которой хранилась почитаемая икона. В то время расчищали площадку под строительство гостиницы «Россия», но и она недолго просуществовала. Казалось, исчезла не только сама икона, но и память о ней.

Новообретенный образ

В 2018 году церковную святыню приобрел Станислав Юрьевич Николаев бизнесмен и ценитель антиквариата. По его словам, образ был покрыт потемневшей олифой и позднейшими записями. Потребовалось привлечь мастеров-реставраторов, которые очистили его от трудов «культурных варваров» и открыли его натуральный вид, рожденный иконописцем.

Подлинность удостоверили эксперты, исследовавшие буквально каждый квадратный сантиметр рисунка. Так, на полях был начертан тропарь 2 гласа, входящего в службу Нерукотворному образу Спасителя 16 августа (по старому стилю), в «дораскольной» редакции. А надпись на иконе соответствует печатному изданию 1646 года, опять-таки предшествующему никоновской реформе.

О подлинности реликвии свидетельствуют и такие детали, как следы гвоздиков (ними закреплялась риза) или ожоги ниже лика Спасителя следы свечек, которые не в меру усердные почитатели ставили поближе к образу. Площадь иконы абсолютно соответствует данным обмеров 1921 года и составляет 150х125 см.

Образ размещен в южной части подклета Покровского собора, максимально приближено к месту, где когда-то стояла Москворецкая часовня. Сейчас новообретенная святыня доступна всем и верующим, и невоцерковленным ценителям древнего искусства. Ведь, как утверждает Николаев, она не может быть в частной коллекции. «Чудотворная икона не может дарить чудеса одному человеку или одной семье. Она должна дарить чудеса всем страждущим», заявляет даритель.