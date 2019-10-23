2019-10-23T10:36:53+03:00
Общество

Собянин сменил главу департамента труда и соцзащиты Москвы

От должности Владимира Петросяна освободили по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Евгений Стружак ранее работал заместителем руководителя аппарата мэра и правительства МосквыЕвгений Стружак ранее работал заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы
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От должности руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы освобожден Владимир Петросян. Соответствующий указ от 21 октября уже подписал мэр города Сергей Собянин, документ опубликован на сайте правительства (mos.ru).

- Освободить Петросяна Владимира Аршаковича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию, - значится в документе.

Уже известно, что на должность Петросяна назначен Евгений Стружак. Ранее он работал заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителем департамента территориальных органов исполнительной власти города.

Евгений Стружак родился 9 июня 1977 года в Тюменской области, где в 1999 году закончил с отличием университет по специальности "юриспруденция", через четыре года была присуждена ученая степень кандидата юридических наук. В июле 2003 года был избран на должность секретаря Избирательной комиссии Тюменской области. Секретарь комиссии по 2005 год.

В Москву Евгений Стружак переехал в 2013 году, в связи с назначением на должность первого заместителя руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, а в марте 2017 было повышение - назначен руководителем этого же департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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