И доехать до работы, и забыть про все заботы
В ближайшие пять лет новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) появятся еще в нескольких районах города. Напомним, сейчас строят и проектируют около 100 ТПУ. В каждой такой точке сойдутся наземка, метро, МЦК, пригородные электрички и Московские центральные диаметры (МЦД). Рядом появятся жилые дома, в том числе и по программе реновации, торговые и офисные центры, спорткомплексы, парки.
- К 2022 году построим технологическую часть для 55 транспортно-пересадочных узлов, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сюда входят вокзалы, подстанции, паркинги, разворотные площадки для наземного транспорта, дополнительные дороги.
В Стройкомплексе Москвы рассказали, что откроется в транспортных узлах.
«Парк Победы»
Завтрак с видом на оазис
Сразу две ветки метро - Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую - объединят в этом транспортном узле. Сюда же «приедут» и четыре троллейбусных, семь автобусных маршрутов и восемь линий маршрутных такси.
В ТПУ разместят многофункциональный комплекс с автовокзалом, четырехэтажным торгово-развлекательным центром, 35-этажным деловым центром, апартаментами и подземным паркингом. На крыше торгового центра расцветут сады. Вдоль деревьев устроят прогулочные зоны с панорамными видами на парк Победы. Здесь же появятся летние оазисы с кафе-барами.
Между остановками автобусов, вестибюлями метро и прогулочными маршрутами протянут стеклянную панорамную пешеходную галерею длиной более 300 метров.
Где: Кутузовский проспект в районе Дорогомилово.
Площадь: более 200 тысяч квадратных метров.
Сколько пассажиров: 500 тыс. человек в день.
Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.
«Верхние Лихоборы»
Новые дороги и паркинги
В этом районе вырастут две высотки с общественно-жилыми комплексами. В них будут не только обычные квартиры, но и апартаменты, а также торговые центры, офисы, подземные паркинги на 166 и 155 машин. Рядом вдоль долины реки Лихоборки на площади 11,1 гектара благоустроят парк. Кроме того, реконструируют Бескудниковский бульвар, Верхнелихоборскую улицу, Ильменский проезд и подъездные дороги. Построят и новые улицы. На них поставят перехватывающие паркинги более чем на 200 машин. А возле северного вестибюля метро «Верхние Лихоборы» появятся пешеходные галереи длиной 420 метров.
Где: на участке между Ильменским проездом, Дмитровским шоссе, МЦК, Октябрьской железной дорогой, около одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.
Площадь: более 3,5 гектара.
Сколько пассажиров: более 500 тыс. человек в день.
Когда откроют: ориентировочно в 2020 - 2021 годах.
«Селигерская»: Остановки передвинут. Фото: stroi.mos.ru
«Селигерская»
Остановки передвинут
Транспортный узел превратят в международный автовокзал. А остановки городских маршрутов подвинут ближе к метро «Селигерская».
Рядом построят многофункциональный комплекс с торговлей, кинотеатрами, кафе и ресторанами.
На Селигерской улице появятся две дополнительные полосы и перехватывающая парковка на две тысячи машин.
Где: на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе.
Площадь: 160 тысяч квадратных метров.
Сколько пассажиров: ориентировочно более 100 тыс. человек в день.
Когда откроют: 2021 год.
«Дмитровская»: Жильцов соседних домов защитят от шума. Фото: stroi.mos.ru
«Дмитровская»
Жильцов соседних домов защитят от шума
В узле соединят линию Московских центральных диаметров, метро и городские автобусы. Здесь можно будет пересесть с платформы МЦД-2 Нахабино - Подольск на станцию метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии и наземку. Существующую и проектируемую платформы Дмитровская накроют огромным навесом. Заодно расширят путепровод через Дмитровское шоссе. А под железной дорогой построят подземный переход.
В многофункциональном жилом комплексе высотой более 190 метров откроются детсад на 65 мест, торговые галереи, развлекательный центр. А в соседних домах в Дмитровском проезде (д. 4; д. 6, корп. 1 и 2) и на улице Костякова, д. 2/6, заменят обычные окна на шумозащитные.
Где: на пересечении Дмитровского шоссе с Дмитровским проездом.
Площадь: 2,5 гектара.
Сколько пассажиров: ориентировочно 200 тыс. человек в день.
Когда откроют: после 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU