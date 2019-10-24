И доехать до работы, и забыть про все заботы

В ближайшие пять лет новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) появятся еще в нескольких районах города. Напомним, сейчас строят и проектируют около 100 ТПУ. В каждой такой точке сойдутся наземка, метро, МЦК, пригородные электрички и Московские центральные диаметры (МЦД). Рядом появятся жилые дома, в том числе и по программе реновации, торговые и офисные центры, спорткомплексы, парки.

- К 2022 году построим технологическую часть для 55 транспортно-пересадочных узлов, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сюда входят вокзалы, подстанции, паркинги, разворотные площадки для наземного транспорта, дополнительные дороги.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что откроется в транспортных узлах.

«Парк Победы»

Завтрак с видом на оазис

Сразу две ветки метро - Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую - объединят в этом транспортном узле. Сюда же «приедут» и четыре троллейбусных, семь автобусных маршрутов и восемь линий маршрутных такси.

В ТПУ разместят многофункциональный комплекс с автовокзалом, четырехэтажным торгово-развлекательным центром, 35-этажным деловым центром, апартаментами и подземным паркингом. На крыше торгового центра расцветут сады. Вдоль деревьев устроят прогулочные зоны с панорамными видами на парк Победы. Здесь же появятся летние оазисы с кафе-барами.

Между остановками автобусов, вестибюлями метро и прогулочными маршрутами протянут стеклянную панорамную пешеходную галерею длиной более 300 метров.

Где: Кутузовский проспект в районе Дорогомилово.

Площадь: более 200 тысяч квадратных метров.

Сколько пассажиров: 500 тыс. человек в день.

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.

«Верхние Лихоборы»

Новые дороги и паркинги

В этом районе вырастут две высотки с общественно-жилыми комплексами. В них будут не только обычные квартиры, но и апартаменты, а также торговые центры, офисы, подземные паркинги на 166 и 155 машин. Рядом вдоль долины реки Лихоборки на площади 11,1 гектара благоустроят парк. Кроме того, реконструируют Бескудниковский бульвар, Верхнелихоборскую улицу, Ильменский проезд и подъездные дороги. Построят и новые улицы. На них поставят перехватывающие паркинги более чем на 200 машин. А возле северного вестибюля метро «Верхние Лихоборы» появятся пешеходные галереи длиной 420 метров.

Где: на участке между Ильменским проездом, Дмитровским шоссе, МЦК, Октябрьской железной дорогой, около одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.

Площадь: более 3,5 гектара.

Сколько пассажиров: более 500 тыс. человек в день.

Когда откроют: ориентировочно в 2020 - 2021 годах.

«Селигерская»: Остановки передвинут. Фото: stroi.mos.ru

«Селигерская»

Остановки передвинут

Транспортный узел превратят в международный автовокзал. А остановки городских маршрутов подвинут ближе к метро «Селигерская».

Рядом построят многофункциональный комплекс с торговлей, кинотеатрами, кафе и ресторанами.

На Селигерской улице появятся две дополнительные полосы и перехватывающая парковка на две тысячи машин.

Где: на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе.

Площадь: 160 тысяч квадратных метров.

Сколько пассажиров: ориентировочно более 100 тыс. человек в день.

Когда откроют: 2021 год.

«Дмитровская»: Жильцов соседних домов защитят от шума. Фото: stroi.mos.ru

«Дмитровская»

Жильцов соседних домов защитят от шума

В узле соединят линию Московских центральных диаметров, метро и городские автобусы. Здесь можно будет пересесть с платформы МЦД-2 Нахабино - Подольск на станцию метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии и наземку. Существующую и проектируемую платформы Дмитровская накроют огромным навесом. Заодно расширят путепровод через Дмитровское шоссе. А под железной дорогой построят подземный переход.

В многофункциональном жилом комплексе высотой более 190 метров откроются детсад на 65 мест, торговые галереи, развлекательный центр. А в соседних домах в Дмитровском проезде (д. 4; д. 6, корп. 1 и 2) и на улице Костякова, д. 2/6, заменят обычные окна на шумозащитные.

Где: на пересечении Дмитровского шоссе с Дмитровским проездом.

Площадь: 2,5 гектара.

Сколько пассажиров: ориентировочно 200 тыс. человек в день.

Когда откроют: после 2020 года.