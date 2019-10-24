2019-10-24T12:49:45+03:00
Общество

В Париже занялись благоустройством, как в Москве: меняют плитку, бордюры, остановки

Корреспондент «КП» Светлана Волкова лично убедилась, что европейские столицы охотно перенимают российский опыт
Светлана ВОЛКОВАСпециальный корреспондент отдела Москва, журналист пула мэра Москвы
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Уличные столбы в Париже не обклеивают рекламой, а укутывают объявлениями так, что потом ничего отмывать не придетсяУличные столбы в Париже не обклеивают рекламой, а укутывают объявлениями так, что потом ничего отмывать не придетсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Наше такси пытается выбраться из пробки на частично перекрытой из-за ремонта парижской улице. Мэр Парижа Анн Идальго (первая женщина на этом посту за всю историю города) с 2014 года после победы на выборах наводит порядок во французской столице.

Последний раз я была в Париже почти пятнадцать лет назад и сейчас в свой очередной приезд замечаю, что город стал другим. Впрочем для москвичей многое здесь привычно. И это не только Эйфелева башня, берет и багет.

Мэрия Парижа запустила программу благоустройства, напоминающую московскую «Мою улицу». Центральный променад города - Елисейские поля - сейчас один в один летняя Тверская или Садовое кольцо. Всюду ограждения, за которыми ставят новенький бордюр и меняют плитку.

Новые автобусные остановки сейчас ставят на набережной вдоль Сены Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новые автобусные остановки сейчас ставят на набережной вдоль СеныФото: Светлана ВОЛКОВА

Видно, что после благоустройства тротуары немного расширятся и появится место для велодорожки. А для теснящихся уже сейчас на проезжей части машин останется меньше места.

- «Aux Champs-Élysées... (На Елисейских полях...)», - туристы из Москвы запевают на французском знаменитую песню Джо Дассена и смеются. - И в Париже, как дома.

Ближе к набережной Сены часть Елисейских полей вообще перекрыли, поставили лавки со столами и устроили рыбный фестиваль.

Благоустройство на Елисейских полях напоминает перекопанное летнее Садовое кольцо в Москве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Благоустройство на Елисейских полях напоминает перекопанное летнее Садовое кольцо в МосквеФото: Светлана ВОЛКОВА

Выходные - в городе! Парижане и туристы с удовольствием лакомятся устрицами, потягивают шампанское и нежатся на теплом осеннем солнышке. Кстати, такие же столы с лавками стоят на набережной вдоль реки в нескольких пешеходных зонах. Приноси с собой перекус, кофе или вино, отдыхай у воды и не забудь потом убрать за собой мусор.

Перекус на уличном столе на набережной Сены - полдюжины устриц и багет с маслом за 12 евро (примерно 860 рублей) Фото: Светлана ВОЛКОВА

Перекус на уличном столе на набережной Сены - полдюжины устриц и багет с маслом за 12 евро (примерно 860 рублей)Фото: Светлана ВОЛКОВА

За чистотой улиц в Париже стараются следить. Например, чтобы не пачкать фонарные столбы и ограждения, рекламные объявления на них не наклеивают, а оборачивают вокруг столба.

Мэр Парижа не скрывает, что город потихоньку отказывается от автомобилей и отдает больше места пешеходам. А кому нужна машина, милости просим, в каршеринг.

«Я езжу на Autolib (сеть проката электромобилей в Париже, - Ред.), и, как у 60 % парижан, у меня нет машины», - говорит Анн Идальго.

За последние годы во французской столице, как и в Москве, начали запускать и велодорожки, и пункты проката.

Мэрия Парижа собирается открыть больше пунктов проката велосипедов уже в ближайшие годы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мэрия Парижа собирается открыть больше пунктов проката велосипедов уже в ближайшие годыФото: Светлана ВОЛКОВА

А к 2020 году хотят растянуть городские веломаршруты уже на расстояние до 1400 километров.

Но каршеринг и велики, похоже, проигрывают электросамокатам. Парижане на скоростных самокатах (с номерами, как у машин) рассекают по всему городу - и на работу, и в гости, и просто на прогулке.

Электросамокаты на парижских улицах потихоньку вытесняют велосипеды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Электросамокаты на парижских улицах потихоньку вытесняют велосипедыФото: Светлана ВОЛКОВА

Гуляешь по Парижу - не зевай, иначе попадешь под самокат (и в Москве их тоже становится все больше). Этих машинок так много, что они везде стоят припаркованные у дороги, словно авто. Или аккуратно прислонены к фасадам домов. Или даже свалены кучками вдоль Сены, но это покрытые тиной «утопленники», выловленные из воды коммунальщиками.

Иду дальше по центру к Нотр-Даму и опять упираюсь в заборы на тротуаре. Как и в Москве, в Париже сейчас ставят новые автобусные остановки.

Но пока в отличие от Москвы на них нет бесплатного Wi-Fi и разъемов для зарядки гаджетов. Хотя это и в ближайших планах парижской мэрии. Кстати, в центре бездомных на остановках и на тротуарах стало заметно меньше. За несколько дней мне попалась лишь одна дама, мирно посапывающая ранним утром на матрасе посреди бульвара Клиши. Бродяги стараются ставить свои палатки ближе к окраинам города или в тех местах, где их незаметно - в зарослях кустов или в укромных уголках под мостами.

А вот мигрантов в Париже за эти годы прибавилось. Раньше казалось, что их много, а теперь - очень много. Лет 15 назад чувствовалось, что мигранты хоть и живут в городе, но на правах гостей. Сейчас они ведут себя, как дома. Впрочем и туристов в Париже стало больше. По итогам 2018 года столица Франции бьет рекорды. Полюбоваться парижскими красотами тогда приехали около 50 миллионов человек - на два миллиона больше, чем годом раньше. А в 2024 году Париж готовится принять летнюю Олимпиаду. Получается, у мэрии города есть по крайней мере один железный аргумент в пользу масштабного благоустройства улиц. Уж москвичи-то, отгулявшие ЧМ-2018 в красивой и комфортной Москве, знают. Поэтому французские коммунальщики благоустраивают улицы сейчас так же, как их коллеги из российской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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